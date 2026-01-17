CM योगी की सख्ती के बाद हरकत में वाराणसी पुलिस, मणिकर्णिका घाट के AI वीडियो मामले में केस दर्ज

सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद वाराणसी पुलिस हरकत में आ गई है. मणिकर्णिका घाट मामले में पुलिस ने AI जनरेटेड तस्वीरें और भ्रामक सूचना फैलाने के मामले में केस दर्ज किया है. पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ चौक थाने में मुकदमा दर्ज किया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार (17 जनवरी) को वाराणसी पहुंचे. इस दौरान कांग्रेस ने मणिकर्णिका घाट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.

इस वीडियो को लेकर अब पुलिस प्रशासन एक्शन में दिख रहा है. वीडियो को लेकर सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के द्वारा फर्जी एआई जनरेटेड वीडियो बनाकर जो कि अपराध है उससे भ्रम फैलाया जा रहा है. सनातन धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.

एआई वीडियो से भ्रम फैलाना अपराध- सीएम योगी आदित्यनाथ

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक एआई वीडियो को लेकर कहा कि इस तरह के एआई वीडियो से भ्रम फैलाना अपराध है. किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. साथ ही सीएम ने कहा कि कांग्रेस के लोग इस तरह से जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साधा सरकार पर निशाना

वाराणसी स्थित मणिकर्णिका घाट पर हो रही कार्रवाई को लेकर यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने कहा कि बीजेपी नास्तिक है और मूर्ति का महत्व सिर्फ काशी और कांग्रेस के लोग ही जानते हैं. आईएएनएस से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि काशी के लोग बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि यह हमारी पुश्तैनी जगह है. दुनियाभर से लोग यहां पर आते हैं.

उन्होंने कहा कि इस जगह की अपनी मान्यता है. लोगों की अंतिम इच्छा होती है कि मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर किया जाए, लेकिन आज उस पवित्र जगह को बर्बाद कर दिया गया है.उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि मणिकर्णिका घाट पर जारी कार्रवाई को तत्काल रोका जाए. काशी के धर्माचार्य से बातचीत कर आगे का काम किया जाए