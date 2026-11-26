Causes Of Lower Back Pain: दुनियाभर में कमर दर्द से परेशान लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है. द लैंसेट रूमेटोलॉजी में 2023 में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक, दुनिया में करीब 61.9 करोड़ लोग लोअर बैक पेन यानी कमर के निचले हिस्से के दर्द से जूझ रहे हैं. 1990 के मुकाबले यह संख्या करीब 60 फीसदी बढ़ चुकी है. इस स्टडी में अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक कमर दर्द से परेशान लोगों की संख्या 84.3 करोड़ तक पहुंच सकती है. यह संख्या यूरोप की पूरी आबादी से भी ज्यादा होगी.

कमर दर्द दुनियाभर में बड़ी वजह

द स्पाइन जर्नल के मुताबिक, लोअर बैक पेन दुनियाभर में दिव्यांगता की सबसे बड़ी वजह है. इस मामले में सिर्फ माइग्रेन ही इसके करीब आता है. द स्पाइन जर्नल के एडिटर इन चीफ क्रिस्टोफर बोनो के मुताबिक, इंसान के दो पैरों पर चलने की वजह से कमर के निचले हिस्से पर लगातार ज्यादा दबाव पड़ता है. रीढ़ के निचले हिस्से की L4 और L5 हड्डियों पर पड़ने वाला यह दबाव इस हिस्से को समय के साथ खराब होने के लिए ज्यादा संवेदनशील बनाता है.





एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी बढ़ रहे मामले

पिछले कुछ सालों में लैटिन अमेरिका से लेकर एशिया और अफ्रीका तक कमर दर्द के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है. द लैंसेट की रिपोर्ट में कहा गया कि इन जगहों पर सोशल सपोर्ट सिस्टम और हेल्थकेयर सिस्टम पहले से ही संसाधनों की कमी और ज्यादा दबाव से जूझ रहे हैं. इसका असर उन लोगों पर ज्यादा पड़ता है, जिन्हें अच्छी मेडिकल सुविधा आसानी से नहीं मिल पाती.

सिर्फ उम्र बढ़ने की वजह से नहीं होता कमर दर्द

कमर दर्द को अक्सर बढ़ती उम्र से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुजुर्ग ही इसकी चपेट में आते हैं. अमेरिका में 18 से 29 साल की उम्र के एक चौथाई से ज्यादा लोग कमर दर्द से परेशान हैं. अमेरिका के केंटकी में कमर दर्द के मामले सबसे ज्यादा पाए गए हैं, जबकि व्योमिंग और आयोवा भी इसके बाद हैं. इसकी एक वजह इन राज्यों में खेती, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग जैसे शारीरिक मेहनत वाले कामों का ज्यादा होना बताई गई है.

वहीं, लंबे समय तक डेस्क पर बैठकर काम करना भी कमर दर्द की वजह बन सकता है. नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लिमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ के मुताबिक, करीब 80 फीसदी एडल्ट को अपनी जिंदगी में कभी न कभी लोअर बैक पेन का सामना करना पड़ सकता है.





अमेरिका में हर साल 100 अरब डॉलर खर्च

कमर दर्द का इलाज भी अमेरिका में बहुत महंगा पड़ रहा है. वहां हर साल करीब 100 अरब डॉलर कमर दर्द के अलग-अलग इलाज पर खर्च किए जाते हैं. यह खर्च कैंसर समेत किसी भी दूसरी बीमारी पर होने वाले खर्च से ज्यादा है. इसमें काम से होने वाले नुकसान, दिव्यांगता के भुगतान और कुछ दूसरे विकल्पों पर होने वाला खर्च शामिल नहीं है. स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स ने रिपोर्ट किया कि कमर दर्द पर ज्यादा पैसा खर्च करने के बावजूद फायदा बहुत कम मिल रहा है. इसकी एक वजह कमर की कठिन बनावट और इसमें मौजूद मांसपेशियों, टेंडन और नसों का आपस में जुड़ा होना है. क्रिस्टोफर बोनो का कहना है कि हर कोई कमर दर्द का ऐसा इलाज चाहता है जो एक बार में समस्या खत्म कर दे, लेकिन अभी ऐसा कोई जादुई इलाज आने वाला नहीं है.

पहले कमर दर्द को सिर्फ हड्डियों की समस्या माना जाता था

लंबे समय तक कमर दर्द को सिर्फ एक मैकेनिकल समस्या माना जाता था. यानी डॉक्टर मानते थे कि समस्या रीढ़ की हड्डियों या डिस्क में है और उसका इलाज भी उसी हिस्से पर फोकस करके किया जाता था. इसी सोच के चलते अमेरिका में 1996 से 2004 के बीच डिस्केक्टॉमी की संख्या 14 फीसदी बढ़ी. वहीं 1990 से 2001 के बीच लंबर फ्यूजन सर्जरी की दर 220 फीसदी बढ़ गई.

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बाद में कमर दर्द को देखने का तरीका बदला. 2007 में अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस और अमेरिकन पेन सोसाइटी ने कमर दर्द के इलाज को लेकर नई गाइडलाइन जारी की. इसमें कमर को सिर्फ हड्डियों तक सीमित नहीं माना गया. मांसपेशियों, टेंडन, लिगामेंट्स, फैशिया और नसों को भी ध्यान में रखने की बात कही गई.

दर्द सिर्फ कमर में नहीं, दिमाग में भी बन सकता है

कमर दर्द को लेकर डॉक्टर जॉन सार्नो ने भी एक अलग थ्योरी दी थी. उनका मानना था कि मेंटल स्थिति और दूसरी परेशानियों का कमर दर्द से संबंध हो सकता है. हालांकि आज की रिसर्च में उनकी इस सोच को पूरी तरह सही नहीं माना जाता. नई रिसर्च के मुताबिक, कमर दर्द को समझने में बायोलॉजी और जेनेटिक्स ज्यादा मजबूत संकेत हो सकते हैं. दर्द को लेकर रिसर्च में यह भी सामने आया है कि दर्द का एहसास दिमाग में बनता है. जेन बैलेंटाइन, पेन एक्सपर्ट और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के मुताबिक, दिमाग कभी-कभी ऐसे हिस्से में भी दर्द के सिग्नल भेज सकता है जहां सूजन या लिगामेंट फटने जैसी कोई साफ समस्या नहीं होती.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें

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