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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSmartphone Security Tips: बैटरी बचाने के लिए कभी बंद न करें फोन की ये सेटिंग्स, चोरी होने या दुर्घटना होने पर पड़ जाएंगे लेने के देने

Smartphone Security Tips: बैटरी बचाने के लिए कभी बंद न करें फोन की ये सेटिंग्स, चोरी होने या दुर्घटना होने पर पड़ जाएंगे लेने के देने

Smartphone Security Tips: बैटरी बचाने के लिए फोन की Location, Find My Device और Emergency SOS जैसी जरूरी सेटिंग्स बंद न करें. ये फोन चोरी या दुर्घटना के समय आपकी बड़ी मदद कर सकती हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 22 Jul 2026 02:58 PM (IST)
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Smartphone Security Tips: आपके स्मार्टफोन में भले ढेरों फीचर्स मौजूद हों लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर फीचर्स को हमेशा ऑफ रखा जाए, क्योंकि स्मार्टफोन की बैटरी बचाने के लिए कुछ लोग ऐसी सेटिंग्स बंद कर देते हैं, जो उन्हें बेकार लगती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही सेटिंग्स किसी  इमेरजेंसी में आपकी सबसे बड़ी मददगार साबित हो सकती हैं? अगर फोन चोरी हो जाए, खो जाए या किसी दुर्घटना के दौरान आपकी लोकेशन शेयर करनी पड़े, तो इन सेटिंग्स का बंद होना बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है।

बैटरी बचाने के चक्कर में न करें ये गलती

कई यूजर्स बैटरी बचाने के लिए Location, Find My Device, Emergency Location Service, Bluetooth या Mobile Data जैसी सुविधाओं को हमेशा बंद रखते हैं.  हालांकि, इन सेटिंग्स की वजह से बैटरी पर बहुत कम असर पड़ता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यही फीचर्स आपके फोन को ढूंढने, परिवार तक लोकेशन पहुंचाने और इमरजेंसी में संपर्क करने में मदद करते हैं.

यह भी पढ़ें : AI नियमों में छोटी सी गलती भी बन सकती है बड़ा खतरा! नई स्टडी ने बताई चौंकाने वाली वजह

अगर आपका फोन चोरी हो जाए और Find My Device पहले से बंद हो, तो उसे ट्रैक करना या रिमोट तरीके से लॉक करना मुश्किल हो सकता है. इसी तरह दुर्घटना की स्थिति में लोकेशन बंद होने से इमरजेंसी सर्विस को आपकी सही जगह पता लगाने में दिक्कत आ सकती है.

यह सेटिंग्स हमेशा रखें ऑन?

फोन में Find My Device या Find My iPhone, Location Services, Emergency SOS, Emergency Location Service (ELS) और जरूरत पड़ने पर Bluetooth जैसी सुविधाएं चालू रखना बेहतर माना जाता है. एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में ये फीचर्स सुरक्षा को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं.

इनके अलावा फोन में स्क्रीन लॉक, बायोमेट्रिक लॉक और बैकअप जैसी सुविधाएं भी एक्टिव रखें. इससे फोन चोरी होने पर आपके निजी डेटा की सुरक्षा बनी रहती है और जरूरत पड़ने पर डेटा रिकवर करना आसान होता है.

बैटरी बचाने का सही तरीका क्या है?

अगर बैटरी जल्दी खत्म होती है, तो जरूरी सुरक्षा फीचर्स बंद करने के बजाय स्क्रीन की ब्राइटनेस कम करें, डार्क मोड का इस्तेमाल करें, गैर जरूरी ऐप्स बंद रखें और बैकग्राउंड में चल रही गैर जरूरी एक्टिविटी को बंद रखें. बैटरी सेवर मोड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन सुरक्षा से जुड़ी सेटिंग्स को हमेशा चालू रखना समझदारी माना जाता है. 

याद रखें, कुछ प्रतिशत बैटरी बचाने के लिए सुरक्षा फीचर्स बंद करना भविष्य में बड़ी परेशानी की वजह बन सकता है. इसलिए अपने फोन की जरूरी सुरक्षा सेटिंग्स हमेशा ऑन रखें.

यह भी पढ़ें : चार्जिंग के दौरान फोन चलाना सही या गलत, जानिए बैटरी पर पड़ता है कितना असर?

 

Published at : 22 Jul 2026 02:58 PM (IST)
Tags :
Smartphone Security Mobile Security Phone Battery Tips
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