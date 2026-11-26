Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Vivo 26 नवंबर को X500 सीरीज के तीन स्मार्टफोन लॉन्च.

144Hz डिस्प्ले, ZEISS कैमरा, डिमेन्सिटी प्रोसेसर होंगे मुख्य फीचर्स.

Pro Max में 200MP कैमरा, 8000mAh बैटरी मिलेगी.

Vivo X500 Series Launch : Vivo आज यानी 26 नवंबर को अपनी नई X500 सीरीज भारतीय बाजार में पेश करने जा रही है. इस बार कंपनी एक नहीं तीन फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करेगी. इनमें Vivo X500, Vivo X500 Pro और Vivo X500 Pro Max शामिल हैं. खास बात यह है कि पहली बार भारत में X सीरीज का Pro Max मॉडल भी दस्तक देने वाला है. नई सीरीज में 144Hz AMOLED डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 9600 सीरीज के प्रोसेसर और ZEISS ट्यून कैमरा मिलने की उम्मीद है. वहीं टॉप मॉडल में 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 8,000mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है. स्मार्टफोन के साथ कंपनी Telephoto Extender Kit और Vivo Watch GT 2 भी पेश करेगी. तो आइए जानते हैं इन तीनों फोन में क्या खास मिल सकता है.

Vivo X500 सीरीज की लॉन्चिंग और कीमत

Vivo X500, X500 Pro और X500 Pro Max भारत में 26 नवंबर को लॉन्च होंगे. लॉन्च इवेंट दोपहर 12 बजे शुरू होगा. इसे कंपनी के आधिकारिक YouTube चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव देखा जा सकेगा. लीक के मुताबिक, Vivo X500 की शुरुआती कीमत 1,19,999 रुपये हो सकती है. वहीं X500 Pro के 1,49,999 रुपये और X500 Pro Max के 1,79,999 रुपये में आने की उम्मीद है.

तीनों फोन में मिलेगा 144Hz डिस्प्ले

डिस्प्ले के मामले में तीनों स्मार्टफोन में 144Hz रिफ्रेश रेट मिलने की उम्मीद है. Vivo X500 में 6.31 इंच की AMOLED स्क्रीन दी जा सकती है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 4,000 निट्स होगी. X500 Pro में 6.36 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले और 4,500 निट्स तक की ब्राइटनेस मिल सकती है. वहीं X500 Pro Max में 6.85 इंच की बड़ी QHD+ LTPO AMOLED स्क्रीन मिलने की उम्मीद है. इसका रेजोल्यूशन 1,440 बाय 3,168 पिक्सल होगा.

कैमरे में मिलेगा 200MP तक का दम

फोटोग्राफी के लिए Vivo X500 में 50MP का Sony प्राइमरी कैमरा, 64MP टेलीफोटो और 50MP अल्ट्रावाइड कैमरा दिया जा सकता है. वहीं X500 Pro में OIS सपोर्ट वाला 50MP Sony प्राइमरी सेंसर और 64MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा भी होगा. सीरीज के सबसे महंगे X500 Pro Max में 200MP का Samsung ISOCELL पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है. इसमें 3.5x ऑप्टिकल जूम मिलेगा. Pro मॉडल्स के साथ 400mm ZEISS G2 Ultra टेलीफोटो एक्सटेंडर का ऑप्शनमा भी मिलेगा.

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8,000mAh तक की बैटरी और फास्ट चार्जिंग

बैटरी के मामले में भी कंपनी ने अलग-अलग मॉडल के हिसाब से क्षमता रखी है. Vivo X500 में 7,500mAh, X500 Pro में 6,510mAh और X500 Pro Max में 8,000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी मिलने की उम्मीद है. यह तीनों फोन 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट कर सकते हैं.

प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर भी होंगे अपग्रेड

परफॉर्मेंस के लिए स्टैंडर्ड X500 में MediaTek Dimensity 9600M प्रोसेसर दिया जा सकता है. वहीं दोनों Pro मॉडल में Dimensity 9600 Pro चिपसेट मिलने की उम्मीद है. साथ ही तीनों स्मार्टफोन Android 17 पर आधारित OriginOS 7 के साथ आ सकते हैं. फोन में IP68 और IP69 रेटिंग भी मिलने की संभावना है.अब इनकी आधिकारिक कीमत, रैम-स्टोरेज और बिक्री की तारीख का खुलासा लॉन्च इवेंट में होगा.

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