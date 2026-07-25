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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'नकल माफिया मिट्टी में...' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान

'नकल माफिया मिट्टी में...' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान

CM Yogi On Dharmendr Pradhan: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर में बड़ा बयान दिया है. सीएम ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 25 Jul 2026 03:58 PM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस व समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पेपर लीक वाला नकल माफिया इन्हीं दलों की विरासत है, जिसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा. पीएम का बयान ऐसे समय में आया है जब मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. 

सीएम ने कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के लिए केवल दो ही जगह हैं- जेल या जहन्नुम. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नकल माफिया के खिलाफ ऐसा सख्त कानून ला रही है, जिसके तहत दोषियों को कम से कम 10 वर्ष की सजा और ₹10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान होगा.

मुख्यमंत्री शनिवार को फतेहपुर सदर और अयाह-शाह विधानसभा क्षेत्रों के लिए ₹489 करोड़ से अधिक लागत की 125 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के उपरांत जनसमूह को संबोधित कर रहे थे. कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री के पहुंचते ही 'जय श्रीराम', 'मोदी-योगी जिंदाबाद'  के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा. मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन किया, विभिन्न स्टॉल्स पर लोगों से बातचीत की तथा बच्चों को गोद में लेकर दुलार किया, उन्हें तिलक लगाया और खिलौने भेंट किए.

कोई नहीं रोक सकता नकल माफिया को मिट्टी में मिलने से- सीएम

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, छात्रों के सामने अंधकारमय जीवन खड़ा किया, पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आज घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही हैं. हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले तीन दिनों में बड़े-बड़े निर्णय लिए हैं. ये नकल माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता इन माफिया को मिट्टी में मिलने से. ये नकल माफिया कांग्रेस व सपा की विरासत हैं. इन्होंने ही माफिया को पाला-पोसा और संरक्षण दिया था.

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीट परीक्षा समय सीमा के भीतर कराई गई, ताकि छात्रों का पूरा वर्ष खराब न हो,  और निर्धारित समय सीमा में उसका परिणाम भी घोषित कर दिया गया. कुछ माफिया ने प्रश्नपत्र लीक कराया था, उनकी गिरफ्तारी हुई और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के तमाम अधिकारियों को बर्खास्त किया गया. कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनकी संपत्तियां जब्त होंगी और उन्हें सजा मिलेगी. ये छात्रों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखकर पीएम मोदी द्वारा उठाए गए कड़े कदम हैं. मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं.

सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने छात्रों व युवाओं के लिए पिछले 12 वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना और प्रधानमंत्री स्टैंडअप योजना के माध्यम से भारत के नौजवानों में आशा की नई किरण जगाई. राष्ट्रीय शिक्षा नीति देकर नौजवानों को वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का अवसर दिया. आज भारत के नौजवानों को दुनिया में सम्मान मिलता है. मोदी ने युवाओं को एक वर्ष में 12 लाख सरकारी नौकरियां दीं और गत 12 वर्षों में करोड़ों युवाओं को रोजगार के अवसर देकर उनके जीवन को उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर किया है. आज जब युवाओं के मन में कुछ कसक थी, तब पीएम स्वयं सामने आए, युवाओं के साथ संवाद किया और संसद में सख्त कानून लाने के लिए कैबिनेट से नए अधिनियम के मसौदे को पारित कराया, यह अभिनंदनीय है.

'मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं...'

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं यूपी के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि जिसने छात्रों व युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया,  उस माफिया के लिए दो ही जगह होंगी- जेल या जहन्नुम. माफिया के बाप-दादा की कमाई गई संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी. हमने माफियाओं पर सख्ती से लगाम कसी है. ऐसा न किया होता तो हम 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाते. पहले राज्य में बड़ा निवेश नहीं आता था, क्योंकि हर जगह कोई न कोई गुंडा या माफिया हावी था. सपा शासन में एक ही नारा गूंजता था- "देख सपाई, बिटिया घबराई." लेकिन अब ऐसा नहीं है.

सीएम ने कहा कि सपा के एजेंडे में विकास कभी नहीं था और न है. सपा के लोग अब बेरोजगारों की तरह घूम रहे हैं, क्योंकि ठेके, पट्टे और अवैध जमीनों पर कब्जे का उनका धंधा चौपट हो चुका है. इसलिए वे हताश-निराश बैठे हुए हैं. पहले वे किसी भी खाली जमीन या प्लॉट पर कब्जा कर लेते थे. बीजेपी ने 1990 में लखनऊ में एक कार्यालय के लिए जमीन ली थी. जब कार्यकर्ताओं ने चंदा इकट्ठा कर कार्यालय निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई तो पता चला कि उस जमीन पर भी सपा के एक पूर्व विधायक ने कब्जा कर रखा था. कल हमने बुलडोजर भेजकर उस कब्जे को हटवाया है. यही इनका धंधा था. खेत बोता कोई और था, लेकिन फसल काटने ये लोग पहुंच जाते थे.

Published at : 25 Jul 2026 03:30 PM (IST)
Tags :
Yogi Adityanath Dharmendra Pradhan UP NEWS
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