Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom क्रोमा सेल 26 नवंबर से; आईफोन, मैकबुक पर ऑफर.

Black Friday sale 2026 : साल खत्म होने से पहले अगर आप नया स्मार्टफोन, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो नवंबर का आखिरी हफ्ता आपके लिए काम का हो सकता है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से लेकर टेक कंपनियों तक ने ब्लैक फ्राइडे के मौके पर अपने ऑफर्स पेश करने शुरू कर दिए हैं. इस बार Samsung और Flipkart पर सेल पहले ही शुरू हो चुकी है, जबकि कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म पर नए ऑफर्स आने बाकी हैं. सेल में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टवॉच, टीवी और होम अप्लायंसेज पर डील्स देखने को मिल रही हैं. तो आइए जानते हैं 2026 की ब्लैक फ्राइडे सेल की तारीखें और कहां कितना डिस्काउंट मिल रहा है.

कब शुरू हो रही है ब्लैक फ्राइडे सेल 2026?

इस साल ब्लैक फ्राइडे 27 नवंबर को मनाया जाएगा, हालांकि कंपनियों ने इसके लिए कुछ दिन पहले से ही ऑफर्स शुरू कर दिए हैं. Flipkart की ब्लैक फ्राइडे सेल 21 नवंबर से 27 नवंबर तक चल रही है. वहीं Samsung ने अपनी वेबसाइट पर 13 नवंबर से 30 नवंबर तक ब्लैक फ्राइडे ऑफर्स पेश किए हैं. वहीं दूसरी तरफ Amazon India ने भी अपनी ब्लैक फ्राइडे सेल वापस लाने की पुष्टि की है, लेकिन इसकी शुरुआत और आखिरी तारीख की जानकारी नहीं दी गई है.

कहां कितना मिल रहा डिस्काउंट?

ब्लैक फ्राइडे सेल में अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी के हिसाब से छूट मिल रही है. Flipkart की 21 से 27 नवंबर तक चलने वाली सेल में स्मार्टफोन, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर डील्स दी जा रही हैं. वहीं Samsung की सेल में Galaxy स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्टवॉच, टीवी और होम अप्लायंसेज पर 16,000 रुपये तक की छूट मिल रही है. इसके अलावा Croma की सेल 26 नवंबर से शुरू होने वाली है, जिसमें iPhone, MacBook और LG TV जैसे प्रोडक्ट्स पर ऑफर्स सामने आएंगे.

Flipkart पर फोन और लैपटॉप पर मिल रहे ऑफर्स

Flipkart की ब्लैक फ्राइडे सेल में स्मार्टफोन और लैपटॉप के साथ कई दूसरी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर भी डील्स मिल रही हैं. Flipkart की ब्लैक फ्राइडे सेल में iPhone 17 को 10,800 रुपये की सीधी छूट के साथ 89,100 रुपये में खरीदा जा सकता है. इसके अलावा बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल रहा है. Samsung Galaxy F70 Pro 5G पर Flipkart 48 फीसदी तक की छूट दे रहा है. Flipkart पर 65 इंच का 4K स्मार्ट टीवी भी डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है.

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Samsung की सेल में स्मार्टफोन से लेकर टीवी तक शामिल

Samsung की ब्लैक फ्राइडे सेल 13 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगी. इसमें Galaxy स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्टवॉच, टीवी, मॉनिटर और AI होम अप्लायंसेज शामिल हैं. कंपनी अपनी वेबसाइट पर अपग्रेड बेनिफिट, पुराने डिवाइस के बदले मिलने वाले ट्रेड-इन ऑफर्स और पेमेंट से जुड़े फायदे भी दे रही है.

Croma पर 26 नवंबर से शुरू होगी सेल

Croma की ब्लैक फ्राइडे एंड ऑफ सीजन सेल 26 से 30 नवंबर तक चलेगी. इसमें iPhone, MacBook Neo और LG स्मार्ट टीवी जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं. कंपनी ने फिलहाल इन प्रोडक्ट्स की ऑफर कीमतों का खुलासा नहीं किया है. इन्हें 26 नवंबर को सामने लाया जाएगा.

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