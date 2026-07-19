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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीApple यूजर्स को बड़ा झटका! Mac-iPad के बाद अब ये सर्विस भी हो गई महंगी, जानिए क्या है नई कीमत

Apple यूजर्स को बड़ा झटका! Mac-iPad के बाद अब ये सर्विस भी हो गई महंगी, जानिए क्या है नई कीमत

Apple One: म्यूजिक लाइसेंसिंग पर आने वाला खर्च लगातार बढ़ रहा है. इसी वजह से कंपनी ने Apple Music और Apple One की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 19 Jul 2026 06:31 PM (IST)
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  • एप्पल ने एप्पल वन और म्यूजिक सब्सक्रिप्शन प्लान महंगे कर दिए हैं।
  • म्यूजिक लाइसेंसिंग लागत बढ़ने के कारण कीमतों में वृद्धि हुई है।
  • एप्पल म्यूजिक अब ₹139 और एप्पल वन इंडिविजुअल ₹195 प्रति माह होगा।

Apple One: एप्पल ने हाल ही में अपने आईपैड और मैकबुक की कीमतों में इजाफा किया था. वहीं, अब कंपनी ने एप्पल वन और एप्पल म्यूजिक के सब्सक्रिप्शन प्लान्स को भी महंगा कर दिया है. बता दें कि रैम और स्टोरेज के महंगे होने के कारण कंपनी ने आईपैड और मैकबुक को महंगा किया था. वहीं, अब इन सब्सक्रिप्शन प्लान्स को भी महंगा करके कंपनी ने अपने यूजर्स को एक और झटका दे दिया है. आइए जानते हैं क्या है नई कीमत.

क्यों हुई कीमतों में बढ़ोतरी

Apple के अनुसार, म्यूजिक लाइसेंसिंग पर आने वाला खर्च लगातार बढ़ रहा है. इसी वजह से कंपनी ने Apple Music और Apple One की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है. हालांकि, बढ़ी हुई कीमत के साथ अब यूजर्स को कुछ एडिशनल फीचर्स भी इस्तेमाल करने को मिल जाएंगे.

Apple One प्लान्स भी हुए महंगे

जानकारी के मुताबिक, Apple ने अपने Apple One बंडल सब्सक्रिप्शन की कीमतों में भी बढ़ोतरी की है. इस प्लान के जरिए एक ही मेंबरशिप में Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud+, Apple Fitness+ जैसे फीचर्स मिल जाएंगे.

  • Individual Plan की नई कीमत 195 रुपये.
  • Family Plan की नई कीमत 295 रुपये.
  • Premier Plan की नई कीमत 995 रुपये.

आपको बता दें कि स्ट्रीमिंग सर्विसेज की कीमतों को सिर्फ एप्पल ने ही नहीं बढ़ाया है. बता दें कि इससे पहले Spotify ने भी अमेरिका सहित कई देशों में अपने Individual और Family सब्सक्रिप्शन प्लान्स की कीमतों में बढ़ोतरी की थी.

महंगा हुआ Apple Music

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अब Apple Music इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे. बता दें कि कंपनी ने ज्यादातर मेन प्लान्स की कीमतों में इजाफा किया है. जानकारी के अनुसार, कंपनी ने Individual Plan की कीमत को 119 रुपये से बढ़ाकर 139 रुपये प्रति माह कर दी है. वहीं, Family Plan की कीमत को 179 रुपये से बढ़ाकर 229 रुपये प्रति माह और Student Plan की कीमत को 59 रुपये की जगह 69 रुपये प्रति माह कर दिया है.

माना जा रहा है कि आने वाले समय में और भी स्ट्रीमिंग प्लान्स की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. हालांकि, फिलहाल भारत में एप्पल ने इन कीमतों में बढ़ोतरी करके अपने यूजर्स को जरूर निराश किया है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 19 Jul 2026 06:30 PM (IST)
Tags :
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