हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीपुराना फोन खरीदने जा रहे हैं? जरा रुकिए! ये एक गलती कर सकती है आपका हजरों का नुकसान, फटाफट जानें क्या करें चेक

पुराना फोन खरीदने जा रहे हैं? जरा रुकिए! ये एक गलती कर सकती है आपका हजरों का नुकसान, फटाफट जानें क्या करें चेक

Second Hand Smartphone: आजकल सेकेंड हैंड फोन खरीदना काफी आम हो गया है. बजट कम हो, नया मॉडल चाहिए या फिर सिर्फ बैकअप फोन पुराने स्मार्टफोन की डिमांड तेजी से बढ़ रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 23 Nov 2025 09:41 AM (IST)
Second Hand Smartphone: आजकल सेकेंड हैंड फोन खरीदना काफी आम हो गया है. बजट कम हो, नया मॉडल चाहिए या फिर सिर्फ बैकअप फोन पुराने स्मार्टफोन की डिमांड तेजी से बढ़ रही है.

आजकल सेकेंड हैंड फोन खरीदना काफी आम हो गया है. बजट कम हो, नया मॉडल चाहिए या फिर सिर्फ बैकअप फोन पुराने स्मार्टफोन की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. लेकिन अगर थोड़ी सी सावधानी न बरती जाए तो सेकेंड हैंड फोन खरीदना भारी नुकसान का सौदा साबित हो सकता है. कई लोग बाहरी लुक देखकर फोन खरीद लेते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि डिवाइस में छुपी खामियां हैं या फिर फोन चोरी का निकला. इसलिए खरीदने से पहले कुछ जरूरी बातों की जांच बेहद ज़रूरी है.

1/5
सबसे पहले फोन को हाथ में लेकर उसकी बॉडी और स्क्रीन को ध्यान से देखें. अगर फ्रेम टेढ़ा है, स्क्रीन उभरी हुई है या बैक कवर ऊपर उठा हुआ लगता है तो यह फूली हुई बैटरी का संकेत हो सकता है. स्क्रीन पर गहरे स्क्रैच, दाग या लाइनों जैसी समस्याओं को भी नज़रअंदाज न करें, क्योंकि आगे चलकर ये भारी खर्च बन सकती हैं.
सबसे पहले फोन को हाथ में लेकर उसकी बॉडी और स्क्रीन को ध्यान से देखें. अगर फ्रेम टेढ़ा है, स्क्रीन उभरी हुई है या बैक कवर ऊपर उठा हुआ लगता है तो यह फूली हुई बैटरी का संकेत हो सकता है. स्क्रीन पर गहरे स्क्रैच, दाग या लाइनों जैसी समस्याओं को भी नज़रअंदाज न करें, क्योंकि आगे चलकर ये भारी खर्च बन सकती हैं.
2/5
कई बार सस्ते दाम में चोरी के फोन भी बेचे जाते हैं. इसलिए फोन का IMEI नंबर जांचना बेहद जरूरी है. फोन में *#06# डायल करें और दिखने वाला IMEI नंबर गूगल या सरकारी पोर्टल पर चेक करें. अगर IMEI ब्लैकलिस्टेड है या ट्रैकिंग में कोई समस्या दिखती है तो उस फोन से तुरंत दूरी बना लें.
कई बार सस्ते दाम में चोरी के फोन भी बेचे जाते हैं. इसलिए फोन का IMEI नंबर जांचना बेहद जरूरी है. फोन में *#06# डायल करें और दिखने वाला IMEI नंबर गूगल या सरकारी पोर्टल पर चेक करें. अगर IMEI ब्लैकलिस्टेड है या ट्रैकिंग में कोई समस्या दिखती है तो उस फोन से तुरंत दूरी बना लें.
3/5
सेकेंड हैंड फोन में बैटरी का खराब होना सबसे आम समस्या होती है. यदि आप iPhone देख रहे हैं, तो बैटरी हेल्थ चैप्टर में जाकर स्टेटस देख लें. Android फोनों में बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड से काफी अंदाजा लगाया जा सकता है. चार्जिंग पोर्ट ढीला हो या केबल बार-बार डिस्कनेक्ट हो रही हो तो समझिए आगे चलकर दिक्कत पक्की है.
सेकेंड हैंड फोन में बैटरी का खराब होना सबसे आम समस्या होती है. यदि आप iPhone देख रहे हैं, तो बैटरी हेल्थ चैप्टर में जाकर स्टेटस देख लें. Android फोनों में बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड से काफी अंदाजा लगाया जा सकता है. चार्जिंग पोर्ट ढीला हो या केबल बार-बार डिस्कनेक्ट हो रही हो तो समझिए आगे चलकर दिक्कत पक्की है.
4/5
पुराना फोन खरीदते समय सिर्फ कैमरा और कॉलिंग ही नहीं, बल्कि स्टोरेज, ऐप ओपनिंग स्पीड और सिस्टम अपडेट भी चेक करें. अगर फोन बार-बार हैंग हो रहा है या अपडेट बंद हो चुके हैं तो वह डिवाइस ज्यादा दिन आपके काम नहीं आएगा.
पुराना फोन खरीदते समय सिर्फ कैमरा और कॉलिंग ही नहीं, बल्कि स्टोरेज, ऐप ओपनिंग स्पीड और सिस्टम अपडेट भी चेक करें. अगर फोन बार-बार हैंग हो रहा है या अपडेट बंद हो चुके हैं तो वह डिवाइस ज्यादा दिन आपके काम नहीं आएगा.
5/5
पुराना फोन खरीदना सही फैसला हो सकता है, बशर्ते आप सावधानी से जांच करें. छोटी सी चूक आपको हजारों का नुकसान करा सकती है. इसलिए हमेशा फोन को अच्छी तरह चेक करें IMEI वैरिफाइ करें और बैटरी व सॉफ्टवेयर दोनों की स्थिति जरूर परखें.
पुराना फोन खरीदना सही फैसला हो सकता है, बशर्ते आप सावधानी से जांच करें. छोटी सी चूक आपको हजारों का नुकसान करा सकती है. इसलिए हमेशा फोन को अच्छी तरह चेक करें IMEI वैरिफाइ करें और बैटरी व सॉफ्टवेयर दोनों की स्थिति जरूर परखें.
Published at : 23 Nov 2025 09:40 AM (IST)
Tags :
Second Hand Smartphone TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
G20 Summit : PM मोदी ने 6 नए इनिशिएटिव का दुनिया को दिया फॉर्मूला, बताया कैसे होगा विकास
जी-20 शिखर सम्मेलन: PM मोदी ने 6 नए इनिशिएटिव का दुनिया को दिया फॉर्मूला, बताया कैसे होगा विकास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर CM योगी का भावुक संदेश, कहा- अयोध्या नया इतिहास लिखने जा रही है
राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर CM योगी का भावुक संदेश, कहा- अयोध्या नया इतिहास लिखने जा रही है
इंडिया
Weather Forecast Today: पड़ने वाली है हाड़ कंपाने वाली ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली-यूपी में कितना गिरेगा पारा, जानें
पड़ने वाली है हाड़ कंपाने वाली ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली-यूपी में कितना गिरेगा पारा, जानें
बॉलीवुड
हार्टब्रेक्स को लेकर विवेक ओबेरॉय ने की बात, बोले- कोई इंसान आपके लिए गलत हो सकता है
हार्टब्रेक्स को लेकर विवेक ओबेरॉय ने की बात, बोले- कोई इंसान आपके लिए गलत हो सकता है
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

