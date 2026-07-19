Apple यूजर्स को बड़ा झटका! Mac-iPad के बाद अब ये सर्विस भी हो गई महंगी, जानिए क्या है नई कीमत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एप्पल ने एप्पल वन और म्यूजिक सब्सक्रिप्शन प्लान महंगे कर दिए हैं।

म्यूजिक लाइसेंसिंग लागत बढ़ने के कारण कीमतों में वृद्धि हुई है।

एप्पल म्यूजिक अब ₹139 और एप्पल वन इंडिविजुअल ₹195 प्रति माह होगा।

Apple One: एप्पल ने हाल ही में अपने आईपैड और मैकबुक की कीमतों में इजाफा किया था. वहीं, अब कंपनी ने एप्पल वन और एप्पल म्यूजिक के सब्सक्रिप्शन प्लान्स को भी महंगा कर दिया है. बता दें कि रैम और स्टोरेज के महंगे होने के कारण कंपनी ने आईपैड और मैकबुक को महंगा किया था. वहीं, अब इन सब्सक्रिप्शन प्लान्स को भी महंगा करके कंपनी ने अपने यूजर्स को एक और झटका दे दिया है. आइए जानते हैं क्या है नई कीमत.

क्यों हुई कीमतों में बढ़ोतरी

Apple के अनुसार, म्यूजिक लाइसेंसिंग पर आने वाला खर्च लगातार बढ़ रहा है. इसी वजह से कंपनी ने Apple Music और Apple One की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है. हालांकि, बढ़ी हुई कीमत के साथ अब यूजर्स को कुछ एडिशनल फीचर्स भी इस्तेमाल करने को मिल जाएंगे.

Apple One प्लान्स भी हुए महंगे

जानकारी के मुताबिक, Apple ने अपने Apple One बंडल सब्सक्रिप्शन की कीमतों में भी बढ़ोतरी की है. इस प्लान के जरिए एक ही मेंबरशिप में Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud+, Apple Fitness+ जैसे फीचर्स मिल जाएंगे.

Individual Plan की नई कीमत 195 रुपये.

Family Plan की नई कीमत 295 रुपये.

Premier Plan की नई कीमत 995 रुपये.

आपको बता दें कि स्ट्रीमिंग सर्विसेज की कीमतों को सिर्फ एप्पल ने ही नहीं बढ़ाया है. बता दें कि इससे पहले Spotify ने भी अमेरिका सहित कई देशों में अपने Individual और Family सब्सक्रिप्शन प्लान्स की कीमतों में बढ़ोतरी की थी.

महंगा हुआ Apple Music

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अब Apple Music इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे. बता दें कि कंपनी ने ज्यादातर मेन प्लान्स की कीमतों में इजाफा किया है. जानकारी के अनुसार, कंपनी ने Individual Plan की कीमत को 119 रुपये से बढ़ाकर 139 रुपये प्रति माह कर दी है. वहीं, Family Plan की कीमत को 179 रुपये से बढ़ाकर 229 रुपये प्रति माह और Student Plan की कीमत को 59 रुपये की जगह 69 रुपये प्रति माह कर दिया है.

माना जा रहा है कि आने वाले समय में और भी स्ट्रीमिंग प्लान्स की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. हालांकि, फिलहाल भारत में एप्पल ने इन कीमतों में बढ़ोतरी करके अपने यूजर्स को जरूर निराश किया है.

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