एक्सप्लोरर
पुराना फोन खरीदने जा रहे हैं? जरा रुकिए! ये एक गलती कर सकती है आपका हजरों का नुकसान, फटाफट जानें क्या करें चेक
Second Hand Smartphone: आजकल सेकेंड हैंड फोन खरीदना काफी आम हो गया है. बजट कम हो, नया मॉडल चाहिए या फिर सिर्फ बैकअप फोन पुराने स्मार्टफोन की डिमांड तेजी से बढ़ रही है.
आजकल सेकेंड हैंड फोन खरीदना काफी आम हो गया है. बजट कम हो, नया मॉडल चाहिए या फिर सिर्फ बैकअप फोन पुराने स्मार्टफोन की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. लेकिन अगर थोड़ी सी सावधानी न बरती जाए तो सेकेंड हैंड फोन खरीदना भारी नुकसान का सौदा साबित हो सकता है. कई लोग बाहरी लुक देखकर फोन खरीद लेते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि डिवाइस में छुपी खामियां हैं या फिर फोन चोरी का निकला. इसलिए खरीदने से पहले कुछ जरूरी बातों की जांच बेहद ज़रूरी है.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 23 Nov 2025 09:40 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
5 Photos
पुराना फोन खरीदने जा रहे हैं? जरा रुकिए! ये एक गलती कर सकती है आपका हजरों का नुकसान, फटाफट जानें क्या करें चेक
टेक्नोलॉजी
5 Photos
YouTube का धमाका! अब यूट्यूब से ही यूट्यूब पर शेयर होंगे वीडियो, नया फीचर बदलेगा पूरा गेम, जानिए कैसे करेगा काम
टेक्नोलॉजी
5 Photos
इंस्टाग्राम पर किसने चुपके से देखा आपका प्रोफाइल, ऐसे मिनटों में चल जाएगा पता, एक क्लिक में मिल जाएगी पूरी रिपोर्ट
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Aadhaar का झंझट खत्म! अब एक क्लिक में खुल जाएगा पूरा हिस्ट्री रिकॉर्ड, जानिए क्या है पूरा तरीका
टेक्नोलॉजी
5 Photos
फोन में हमेशा 64, 128 या 256GB जैसे अंकों में ही क्यों मिलता है स्टोरेज, 100GB या 200GB में क्यों नहीं? कंपनियां आखिर क्या छुपा रहीं
टेक्नोलॉजी
6 Photos
WhatsApp पर आपको किसी ने चुपके से कर दिया ब्लॉक? इस ट्रिक से सेकंडों में चल जाएगा पता, नहीं पड़ेगी किसी ऐप की जरूरत
टेक्नोलॉजी
6 Photos
मोबाइल की बैटरी अचानक फूल रही है? सावधान! इन गलतियां से बम की तरह फट सकता है डिवाइस
टेक्नोलॉजी
6 Photos
AI आपकी सोच पर काबू पा रहा? जानें कहीं आप AI साइकॉसिस के शिकार तो नहीं, एक्सपर्ट का बड़ा अलर्ट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
जी-20 शिखर सम्मेलन: PM मोदी ने 6 नए इनिशिएटिव का दुनिया को दिया फॉर्मूला, बताया कैसे होगा विकास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर CM योगी का भावुक संदेश, कहा- अयोध्या नया इतिहास लिखने जा रही है
इंडिया
पड़ने वाली है हाड़ कंपाने वाली ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली-यूपी में कितना गिरेगा पारा, जानें
बॉलीवुड
हार्टब्रेक्स को लेकर विवेक ओबेरॉय ने की बात, बोले- कोई इंसान आपके लिए गलत हो सकता है
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
पुराना फोन खरीदने जा रहे हैं? जरा रुकिए! ये एक गलती कर सकती है आपका हजरों का नुकसान, फटाफट जानें क्या करें चेक
टेक्नोलॉजी
5 Photos
YouTube का धमाका! अब यूट्यूब से ही यूट्यूब पर शेयर होंगे वीडियो, नया फीचर बदलेगा पूरा गेम, जानिए कैसे करेगा काम
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion