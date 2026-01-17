ईरान से लौटे भारतीय शख्स ने की सरकार की तारीफ, बोला- मोदी है तो मुमकिन है, वीडियो वायरल
ईरान से भारत लौटे लोगों ने बताया कि वहां इस समय आंतरिक स्तर पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी है, जिसकी बड़ी वजह देश की खराब आर्थिक स्थिति बताई जा रही है.
ईरान में बीते तीन हफ्तों से लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं. ये प्रदर्शन अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कई गांवों तक फैल चुके हैं. हालात को देखते हुए ईरानी सरकार ने इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है और अंतरराष्ट्रीय कॉल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. इसी बीच भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी, जिसके बाद कई भारतीय स्वदेश लौट आए हैं. अब ईरान से लौटे शख्स ने मोदी सरकार के बारे में जो कहा है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
ईरान से भारत लौटे लोग
ईरान से भारत लौटे लोगों ने बताया कि वहां इस समय आंतरिक स्तर पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी है, जिसकी बड़ी वजह देश की खराब आर्थिक स्थिति बताई जा रही है. उनका कहना है कि ईरान की अर्थव्यवस्था में कोई खास विकास नहीं हो रहा है और लगातार मुद्रा की कीमत गिरती जा रही है. इसी कारण आम लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है और प्रदर्शन हो रहे हैं.
View this post on Instagram
शख्स बोला, मोदी है तो मुमकिन है
भारत लौटे एक व्यक्ति ने बताया कि बीते करीब 10 दिनों से वहां इंटरनेट पूरी तरह बंद था, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. संचार के साधन ठप होने से हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए थे. एक और शख्स ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि सरकार का काफी सहयोग रहा, मोदी है तो मुमकिन है.
यह भी पढ़ें: Viral Video: शराब पीकर बाइक पर झूम रहा था शख्स, अचानक सामने आया ट्रक और हो गया खेल- डरा देगा वीडियो
यूजर्स ने यूं दी अपनी प्रतिक्रिया
वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया जा रहा है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इसमें मोदी जी कहां से आ गए, सरकार की जिम्मेदारी है आपको वहां से लेकर आना. एक और यूजर ने लिखा...मोदी जी क्या करेंगे, कोई भी प्रधानमंत्री होता वो ऐसा ही करता. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मोदी ऑन द स्पॉट फैसला करते हैं.
यह भी पढ़ें: "कयामत है कयामत" इन हसीनाओं के ठुमके देख दिल हार बैठेंगे आप, यूजर्स बोले, कोई तो रोक लो- वीडियो वायरल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL