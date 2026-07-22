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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकीचड़ में नंगे पैर चलकर प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे विराट-अनुष्का, छात्र प्रदर्शन पर चुप्पी; उठे सवाल 

कीचड़ में नंगे पैर चलकर प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे विराट-अनुष्का, छात्र प्रदर्शन पर चुप्पी; उठे सवाल 

Virat Kohli and Anushka Sharma: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एक बार फिर प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम पहुंचे, जिसके बाद लोगों ने छात्र प्रदर्शन पर उनकी चुप्पी पर सवाल खड़े कर दिए.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 22 Jul 2026 04:22 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) हाल ही में वृन्दावन में स्थित प्रेमानंद जी महाराज के श्री हित राधा केली कुंज आश्रम पहुंचे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कोहली और अनुष्का कीचड़ में नंगे पैर चलकर आश्रम जा रहे हैं. इसी बीच कुछ लोगों ने इन दिनों चल रहे छात्र प्रदर्शन पर दोनों की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए. 

किंग कोहली हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर खेली गई वनडे सीरीज में नजर आए थे, जिसकी 3 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 48 की औसत से 144 रन बनाए. 

बता दें कि यह पहला मौका नहीं है कि जब कोहली और उनकी पत्नी वृन्दावन पहुंची हों, बल्कि अक्सर दोनों को प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम जाते देख जाता है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के आईपीएल 2026 का खिताब जीतने के बाद भी कोहली वहां पहुंचे थे. 

 
 
 
 
 
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छात्र प्रदर्शन पर चुप्पी, लोगों ने उठाए सवाल 

इन दिनों दिल्ली के जंतर-मंतर पर पेपर लीक के मामले में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. इस प्रदर्शन पर कई सेलिब्रिटि सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख चुके हैं. हालांकि क्रिकेट जगत में अब तक चुप्पी ही देखने को मिली है. कोहली भी इस चुप्पी का हिस्सा हैं, जिसको देखते हुए लोगों ने कई सवाल खड़े किए. एक यूजर ने लिखा, "छात्रों और सही बात के लिए खड़े हों. शायद इससे आपका अच्छा कर्म बने." एक दूसरे यूजर ने लिखा, "इस देश के बच्चों के लिए बोलिए. हमने और उन्होंने आपको बनाया है." इसी तरह लोगों ने अपने-अपने रिएक्शन दिए. 

विराट कोहली कब खेलेंगे अगली सीरीज?

टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके विराट कोहली भारत के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट में उपलब्ध हैं. हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में वह नजर आए थे. अब टीम इंडिया की अगली 50 ओवर सीरीज सितंबर-अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ होनी है, जिसमें विराट कोहली और साथ में रोहित शर्मा नजर आ सकते हैं. 

 

यह भी पढ़ें: चोटिल खिलाड़ियों को मैदान पर उतारने की जल्दबाजी क्यों? CoE और मैनेजमेंट के बीच बातचीत की कमी; रिपोर्ट में खुलासा

Published at : 22 Jul 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
Anushka Sharma Student Protest Vrindavan VIRAT KOHLI Premanand Ji Maharaj
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