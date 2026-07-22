उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार 22 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में साल 2024 के चुनाव प्रचार का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर तीखा जुबानी हमला किया. इतना ही नहीं सीएम ने नवंबर 2019-2020 मार्च तक चले सीएए आंदोलन का भी जिक्र करते हुए दावा किया कि मौजूदा आंदोलन के पीछे विपक्ष की साजिश है.

सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष इस नैरेटिव में विश्वास करता है कि एक झूठ को 100 बार दोहराएंगे तो 'सत्य' हो जाएगा. इस साजिश और शरारत को समझना होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास हो रहा है उसे हमें समझना होगा. साल 2024 में कांग्रेस, सपा ने तमाम शरारत की.

सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने एनजीओ के माध्यम से फॉर्म भराना शुरू कर दिया कि सरकार आते ही 1 लाख रुपया मिलने लगेगा. कांग्रेस और सपा ने एक शरारत और की. उन्होंने कहा कि बीजेपी आएगी तो संविधान समाप्त करे देगी. आरक्षण के बारे में भी झूठ फैलाने का प्रयास हुआ. देश में 12 और यूपी में 9 साल से सरकार है. बीजेपी ने आरक्षण को और मजबूती के साथ समाज के जरूरमंदों तक पहुंचाया.

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बीजेपी ने दिया सच्चा सम्मान- सीएम योगी

सीएम ने कहा कि अकेले बीजेपी है जिसने बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर, संत रविदास, महर्षि वाल्मिकी को सम्मान दिया.

सीएए का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिटिजन शिप अमेंडमेंट एक्ट का कानून पास हुआ तो कांग्रेस और सपा के साथ के सेक्यूलर दलों ने विरोध किया. मुस्लिम संगठन विरोध में आए. लंबे तक समय तक इन्होंने आंदोलन किया. बांग्लादेश,पाकिस्तान में दलितों, हिन्दुओं के कत्लेआम पर ये चुप रहे.

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सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने युवाओं और दलितों-वंचितों को भड़काना शुरू किया, फेल हो गए तो अब इन्होंने छात्रों को अपना निशाना बनाना शुरू किया है.