सोशल मीडिया पर नई पाबंदी! बच्चों से मांगी जा रही ID, क्या खतरे में है आपकी प्राइवेसी?

पिछले कुछ सालों में बच्चों की इंटरनेट तक पहुंच काफी बढ़ी है. इसके साथ ही अश्लील कंटेंट, हिंसक वीडियो और ऑनलाइन ठगी जैसी चीजों का खतरा भी बढ़ा है. ऐसे माहौल में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उम्र की पुष्टि को जरूरी माना जा रहा है. इसके अलावा साइबर बुलिंग और ऑनलाइन अपराधों से बचाने के लिए भी यह कदम अहम समझा जा रहा है.