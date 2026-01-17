अब RCB को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर नया अपडेट फैंस को कर देगा खुश

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अब RCB को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर नया अपडेट फैंस को कर देगा खुश

Chinnaswamy Stadium RCB: बेंगलुरु के क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में IPL और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आयोजन को अनुमति दे दी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 Jan 2026 09:30 PM (IST)
बेंगलुरु के क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में IPL और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आयोजन को अनुमति दे दी है. हालांकि यह अनुमति विशेष नियमों और शर्तों के अधीन जारी की गई है. कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) के अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद इस विषय को लेकर प्रतिबद्ध रहे कि आईपीएल की कर्नाटक में वापसी जरूर हो. इसलिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों और राज्य सरकार के साथ कई बैठकें भी कीं.

KSCA ने प्रेस रिलीज के माध्यम से जानकारी दी कि अब चिन्नास्वामी में दोबारा IPL और अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन हो सकेगा. कर्नाटक बोर्ड को पूरा भरोसा है कि वो निर्धारित शर्तों को पूरा करेगा. बोर्ड ने एक्सपर्ट रीव्यू कमिटी के समक्ष एक रोडमैप पेश किया है. केएससीए द्वारा जारी स्टेटमेंट में कहा गया, "हम सुरक्षा, संरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट (भीड़ प्रबंधन) को लेकर सभी उपायों को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं."

कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जिसमें वे इस मंजूरी को लेकर अधिक जानकारी साझा कर सकते हैं.

RCB फैंस के लिए अच्छी खबर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता था. 4 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अपनी जीत सेलिब्रेट करने चिन्नास्वामी स्टेडियम में आई थी, लेकिन मैदान के बाहर भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी. उस दुखद घटना के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में सुरक्षा कारणों से कोई बड़े लेवल का मैच नहीं खेला गया है.

पिछले दिनों ऐसी खबरें सामने आईं कि IPL 2026 के लिए RCB नया होम ग्राउंड तलाश रही है. मगर चिन्नास्वामी स्टेडियम को मैचों के आयोजन की मंजूरी मिलने से RCB फैंस को भी राहत की सांस मिली होगी.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 17 Jan 2026 09:30 PM (IST)
Karnataka State Cricket Association Royal Challengers Bengaluru RCB Chinnaswamy Stadium
Embed widget