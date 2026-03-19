ऐसा मुंडन पहले नहीं देखा होगा! बच्चे के साथ पूरे परिवार ने मुंडवाए बाल, मां ने भी दिया पूरा साथ

सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो दिल को छू जाते हैं और लोगों को भावुक कर देते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक गुजराती परिवार ने अपने छोटे बच्चे के लिए ऐसा कदम उठाया, जिसने इंटरनेट यूजर्स का दिल जीत लिया. आमतौर पर मुंडन संस्कार में सिर्फ बच्चे का सिर मुंडाया जाता है, लेकिन इस परिवार ने इस परंपरा को एक नए अंदाज में निभाया. बच्चे को अकेलापन या अजीब महसूस न हो, इसके लिए पूरे परिवार ने खुद भी अपना मुंडन करवा लिया. इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि बच्चे की मां ने भी बिना हिचक अपने बाल मुंडवा लिए, जो इस पूरे पल को और भी खास बना देता है.

बच्चे के मुंडन को बनाया खास

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटे बच्चे का मुंडन संस्कार किया जा रहा है. आमतौर पर यह एक पारंपरिक रस्म होती है, लेकिन यहां परिवार ने इसे बेहद खास बना दिया. बच्चे के साथ-साथ परिवार के अन्य सदस्यों ने भी अपने बाल मुंडवा लिए, ताकि बच्चा खुद को अलग या असहज महसूस न करे.

In a tiny Gujarat village the whole family shaved their heads ensuring their little boy didn’t feel lonely at his head-shaving ritual.

pic.twitter.com/mgA8IEepZo — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) March 18, 2026

मां का फैसला बना चर्चा का विषय

इस पूरे वीडियो में सबसे ज्यादा चर्चा बच्चे की मां को लेकर हो रही है. जहां आमतौर पर महिलाएं अपने बालों को लेकर काफी सजग रहती हैं, वहीं इस मां ने अपने बच्चे के लिए बिना किसी झिझक के अपना सिर मुंडवा लिया. यह कदम सोशल मीडिया पर लोगों को बेहद भावुक कर रहा है और लोग इसे मां के प्यार की मिसाल बता रहे हैं.

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यूजर्स ने की जमकर तारीफ

सोशल मीडिया यूजर्स इस परिवार की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि यह असली परिवार की परिभाषा है, जहां हर सदस्य एक-दूसरे के साथ खड़ा रहता है. कुछ यूजर्स ने लिखा कि बच्चे को यह पल जिंदगी भर याद रहेगा. वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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