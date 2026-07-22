जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग शहर के लाल चौक इलाके में हुए संदिग्ध आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया. शुरुआती जानकारी के अनुसार, हमले में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए गंभीर हालत में GMC अनंतनाग ले जाया गया. हालांकि, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

मृतक पुलिसकर्मी की पहचान IRP 3rd बटालियन के आशिक हुसैन के रूप में हुई है. वह जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के बीरवाह इलाके के रहने वाले थे. बताया जा रहा है कि आशिक हुसैन यात्रा ड्यूटी पर तैनात पुलिस टीम का हिस्सा थे.हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. सुरक्षाबल इलाके में हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं और हमले में शामिल आतंकियों की तलाश की जा रही है.

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