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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामहिला सांसदों को कहे अपशब्द, कल्याण बनर्जी पर एक्शन, पूरे मानसून सत्र के लिए किए गए निलंबित

महिला सांसदों को कहे अपशब्द, कल्याण बनर्जी पर एक्शन, पूरे मानसून सत्र के लिए किए गए निलंबित

Monsoon Session,: लोकसभा में महिला सांसदों के साथ कथित दुर्व्यवहार और आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल के आरोप में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को पूरे मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 22 Jul 2026 02:36 PM (IST)
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Monsoon Session: लोकसभा में बुधवार को उस समय बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जब तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद कल्याण बनर्जी को महिला सांसदों के साथ कथित दुर्व्यवहार और आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल के आरोप में पूरे मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया. इससे पहले सदन के भीतर कल्याण बनर्जी और एनसीपीआई (NCPI) के सांसदों के बीच तीखी बहस भी हुई, जिसके बाद मामला लोकसभा स्पीकर तक पहुंचा.

सदन में हुआ विवाद

लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के हंगामे के बीच सदन स्थगित होने के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और उनके कुछ पूर्व सहयोगियों, जो अब एनसीपीआई (NCPI) के सांसद हैं, के बीच तीखी नोकझोंक हो गई. इस विवाद में एनसीपीआई की सांसद मिताली बाग, शताब्दी राय और काकोली घोष दस्तिदार शामिल थीं. विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ, यह स्पष्ट नहीं हो सका. हालांकि, विपक्ष के कुछ सांसदों ने बीच-बचाव कर दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की. इसके बाद कल्याण बनर्जी सदन से बाहर चले गए.

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स्पीकर से की गई शिकायत

घटना के बाद काकोली घोष दस्तिदार, शताब्दी राय और एनसीपीआई के कुछ अन्य सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कक्ष में पहुंचे और मामले की शिकायत की. सूत्रों के अनुसार, स्पीकर ने उनसे पूरे घटनाक्रम की लिखित शिकायत देने को कहा. शिकायत में आरोप लगाया गया कि कल्याण बनर्जी ने सदन के भीतर काकोली घोष, शताब्दी राय समेत अन्य महिला सांसदों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया.

अर्जुन मेघवाल ने रखा निलंबन का प्रस्ताव

मामले को गंभीर मानते हुए संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में प्रस्ताव रखा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों के साथ दुर्व्यवहार किया है, इसलिए उन्हें पूरे सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए. इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने प्रस्ताव पर सदन में मतदान कराया. मतदान के बाद स्पीकर ने घोषणा की कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है और कल्याण बनर्जी को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाता है. साथ ही उन्हें तत्काल सदन परिसर से बाहर जाने के निर्देश दिए गए. इस पूरे घटनाक्रम के बाद लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई.

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Arjun Ram Meghwal Suspension Women Mps LOK SABHA KALYAN BANERJEE
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