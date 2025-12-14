एशिया कप में टीम इंडिया की बंपर जीत, पाकिस्तान को 90 रनों से रौंदा; सेमीफाइनल में जगह लगभग पक्की
IND U19 vs PAK U19 Asia Cup 2025: भारत ने पाकिस्तान को 90 रनों से बुरी तरह रौंद दिया है. पाकिस्तान की पूरी टीम 150 रन पर ऑलआउट हो गई.
भारत ने पाकिस्तान को 90 रनों से बुरी तरह रौंद दिया है. मेंस अंडर-19 एशिया कप का यह मैच दुबई में खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 240 रन बनाए थे. इसके जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 150 रनों पर सिमट गई. इस जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग सुनिश्चित कर ली है. गेंदबाजी में भारत के दीपेश देवेन्द्रन ने जमकर कहर बरपाया, जिन्होंने 3 विकेट लिए.
टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला पाकिस्तान टीम पर उल्टा पड़ा. भारतीय टीम ने आरोन जॉर्ज के 85 रनों की बदौलत 240 रनों का स्कोर बनाया. हालांकि टीम इंडिया भी पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाई थी. वैभव सूर्यवंशी केवल 5 रन बना पाए, वहीं कप्तान आयुष म्हात्रे भी 38 रनों को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए.
241 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम का शुरू से ही बुरा हाल रहा. दीपेश देवेन्द्रन ने अकेले ही पाक टीम के टॉप ऑर्डर को झकझोर कर रख दिया. देखते ही देखते पाकिस्तान ने 30 रन तक पहुंचने में ही 4 विकेट खो दिए थे. कप्तान फरहान यूसुफ कुछ देर क्रीज पर टिके रहे, लेकिन 23 रन बनाकर आउट हो गए. उन्होंने हुजैफा अशान के साथ मिलकर 47 रन जोड़े. अशान ने 70 रनों की पारी खेली, लेकिन पाक टीम की जीत सुनिश्चित नहीं कर पाए. पाकिस्तान ने अपने आखिरी 4 विकेट 21 रनों के भीतर खो दिए.
भारत के लिए दीपेश देवेन्द्रन ने 7 ओवरों में सिर्फ 16 रन देकर 3 विकेट लिए. दूसरी ओर कनिष्क चौहान ने भी तीन विकेट लिए. उन्होंने 10 ओवरों में केवल 33 रन दिए. किशन कुमार सिंह ने 2, वहीं खिलन पटेल और वैभव सूर्यवंशी ने एक-एक विकेट लिया.
भारत की सेमीफाइनल में जगह पक्की
मेंस अंडर-19 एशिया कप के ग्रुप A में भारत ने अब तक अपने दोनों मैच जीत लिए हैं. पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने यूएई को 234 रनों से रौंदा था, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 95 गेंद में 171 रन बना दिए थे. ग्रुप A में पाकिस्तान दूसरी जीत दर्ज करते हुए या फिर कोई अन्य टीम 4 अंकों तक पहुंच भी जाती है, तो भी भारत के +3.240 के नेट रन रेट को छू पाना उसके लिए आसान नहीं होगा. ऐसे में भारत की सेमीफाइनल में जगह लगभग पक्की हो गई है. अंडर-19 एशिया कप लीग स्टेज में भारत का आखिरी मैच 16 दिसंबर को मलेशिया के साथ होना है.
