अब AI ढूंढेगा आपके लिए परफेक्ट जोड़ी, Meta में आया नया फीचर, जानिए कैसे करेगा काम

अब AI ढूंढेगा आपके लिए परफेक्ट जोड़ी, Meta में आया नया फीचर, जानिए कैसे करेगा काम

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 24 Sep 2025 08:15 AM (IST)
Meta ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebook पर मौजूद Facebook Dating फीचर में बड़े बदलाव किए हैं. कंपनी का कहना है कि ये अपग्रेड खासतौर पर युवाओं को ध्यान में रखते हुए लाए गए हैं, ताकि उन्हें बार-बार प्रोफाइल्स पर स्वाइप करने की झंझट से छुटकारा मिल सके. फिलहाल ये फीचर अमेरिका और कनाडा में उपलब्ध कराया जा रहा है.

Meta ने दो नए फीचर जोड़े हैं, AI-पावर्ड डेटिंग असिस्टेंट और Meet Cute. कंपनी का कहना है कि इनकी मदद से यूजर्स को नए तरीकों से अपने मनपसंद लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा और डेटिंग का अनुभव ज्यादा आसान और मजेदार बनेगा.
यह फीचर Facebook Dating के भीतर एक चैट असिस्टेंट की तरह काम करेगा. इसका मकसद है यूजर्स को पर्सनलाइज्ड मदद देना. यह आपके इंटरेस्ट और प्रेफरेंस के आधार पर बेहतर मैच ढूंढेगा और आपको खास सुझाव देगा.
Meta के मुताबिक, यह असिस्टेंट सामान्य क्वालिटी जैसे हाइट या एजुकेशन से आगे जाकर आपके लिए कस्टमाइज्ड मैचेज़ सुझाएगा. उदाहरण के लिए, आप लिख सकते हैं “Find me a Brooklyn girl in tech” और यह आपको उसी हिसाब से रिजल्ट देगा. इसके अलावा यह आपकी प्रोफाइल को बेहतर बनाने और डेटिंग आइडियाज़ देने में भी मदद करेगा.
‘Meet Cute’ फीचर उन लोगों के लिए है जो स्वाइपिंग से थक चुके हैं. यह फीचर खुद-ब-खुद आपके लिए मैच चुनता है और हफ्ते में एक बार आपको नया सुझाव देता है. आप चाहें तो उस मैच से बातचीत शुरू कर सकते हैं या चाहें तो उसे स्किप कर सकते हैं.
Meta का कहना है कि आने वाले समय में इस फीचर को और ज्यादा एक्टिव किया जाएगा ताकि यूजर्स को ज्यादा बार मैच मिलने लगें. सबसे अच्छी बात यह है कि आप चाहें तो इस फीचर से कभी भी बाहर निकल सकते हैं.
Meta ने बताया कि हर महीने अमेरिका और कनाडा में 18 से 29 साल के लाखों यूजर्स Facebook Dating पर नया प्रोफाइल बनाते हैं. कंपनी के अनुसार, प्लेटफॉर्म पर मैचिंग में साल-दर-साल करीब 10% की बढ़ोतरी हुई है.
Meta का कहना है कि इन नए फीचर्स का उद्देश्य युवाओं को ‘स्वाइप थकान’ से निजात दिलाना है. कंपनी चाहती है कि यूजर्स के लिए डेटिंग का अनुभव न सिर्फ आसान बल्कि मजेदार और फ्री भी रहे.
Published at : 24 Sep 2025 08:14 AM (IST)
Facebook Dating Meta AI TECH NEWS HINDI

Embed widget