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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब आ गया एआई वाला सुपर डॉक्टर, मरीज देखकर डॉक्टरों को बताएगा इलाज का तरीका

अब आ गया एआई वाला सुपर डॉक्टर, मरीज देखकर डॉक्टरों को बताएगा इलाज का तरीका

MedOS Medical System: रिसर्चर ने एक ऐसा एआई सिस्टम बनाया है, जो 'सुपर डॉक्टर' की तरह काम करेगा. यह मरीज की बीमारी और रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों को इलाज सजेस्ट करेगा और सर्जरी तक में उनकी मदद करेगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 18 Mar 2026 02:33 PM (IST)
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MedOS Medical System: अब डॉक्टर भी मरीज की बजाय एआई से पूछकर बीमारी का इलाज करेंगे. यह सुनने में भले ही अजीब लग रहा है, लेकिन रिसर्चर ने एक ऐसा एआई सिस्टम बना लिया है, जो मरीज की बीमारी और रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टरों को इलाज का तरीका बताएगा. इस 'सुपर डॉक्टर' में कई एआई सिस्टम लगे हैं, जो अलग-अलग तरीकों से डॉक्टरों की मदद करते हैं. यह सिस्टम पूरे हेल्थकेयर को बदल सकता है.

क्या है MedOS Medical System?

स्टैनफॉर्ड और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने डॉक्टरों की मदद के लिए MedOS को तैयार किया है. यह अलग-अलग तरीकों से डॉक्टरों की मदद करता है. रिसर्चर का कहना है कि यह जूनियर डॉक्टरों को भी एक्सपर्ट बना सकता है. इसका एक सिस्टम मरीज के लक्षण और टेस्ट की रिपोर्ट आदि देखता है. फिर यह डॉक्टरों को बताता है कि मरीज के लिए कौन-सा इलाज बेस्ट हो सकता है.

सर्जरी में भी करता है मदद

इस सिस्टम की मदद से डॉक्टर XR स्मार्ट ग्लासेस पहनकर मरीज से जुड़ी सारी जानकारी ले सकते हैं. स्मार्ट ग्लासेस पहनने पर डॉक्टरों को मरीज के शरीर का 3D मॉडल नजर आता है. इससे डॉक्टर बेहतर तरीके से यह समझ पाएंगे कि मरीज के शरीर में कहां पर दिक्कत है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है. इसके अलावा यह सर्जरी में भी डॉक्टर की मदद कर सकता है. एक स्मार्ट ग्लव की मदद से डॉक्टर रोबोट को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जिससे सर्जरी करने और इंजेक्शन लगाने समेत कई काम आसान हो सकते हैं.

अभी यहां हो रहा है यूज

अभी इस सिस्टम को अमेरिका में ब्लड सेंटर और पैथलॉजी डिपार्टमेंट में यूज किया जा रहा है, जहां यह ब्लड टेस्ट और पैथलॉजी से जुड़े काम कर रहा है. रिसर्चर का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है. आने वाले समय में इसमें कई और फीचर जोड़े जा सकते हैं.

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Published at : 18 Mar 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence TECH NEWS AI In Medical
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