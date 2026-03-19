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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather News: दिल्ली-एनसीआर में मौसम का यू-टर्न, आंधी-बारिश से गर्मी पर ब्रेक, दो दिन येलो अलर्ट

Delhi Weather News: दिल्ली-एनसीआर में मौसम का यू-टर्न, आंधी-बारिश से गर्मी पर ब्रेक, दो दिन येलो अलर्ट

Delhi Weather News In Hindi: दिल्ली में आंधी और हल्की बारिश से मौसम ठंडा हुआ है. 19 और 20 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी है, बारिश के साथ तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.

By : पंकज यादव | Updated at : 19 Mar 2026 06:58 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में 18 मार्च की शाम मौसम ने अचानक करवट ले ली. तेज धूल भरी आंधी और हल्की बारिश ने पूरे इलाके का माहौल बदल दिया. करीब 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने लोगों को चौंका दिया. देर रात तक रुक-रुक कर बारिश होती रही, जिससे आज 19 मार्च की सुबह मौसम ठंडा और सुहावना हो गया. कई दिनों से तेज धूप और बढ़ती गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली है.

मौसम विभाग ने 19 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. अनुमान है कि दोपहर के बाद फिर से मौसम बिगड़ सकता है. बादल छाए रहेंगे और शाम या रात तक कहीं भी हल्की बारिश हो सकती है.

इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने और आंधी आने की भी संभावना है. आज दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

20 मार्च को भी जारी रहेगा असर

मौसम विभाग के मुताबिक 20 मार्च को भी दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में आंधी-तूफान के साथ बारिश होने का अनुमान है. इस दिन के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है. लोगों को सलाह दी गई है कि मौसम खराब होने पर सतर्क रहें और जरूरत हो तभी बाहर निकलें.

तापमान में गिरावट, चार दिन तक राहत

लगातार तीन दिन की बारिश का असर आगे भी दिखेगा. 21 से 24 मार्च के बीच अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आसमान में हल्के बादल रहेंगे और ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, जिससे गर्मी ज्यादा नहीं बढ़ेगी. यानी लोगों को आने वाले कुछ दिनों तक राहत मिलती रहेगी.

हवा की गुणवत्ता में सुधार

बारिश और तेज हवाओं का असर हवा की गुणवत्ता पर भी दिखेगा. 19 मार्च को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स मध्यम श्रेणी में रहने की संभावना है, जो आम दिनों के मुकाबले बेहतर माना जाता है. इससे लोगों को साफ हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा.

कुल मिलाकर, दिल्ली-एनसीआर में मौसम का यह बदलाव लोगों के लिए राहत भरा साबित हो रहा है, हालांकि अगले दो दिन सतर्क रहने की जरूरत है.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 19 Mar 2026 06:58 AM (IST)
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