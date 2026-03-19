चैत्र नवरात्रि पर दिल्ली के इन बाजारों से खरीदें पूजा का सबसे सस्ता सामान, फटाफट करें चेक

त्योहारों के समय चांदनी चौक की गलियां खास रौनक ले आती हैं. नवरात्रि के दौरान पूजा की थालियां, चुनरी, मां की तस्वीरें और मूर्तियां बहुत मांग में रहती हैं. मिठाई की दुकानों पर भी भीड़ ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ का माहौल त्योहार जैसा महसूस होता है. पुराने और पारंपरिक बाजार की वजह से आपको हर तरह का पारंपरिक सामान आसानी से मिल जाता है.