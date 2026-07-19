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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब कपड़े पहनाएंगे रोबोट! इस नई टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को कर दिया हैरान, जानिए किस देश ने किया ये कारनामा

अब कपड़े पहनाएंगे रोबोट! इस नई टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को कर दिया हैरान, जानिए किस देश ने किया ये कारनामा

Robot: ये टेक्नोलॉजी दक्षिण कोरिया के KAIST और अमेरिका की Stanford University के शोधकर्ताओं ने तैयार की है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 19 Jul 2026 07:36 PM (IST)
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  • बुजुर्गों, दिव्यांगों और आपातकालीन सेवाओं को इससे मिलेगा लाभ।

Robot: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में पूरी दुनिया में काफी तेजी से अपने पैर पसार रहा है. एक तरह ये लोगों की नौकरी पर खतरा बना हुआ है तो वहीं, दूसरी तरफ, एआई की मदद से ऐसे-ऐसे रोबोट्स तैयार हो रहे हैं जो मुश्किल से मुश्किल काम मिनटों में निपता देंगे. इसी कड़ी में बता दें कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने वैज्ञानिकों की टीम ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो अब आपको कपड़े पहनाने का काम करेगा.

क्या है ये नई टेक्नोलॉजी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ये टेक्नोलॉजी दक्षिण कोरिया के KAIST और अमेरिका की Stanford University के शोधकर्ताओं ने तैयार की है. इसमें कपड़ों के अंदर बेहद मुलायम और फ्लेक्सिबल एयर-प्रेशर बेस्ड ट्यूब (वाइन रोबोट) लगाई गई हैं. इनमें हवा भरते ही ये ट्यूब एक्टिव हो जाती हैं और धीरे-धीरे कपड़ों को आपके शरीर के ऊपर चढ़ाती हैं. इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खास बात ये है कि कपड़े पहनने के लिए इंसान को एक जगह पर स्थिर खड़े रहने की भी जरूरत नहीं होती है. आप अपना काम करते रहिए और रोबोट आपको धीरे-धीरे कपड़े पहना देगा.

कैसे करता है काम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे चलाने के लिए किसी मुश्किल कंट्रोल एल्गोरिद्म की जरूरत नहीं होती है. ये शरीर की बनावट के अनुसार खुद ही अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती है और आसानी से कपड़े पहनाने का काम पूरा कर देती है.

महज इतने समय में पहन लेंगे सूट

बता दें कि इस शोधकर्ता किम नाम ग्यून के अनुसार, उन्हें इस टेक्नोलॉजी का आईडिया तब आया जब वे साइकिल चला रहे थे और अचानक बारिश शुरू हो गई. उन्होंने सोचा कि अगर रेनकोट अपने आप शरीर पर चढ़ जाए तो ये कितना बढ़िया होगा.

उन्होंने बताया कि ये रोबोटिक सिस्टम कपड़े को अंदर से बाहर की ओर पलटते हुए शरीर के साइज के अनुसार आगे बढ़ता है. इसकी मदद से आप लगभग 10 सेकंड में एक पूरा सूट पहन लेंगे.

बुजुर्गों से लेकर इमरजेंसी सर्विसेज में होगा फायदा

वैज्ञानिकों का मानना है कि ये टेक्नोलॉजी बुजुर्गों, दिव्यांगों और ऐसे लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होगी जिन्हें खुद कपड़े पहनने में कठिनाई होती है. इसके अलावा सेमीकंडक्टर क्लीनरूम, दमकल कर्मियों, मेडिकल स्टाफ और दूसरी आपातकालीन सर्विसेज में, जहां कुछ ही सेकंड में सुरक्षा किट पहनना जरूरी होता है, वहां भी इसका अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 19 Jul 2026 07:36 PM (IST)
Tags :
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