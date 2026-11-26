Smartphones Price Increase:एक दौर था जब 15 से 20 हजार रुपये की रेंज में एकदम बढ़िया स्मार्टफोन आ जाते थे. इस बजट में अच्छा प्रोसेसर, शानदार कैमरा और तेज चार्जिंग वाला कई माॅडल्स आराम से मिल जाते थे. लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं. अब आप 20 हजार रुपये लेकर बाजार में निकलते हैं तो भी आपको फोन में बहुत सी चीजों के लिए समझौता करना पड़ता है. किसी में कैमरा सही नहीं मिलता, तो कहीं स्टोरेज कम और प्रोसेसर हल्का होता है.

इस बात को लेकर अब मार्केट के नए आंकड़े भी आ गए हैं. साल 2026 की जुलाई से सितंबर तिमाही में देश के कुल स्मार्टफोन शिपमेंट में सालाना आधार पर 20 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सस्ते फोन का बाजार भी अब दिन-ब-दिन कम जा रहा है. चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर.

मेमोरी चिप और महंगे पार्ट्स से बड़ी कीमतें

स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा हाथ इसके अंदर लगने वाले हार्डवेयर और कंपोनेंट्स का है. ग्लोबल मार्केट में मेमोरी चिप, रैम, स्टोरेज और कैमरा सेंसर जैसे जरूरी पार्ट्स की कीमतें तेजी से ऊपर गई हैं. जब फोन बनाने की लागत ही बढ़ गई है. तो कंपनियों के लिए 10 से 15 हजार रुपये में अच्छे फीचर्स देना घाटे का सौदा बन गया है. यही वजह है कि कंपनियां अब या तो फोन के दाम बढ़ा रही हैं या फिर सस्ते मॉडल लॉन्च करना ही कम कर रही हैं.

बिक्री के आंकड़ों पर नजर डालें तो 7 हजार रुपये से कम कीमत वाले फोन की शिपमेंट में 94 फीसदी की भारी गिरावट आई है. वहीं 7 हजार से 24999 रुपये वाले सेगमेंट में भी 42 फीसदी की कमी देखी गई है. महंगाई के इस दौर में आम ग्राहक नया सस्ता फोन खरीदने के बजाय अपने पुराने फोन को ही लंबे समय तक चलाना बेहतर समझ रहा है.





बजट फोन पर निर्भर बड़ी कंपनियों को लगा झटका

सस्ते स्मार्टफोन की गिरती डिमांड का सीधा असर उन दिग्गज ब्रांड्स पर पड़ा है जिनकी पहचान ही बजट और मिड-रेंज फोन से बनी थी. बाजार के मौजूदा हालात देखें तो Vivo और Oppo की शिपमेंट में सालाना आधार पर 25 फीसदी की गिरावट आई है.

वहीं बजट सेगमेंट के पुराने खिलाड़ी रहे Xiaomi और Poco की शिपमेंट भी 28 फीसदी तक लुढ़क गई है. हालांकि Samsung 17 फीसदी मार्केट शेयर के साथ अब भी देश की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बनी हुई है लेकिन उसकी शिपमेंट में भी 8 फीसदी की कमी दर्ज की गई है.

दूसरी तरफ कुछ कंपनियों ने इस बदलते माहौल में भी अपनी मजबूत जगह बनाई है. OnePlus की कुल शिपमेंट में 27 फीसदी का उछाल आया है और 20 हजार रुपये से कम के सेगमेंट में भी कंपनी ने तेज ग्रोथ दिखाई है. इसके अलावा Ai+ ब्रांड ने भी सालाना आधार पर 247 फीसदी की शानदार बढ़त हासिल कर सबको चौंकाया है.





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सस्ते के बजाय अब महंगे फोन खरीद रहे हैं लोग

एक तरफ जहां 20 हजार रुपये से कम वाले फोन की बिक्री कम हुई है वहीं महंगे स्मार्टफोन की डिमांड बढ़ गई है. आज कल लोग सोच रहे हैं कि 18-20 हजार रुपये खर्च करके नार्मल फोन लेने से अच्छा है कि थोड़े पैसे और लगाकर ज्यादा अच्छा फोन ले लिया जाए. महंगे फोन की खरीददारी बढ़ने के पीछे और भी वजहें हैं जिनमें EMI ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और फोन्स में आने वाले नए AI फीचर्स है.

ताजा आंकड़ों के मुताबिक 25 हजार से 49 हजार रुपये वाले स्मार्टफोन सेगमेंट में 38 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इतना ही नहीं 50 हजार से 1 लाख रुपये तक के फोन की बिक्री भी 32 फीसदी बढ़ी है. इसका सीधा फायदा Apple को मिला है जिसकी भारतीय बाजार में हिस्सेदारी 9 फीसदी पहुंच गई है. कंपनी की कुल बिक्री में अकेले iPhone 17 सीरीज का हिस्सा 53 फीसदी रहा.

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