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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब Threads पर बच्चों की हर एक्टिविटी पर रहेगी नजर, जल्द आएंगे नए Parental Controls

अब Threads पर बच्चों की हर एक्टिविटी पर रहेगी नजर, जल्द आएंगे नए Parental Controls

Threads Parental Controls: मेटा काफी समय से ऑनलाइन सेफ्टी पर ध्यान दे रही है. Meta पिछले कई वर्षों से अपने प्लेटफॉर्म्स को खासतौर पर युवाओं के लिए ज्यादा सेफ बनाने की ओर काम कर रहा है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 22 Jul 2026 03:56 PM (IST)
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  • मौजूदा सुरक्षा सुविधाओं के साथ मिलकर अतिरिक्त सुरक्षा देगा।

Threads Parental Controls: मेटा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Threads में नया पैरेंटल कंट्रोल फीचर देने का फैसला किया है. माना जा रहा है कि जल्द ही इस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को पैरेंटल कंट्रोल का फीचर मिल जाएगा. इस फीचर का मकसद है कि पैरेंट्स बच्चों की हर ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रख सकें. इसके अलावा ये पैरेंट्स को बच्चों की एक्टिविटी के बारे में अलर्ट भी करेगा. आइए जानते हैं कैसे काम करेगा ये नया फीचर.

बच्चों की डिजिटल सेफ्टी पर Meta का लगातार फोकस

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेटा काफी समय से ऑनलाइन सेफ्टी पर ध्यान दे रही है. Meta पिछले कई वर्षों से अपने प्लेटफॉर्म्स को खासतौर पर युवाओं के लिए ज्यादा सेफ बनाने की ओर काम कर रहा है. हाल के महीनों में कंपनी ने Instagram पर गलत कंटेंट की बार-बार दिखाई देने वाली पोस्ट को रोकने जैसे कदम उठाए हैं. इसके अलावा Meta AI से जुड़ी कुछ सेफ्टी फीचर्स को भी पैरेंट्स के लिए बेहतर बनाया गया है.

ऐसे रहेगा बच्चों पर कंट्रोल

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नए फीचर्स के जरिए पैरेंट्स को ये जानकारी मिलेगी कि उनका बच्चा Threads पर कितना समय बिताता है. इसके अलावा वे रोजाना के लिए Time Limit तय कर सकेंगे जिससे जितना समय इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है उससे ज्यादा अगर इस्तेमाल किया जाता है तो ऐप उसे खुद ही लिमीट कर देगा. इसके अलावा इसमें Sleep Mode का ऑप्शन भी यूजर्स को मिल जाएगा. इससे रात के समय में ऐप का इस्तेमाल कम हो सकेगा.

कंटेंट और टैग्स पर भी मिलेगा कंट्रोल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Parental Supervision में ऐसे ऑप्शन भी शामिल होंगे जिनकी मदद से माता-पिता ये तय कर सकेंगे कि युवा यूजर किस तरह के टैग्स और कंटेंट देख सकते हैं. अगर किसी कंटेंट को अनुचित माना जाता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा. साथ ही प्राइवेसी और कंटेंट से जुड़े कई दूसरे कंट्रोल भी उपलब्ध होंगे जिससे बच्चों को सुरक्षित ऑनलाइन माहौल मिल सके.

पहले से मौजूद सेफ्टी फीचर्स

बता दें कि Meta का कहना है कि ये नए टूल्स Threads पर पहले से मौजूद सेफ्टी फीचर्स के साथ मिलकर ही काम करेंगे. इसका साफ मतलब है कि Teen Accounts में पहले से मौजूद सेफ्टी फीचर्स के अलावा अब Parental Supervision एक एक्सट्रा सेफ्टी लेयर उपलब्ध कराएगा जिससे बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म और ज्यादा सुरक्षित बनेगा.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 22 Jul 2026 03:55 PM (IST)
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