एक्सप्लोरर
भारत या चीन नहीं, अब इस देश में अपने प्रोडक्ट बनाएगा Apple, जानिए पूरी जानकारी
Apple: टेक दुनिया की दिग्गज कंपनी Apple लंबे समय से चीन और भारत को अपने सबसे अहम बाजारों में गिनती है चाहे बात प्रोडक्शन की हो या सेल्स की.
टेक दुनिया की दिग्गज कंपनी Apple लंबे समय से चीन और भारत को अपने सबसे अहम बाजारों में गिनती है चाहे बात प्रोडक्शन की हो या सेल्स की. बीते कुछ सालों में कंपनी ने भारत में iPhone निर्माण को तेज़ी से बढ़ाया है जबकि चीन में उत्पादन घटने के बावजूद जारी है. लेकिन अब ताज़ा रिपोर्टों से पता चला है कि Apple अपना अगला बड़ा गैजेट न तो चीन में बनाएगी और न ही भारत में बल्कि इसे एक तीसरे देश में तैयार किया जाएगा जहां कंपनी पहले से ही अपने कई प्रोडक्ट्स बनवा रही है.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 19 Oct 2025 12:45 PM (IST)
Tags :IPhone Apple IPhone TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
5 Photos
दिवाली पर अगर भेजे ये 5 मैसेज तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा, संभलकर इस्तेमाल करें Whatsapp
टेक्नोलॉजी
6 Photos
इस कंपनी ने पूरी दुनिया में बेच डाले सबसे ज्यादा फोन, एप्पल भी रह गई पीछे, रिपोर्ट में हुआ खुलासा
टेक्नोलॉजी
6 Photos
अब बिना चार्जर के भी फुल चार्ज होगा फोन! जानिए 5 जबरदस्त ट्रिक्स जो बैटरी को कर देंगी 100%
टेक्नोलॉजी
5 Photos
UPI यूज़र्स सावधान! इन नंबरों से आया एक झटके में खाली कर देगा आपका अकाउंट बैलेंस, जानिए कैसे रहें सुरक्षित
टेक्नोलॉजी
5 Photos
WiFi राउटर पर मौजूद इस बटन का खुल गया राज! एक बार दबाया तो इंटरनेट स्पीड में दिखेगा जादू
टेक्नोलॉजी
6 Photos
सोते समय सर के पास फोन रखने से होता है ये बड़ा नुकसान, ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'अल्लाह कसम PAK आर्मी को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को चेतावनी
मध्य प्रदेश
लव जिहाद को लेकर BJP नेता प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान- 'बेटी बात न माने तो टांगे तोड़ दो'
क्रिकेट
विराट कोहली की दूसरी सबसे लंबी 'डक' पारी, IND vs AUS पहले वनडे में बना शर्मनाक रिकॉर्ड
इंडिया
बिहार चुनाव में इस बार M, D, PK फैक्टर अहम, किस दल को होगा सियासी फायदा, क्या बोले एक्सपर्ट?
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion