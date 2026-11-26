मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने अपनी बेटी शिवांगी की शादी धूमधाम से कर दी है. शादी के बाद बेटी की विदाई भी हो गई. अब अनंत सिंह को खुद घर से विदा होकर जेल जाना होगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें चार दिसंबर 2026 तक सरेंडर करना है. पहले अदालत ने एक दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था, लेकिन लिखित आदेश में तारीख बढ़ाकर चार दिसंबर कर दी गई.

दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को मिली जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है. 30 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने यह फैसला सुनाया था. इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने मार्च 2026 में उन्हें जमानत दी थी.

अनंत सिंह को इस मामले में पिछले साल एक नवंबर को गिरफ्तार किया गया था. उन पर दुलारचंद यादव की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस को चार महीने के भीतर मामले की जांच पूरी करने का भी निर्देश दिया है.

चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी हिंसा

दुलारचंद यादव की हत्या 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मोकामा में हुई थी. उस समय अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे. वहीं, जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी भी प्रचार कर रहे थे. चुनाव प्रचार के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों के काफिले आमने-सामने आ गए थे.

इसके बाद हिंसा भड़क गई. आरोप है कि दुलारचंद यादव को एसयूवी से कुचल दिया गया था. उनके परिजनों ने गोली मारने का आरोप भी लगाया था. दुलारचंद के पोते नीरज कुमार ने अनंत सिंह की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

विधायकी पर भी लटक रही तलवार

अनंत सिंह के सामने सिर्फ जेल जाने की चुनौती नहीं है, उनकी विधानसभा सदस्यता पर भी संकट है. जेडीयू से निकाले जाने के बाद पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार से उनकी विधायकी खत्म करने की मांग की है.

पार्टी का आरोप है कि अनंत सिंह ने एमएलसी चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ बयान दिए और जन सुराज के उम्मीदवार का प्रचार किया. इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उन्हें नोटिस भेजकर जवाब मांगा था. अनंत सिंह ने बेटी की शादी का हवाला देकर जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था.

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उपचुनाव की आशंका, निर्दलीय लड़ने का प्लान!

बेटी की शादी के बाद अब अनंत सिंह को विधानसभा के नोटिस का जवाब भी देना होगा. उन्होंने शादी में आए यूपी के बीजेपी विधायक सुशील सिंह से अनौपचारिक बातचीत में कहा था कि निर्दलीय चुनाव लड़ने पर ज्यादा वोट मिलेंगे. उनका पर्सनल वोट है.

उनके इस बयान को राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि अनंत सिंह को आशंका है कि जेल जाने के बाद उनकी सदस्यता खत्म हो सकती है और मोकामा में उपचुनाव की नौबत आ सकती है. ऐसे में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया है. फिलहाल उन्हें 4 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना है.

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