समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सपा के मेनिफेस्टो, ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन, यूपी में मुस्लिम सीएम और डिप्टी सीएम कैंडिडेट समेत कई अहम मुद्दों पर बड़े बयान दिए हैं. उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, "मुझे देश के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार क्यों नहीं बना देते?" यह जवाब उन्होंने उस सवाल पर दिया जब उनसे ओवैसी-चंद्रशेखर आजाद के सामाजिक परिवर्तन मोर्चा (SPM) द्वारा मुस्लिम डिप्टी सीएम उतारने के ऐलान के बारे में पूछा गया.

चंद्रशेखर और ओवैसी के अलायंस में मुस्लिम उप मुख्यमंत्री के ऐलान पर आजम खान ने कहा, "मुझे प्रधानमंत्री का कैंडिडेट क्यों नहीं बना देते. मेरे नाम में तो पहले से आजम है. सिर्फ वजीर लगना बचा हुआ. है मुझे वजीर-ए-आजम बनवा दें."

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सपा के घोषणा पत्र पर आजम खान का बड़ा बयान

वहीं, समाजवादी पार्टी के मेनिफेस्टो पर आजम खान ने कहा, "अभी मुझे पता नहीं उसमें क्या है, लेकिन जो भी होगा समाज की भलाई के लिए होगा, अच्छा होगा. अगर कोई कमी भी होगी तो मेनिफेस्टो कोई आसमानी किताब नहीं है, उसमें बदलाव भी किए जाएंगे. लक्ष्य यह है कि सरकार बननी चाहिए और निज़ाम-ए-ज़ुल्म खत्म होना चाहिए."

खुद के खिलाफ लगातार हो रहे ईडी-सीबीआई एक्शन को लेकर भी आजम खान ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "अब न देखने वाली आंखें रहीं और न ज़बान ही न सुनने वाले कान रहे न चलने वाले पैर रहे न उठने वाले हाथ रहे. लेकिन दिमाग बाकी है. और लोगों को यह खूब समझ लेना चाहिए कि कभी हमारे बच्चे कंचे खेला करते थे, कौड़ियां खेलते थे और पतंग उड़ाते थे लेकिन अब वो भी कंप्यूटर खेलने लगे हैं, तो कोई हमें कमजोर न समझे. यह न समझे कि वह अपने छोटे से मकसद के लिए हमें और कमजोर लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. हम कमजोर थे, जेल में थे तो लोमड़ियां गंगा पार करने लगी थीं क्योंकि गंगा सूख गई थी. अब गंगा बहने लगी है, लोमड़ियां पार नहीं कर पाएंगी.

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