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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलचैत्र नवरात्रि पर दिल्ली के इन बाजारों से खरीदें पूजा का सबसे सस्ता सामान, फटाफट करें चेक

चैत्र नवरात्रि पर दिल्ली के इन बाजारों से खरीदें पूजा का सबसे सस्ता सामान, फटाफट करें चेक

चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का पहला नवरात्रि पर्व है, इसे वसंत नवरात्रि या राम नवरात्रि भी कहा जाता है. इस दौरान घरों में मां दुर्गा की पूजा होती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 Mar 2026 06:58 AM (IST)
चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का पहला नवरात्रि पर्व है, इसे वसंत नवरात्रि या राम नवरात्रि भी कहा जाता है. इस दौरान घरों में मां दुर्गा की पूजा होती है.

नवरात्रि का त्यौहार आते ही घर-घर में रौनक बढ़ जाती है. चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का पहला नवरात्रि पर्व है, इसे वसंत नवरात्रि या राम नवरात्रि भी कहा जाता है. इस दौरान घरों में मां दुर्गा की पूजा होती है और लोग घर सजाने, नए कपड़े खरीदने और पूजा की सामग्री जुटाने में व्यस्त रहते हैं. अगर आप इस नवरात्रि पर दिल्ली में पूजा और सजावट का सामान खरीदना चाहते हैं, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि चैत्र नवरात्रि पर दिल्ली के किस बाजारों में पूजा का सबसे सस्ता सामान मिलेगा.

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दिल्ली का सबसे बड़ा थोक बाजार सदर बाजार है. यहां आपको मां की मूर्तियां, दीपक, अगरबत्ती, नारियल, कलश और चुनरी जैसी हर छोटी-बड़ी चीज मिल जाती है. थोक भाव पर सामान मिलने की वजह से यह सबसे सस्ता बाजार माना जाता है. नवरात्रि के समय यहां पर रौनक और भी बढ़ जाती है क्योंकि हर कोई पूजा सामग्री की खरीदारी में जुटा रहता है.
दिल्ली का सबसे बड़ा थोक बाजार सदर बाजार है. यहां आपको मां की मूर्तियां, दीपक, अगरबत्ती, नारियल, कलश और चुनरी जैसी हर छोटी-बड़ी चीज मिल जाती है. थोक भाव पर सामान मिलने की वजह से यह सबसे सस्ता बाजार माना जाता है. नवरात्रि के समय यहां पर रौनक और भी बढ़ जाती है क्योंकि हर कोई पूजा सामग्री की खरीदारी में जुटा रहता है.
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त्योहारों के समय चांदनी चौक की गलियां खास रौनक ले आती हैं. नवरात्रि के दौरान पूजा की थालियां, चुनरी, मां की तस्वीरें और मूर्तियां बहुत मांग में रहती हैं. मिठाई की दुकानों पर भी भीड़ ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ का माहौल त्योहार जैसा महसूस होता है. पुराने और पारंपरिक बाजार की वजह से आपको हर तरह का पारंपरिक सामान आसानी से मिल जाता है.
त्योहारों के समय चांदनी चौक की गलियां खास रौनक ले आती हैं. नवरात्रि के दौरान पूजा की थालियां, चुनरी, मां की तस्वीरें और मूर्तियां बहुत मांग में रहती हैं. मिठाई की दुकानों पर भी भीड़ ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ का माहौल त्योहार जैसा महसूस होता है. पुराने और पारंपरिक बाजार की वजह से आपको हर तरह का पारंपरिक सामान आसानी से मिल जाता है.
Published at : 19 Mar 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
Delhi Markets Chaitra Navratri 2026 Navratri Shopping Delhi Cheap Puja Items

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