India में अंतिम सांसे गिन रहा Naxal, AK 47 और SLR के साथ नक्सलियों ने किया सरेंडर
Delhi के JNU कैंपस में छात्रों की सुरक्षाकर्मियों के साथ गुंडागर्दी का वीडियो वायरल | ABP News
G20 Summit 2025: G20 के मंच से PM Modi का आतंकवाद पर प्रहार, दिया कड़ा संदेश | South Africa | Pak
Crime News : निकाह की 'खूनी नागिन' का कबूलनामा | Sansani
Bihar Politics: Nitish Kumar को इस शर्त पर समर्थन देंने को तैयार हैं Owaisi | Simanchal News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
G20 Summit : PM मोदी ने 6 नए इनिशिएटिव का दुनिया को दिया फॉर्मूला, बताया कैसे होगा विकास
जी-20 शिखर सम्मेलन: PM मोदी ने 6 नए इनिशिएटिव का दुनिया को दिया फॉर्मूला, बताया कैसे होगा विकास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर CM योगी का भावुक संदेश, कहा- अयोध्या नया इतिहास लिखने जा रही है
राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर CM योगी का भावुक संदेश, कहा- अयोध्या नया इतिहास लिखने जा रही है
इंडिया
Weather Forecast Today: पड़ने वाली है हाड़ कंपाने वाली ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली-यूपी में कितना गिरेगा पारा, जानें
पड़ने वाली है हाड़ कंपाने वाली ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली-यूपी में कितना गिरेगा पारा, जानें
बॉलीवुड
हार्टब्रेक्स को लेकर विवेक ओबेरॉय ने की बात, बोले- कोई इंसान आपके लिए गलत हो सकता है
हार्टब्रेक्स को लेकर विवेक ओबेरॉय ने की बात, बोले- कोई इंसान आपके लिए गलत हो सकता है
महाराष्ट्र
'आपके पास वोट है, मेरे पास फंड', डिप्टी CM अजित पवार के बयान से महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज
'आपके पास वोट है, मेरे पास फंड', डिप्टी CM अजित पवार के बयान से महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
व्यूज के चक्कर में मां-बेटी ने किया अश्लील डांस, वीडियो देख खौल उठेगा आपका भी खून
व्यूज के चक्कर में मां-बेटी ने किया अश्लील डांस, वीडियो देख खौल उठेगा आपका भी खून
लाइफस्टाइल
कपड़ा छू-छूकर देखते हैं उसकी क्वालिटी तो आज ही बदलें तरीका, ये सिग्नल करते हैं मदद
कपड़ा छू-छूकर देखते हैं उसकी क्वालिटी तो आज ही बदलें तरीका, ये सिग्नल करते हैं मदद
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget