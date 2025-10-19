हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारत या चीन नहीं, अब इस देश में अपने प्रोडक्ट बनाएगा Apple, जानिए पूरी जानकारी

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 19 Oct 2025 12:50 PM (IST)
टेक दुनिया की दिग्गज कंपनी Apple लंबे समय से चीन और भारत को अपने सबसे अहम बाजारों में गिनती है चाहे बात प्रोडक्शन की हो या सेल्स की. बीते कुछ सालों में कंपनी ने भारत में iPhone निर्माण को तेज़ी से बढ़ाया है जबकि चीन में उत्पादन घटने के बावजूद जारी है. लेकिन अब ताज़ा रिपोर्टों से पता चला है कि Apple अपना अगला बड़ा गैजेट न तो चीन में बनाएगी और न ही भारत में बल्कि इसे एक तीसरे देश में तैयार किया जाएगा जहां कंपनी पहले से ही अपने कई प्रोडक्ट्स बनवा रही है.

टेक रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple का अगला डिवाइस एक 7-इंच का स्मार्ट होम डिस्प्ले होगा जो घर में मौजूद स्मार्ट डिवाइसेज़ को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल हब की तरह काम करेगा. इसमें FaceTime की सुविधा भी होगी साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का सपोर्ट इसे और स्मार्ट बनाएगा.
पहले यह डिवाइस 2025 के भीतर लॉन्च होने की उम्मीद थी लेकिन अब इसे 2026 तक टाल दिया गया है. यह नया स्मार्ट डिस्प्ले Amazon Echo Show और Google Nest Hub जैसी डिवाइसेज़ को सीधी टक्कर देगा.
बदलते भूराजनीतिक हालात (Geopolitical Tensions) के चलते Apple अब अपने नए उत्पादों के लिए चीन या भारत पर निर्भर नहीं रहना चाहता. रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने अब वियतनाम में अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाने का फैसला किया है.
Apple पहले से ही वियतनाम में अपने कई डिवाइस बनवाता है लेकिन यह पहली बार होगा जब यहां से पूरी नई प्रोडक्ट लाइन की शुरुआत की जाएगी. इस कदम से कंपनी अपनी सप्लाई चेन को अधिक स्थिर और संतुलित बनाना चाहती है ताकि किसी भी वैश्विक व्यवधान का असर उसके उत्पादन पर न पड़े.
दिलचस्प बात यह है कि वियतनाम में Apple को इस नए प्रोजेक्ट में चीनी टेक कंपनी BYD का साथ मिल रहा है. BYD वहां नए स्मार्ट डिस्प्ले की असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग का ज़िम्मा संभालेगी. Apple ने हाल के वर्षों में चीन से बाहर जिन दो देशों में सबसे अधिक निवेश किया है वे हैं भारत और वियतनाम और अब वियतनाम कंपनी के लिए नया रणनीतिक केंद्र (strategic hub) बनकर उभर रहा है.
Published at : 19 Oct 2025 12:45 PM (IST)
