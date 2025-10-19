भारत या चीन नहीं, अब इस देश में अपने प्रोडक्ट बनाएगा Apple, जानिए पूरी जानकारी

दिलचस्प बात यह है कि वियतनाम में Apple को इस नए प्रोजेक्ट में चीनी टेक कंपनी BYD का साथ मिल रहा है. BYD वहां नए स्मार्ट डिस्प्ले की असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग का ज़िम्मा संभालेगी. Apple ने हाल के वर्षों में चीन से बाहर जिन दो देशों में सबसे अधिक निवेश किया है वे हैं भारत और वियतनाम और अब वियतनाम कंपनी के लिए नया रणनीतिक केंद्र (strategic hub) बनकर उभर रहा है.