अब AI ढूंढेगा आपके लिए परफेक्ट जोड़ी, Meta में आया नया फीचर, जानिए कैसे करेगा काम
Meta ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebook पर मौजूद Facebook Dating फीचर में बड़े बदलाव किए हैं.
Meta ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebook पर मौजूद Facebook Dating फीचर में बड़े बदलाव किए हैं. कंपनी का कहना है कि ये अपग्रेड खासतौर पर युवाओं को ध्यान में रखते हुए लाए गए हैं, ताकि उन्हें बार-बार प्रोफाइल्स पर स्वाइप करने की झंझट से छुटकारा मिल सके. फिलहाल ये फीचर अमेरिका और कनाडा में उपलब्ध कराया जा रहा है.
Published at : 24 Sep 2025 08:14 AM (IST)
