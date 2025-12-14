सोशल मीडिया पर आपने डांस तो कई देखे होंगे. कभी भाभी का डांस कभी हसीनाओं का डांस. लेकिन अगर दादी ही अपनी उम्र की सीमाएं लांघकर जवानी के दिनों को दोहराने लग जाए तो? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखकर आप हैरान रह जाने वाले हैं, क्योंकि वीडियो में एक बुजुर्ग महिला घर के महिला संगीत में जिस तरह से डांस कर रही उतनी एनर्जी आजकल के जवानों में भी नहीं है. वीडियो देखने के बाद आप भी यही कहेंगे, वाह दादी मौज कर दी.

रोहतक की वायरल दादी ने डांस से उड़ाया गर्दा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बूढ़ी दादी घर के एक फंक्शन में शानदार डांस करती दिखाई दे रही है. डांस करते हुए दादी का आत्मविश्वास देखने लायक है और दादी एक के बाद एक तगड़े डांस मूव्ज दे रही हैं. उनके आस पास लोग जमा हैं और वो दादी के डांस को लगातार सराह रहे हैं और दाद दे रहे हैं. दादी रोहतक हरियाणा की बताई जा रही है और इससे पहले भी इनके कई वीडियो वायरल हो चुके हैं जिनमें दादी ने खूब धमाल मचाया था.

बच्चे जवान सब झूम कर नाचे

वीडियो में दिख रहा है कि क्या बच्चे क्या जवान सभी दादी के डांस को इंजॉय कर रहे हैं. एक लड़की दादी के पीछे खड़े होकर उनकी ताल के साथ हवा में शॉल लहरा रही है जिससे साफ मालूम हो रहा है कि दादी के डांस ने गर्दा उड़ा दिया है. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है जिसे देखने के बाद यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स ने जमकर की दादी की तारीफ

वीडियो को saini_.82 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....पुराने खिलाड़ी अब मैदान में आ चुके हैं. एक और यूजर ने लिखा....दादी जी की बात ही अलग है, गर्दा उड़ा दिया है. एक और यूजर ने लिखा...इस उम्र में भी इस तरह की एनर्जी नसीब वालों को मिलती है.

