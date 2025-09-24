अब AI ढूंढेगा आपके लिए परफेक्ट जोड़ी, Meta में आया नया फीचर, जानिए कैसे करेगा काम

Meta के मुताबिक, यह असिस्टेंट सामान्य क्वालिटी जैसे हाइट या एजुकेशन से आगे जाकर आपके लिए कस्टमाइज्ड मैचेज़ सुझाएगा. उदाहरण के लिए, आप लिख सकते हैं “Find me a Brooklyn girl in tech” और यह आपको उसी हिसाब से रिजल्ट देगा. इसके अलावा यह आपकी प्रोफाइल को बेहतर बनाने और डेटिंग आइडियाज़ देने में भी मदद करेगा.