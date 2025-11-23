पुराना फोन खरीदने जा रहे हैं? जरा रुकिए! ये एक गलती कर सकती है आपका हजरों का नुकसान, फटाफट जानें क्या करें चेक

सबसे पहले फोन को हाथ में लेकर उसकी बॉडी और स्क्रीन को ध्यान से देखें. अगर फ्रेम टेढ़ा है, स्क्रीन उभरी हुई है या बैक कवर ऊपर उठा हुआ लगता है तो यह फूली हुई बैटरी का संकेत हो सकता है. स्क्रीन पर गहरे स्क्रैच, दाग या लाइनों जैसी समस्याओं को भी नज़रअंदाज न करें, क्योंकि आगे चलकर ये भारी खर्च बन सकती हैं.