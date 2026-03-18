Instagram पर चैटिंग का मजा होगा दोगुना, कंपनी ले आई यह धाकड़ फीचर

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Instagram AI Voice Effects: इंस्टाग्राम पर अब चैटिंग करना और भी मजेदार होने वाला है. दरअसल, कंपनी डायरेक्ट मैसेज में वॉइस नोट के लिए नया AI Voice Effects फीचर लेकर आई है. इसकी मदद से यूजर वॉइस नोट भेजने से पहले उनकी साउंड को मॉडिफाई कर सकेंगे. इससे यूजर की बात की टोन, रिदम और इमोशन सेम रहेंगे, लेकिन उन पर ऑडियो इफेक्ट लगाए जा सकेंगे, जिससे चैटिंग करना मजेदार और इंट्रेस्टिंग हो जाएगा.

कैसे काम करेगा नया फीचर?

AI Voice Effects फीचर की मदद से यूजर अपने वॉइस नोट पर अलग-अलग कैरेक्टर के साउंड इफेक्ट लगा सकेंगे. कंपनी ने बताया कि इस फीचर की मदद से बातचीत और एक्सप्रेसिव होगी. इस फीचर को मैसेज कंपोजर में ही इंटीग्रेट किया गया है. अभी तक इंस्टाग्राम ने यह नहीं बताया है कि यूजर को इसमें कितने इफेक्ट्स मिलेंगे, लेकिन चिपमंक, डेमन, एलियन और रोबोट जैसे कुछ इफेक्ट्स की पुष्टि हो चुकी है.

ऐसे मजेदार होगी चैटिंग

अगर कोई यूजर सामने वाला कॉन्टैक्ट को AI Voice Effects वाला मैसेज भेजता है तो रिसीवर को यह पता चल जाएगा कि सेंडर ने कौन-सा इफेक्ट यूज किया है. इसके बाद वह भी इस इफेक्ट पर टैप कर अपना मैसेज उसी इफेक्ट में रिकॉर्ड कर सकेगा. बता दें कि पिछले कुछ समय से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर वॉइस नोट का चलन बढ़ा है और अब कंपनियां इसके लिए नए-नए टूल्स जोड़ रही हैं.

इंस्टाग्राम पर प्राइवेट नहीं रहेगी आपकी चैट

अगर आप इंस्टाग्राम को चैटिंग के लिए यूज करते हैं तो एक बड़ी अपडेट है. कंपनी इस साल मई से चैटिंग से एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन प्रोटेक्शन हटा रही है. इसके बाद रिसीवर के अलावा मेटा भी आपकी चैट को देख सकेगी. इंस्टाग्राम ने 2023 में मैसेज में एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन सपोर्ट एड किया था और अब इसे हटाने का फैसला कर लिया है.

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