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चैत्र नवरात्रि पर दिल्ली के इन बाजारों से खरीदें पूजा का सबसे सस्ता सामान, फटाफट करें चेक
चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का पहला नवरात्रि पर्व है, इसे वसंत नवरात्रि या राम नवरात्रि भी कहा जाता है. इस दौरान घरों में मां दुर्गा की पूजा होती है.
नवरात्रि का त्यौहार आते ही घर-घर में रौनक बढ़ जाती है. चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का पहला नवरात्रि पर्व है, इसे वसंत नवरात्रि या राम नवरात्रि भी कहा जाता है. इस दौरान घरों में मां दुर्गा की पूजा होती है और लोग घर सजाने, नए कपड़े खरीदने और पूजा की सामग्री जुटाने में व्यस्त रहते हैं. अगर आप इस नवरात्रि पर दिल्ली में पूजा और सजावट का सामान खरीदना चाहते हैं, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि चैत्र नवरात्रि पर दिल्ली के किस बाजारों में पूजा का सबसे सस्ता सामान मिलेगा.
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Published at : 19 Mar 2026 06:57 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion