'युद्ध जल्द खत्म होने वाला है, वे...', ईरान को लेकर ट्रंप का चौंकाने वाला दावा

अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है. इस युद्ध की वजह से दोनों ही देशों को भारी नुकसान भी हो रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को खत्म करने का मन बना लिया है. ये युद्ध जल्द ही खत्म हो सकता है. साथ ही ईरान को लेकर एक दावा भी किया है.

जल्द खत्म होगा युद्ध

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- 'मैंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में बहुत जरूरी एक्सकर्शन शुरू किया. यह बहुत जरूरी एक्सकर्शन था क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता. मुझे लगता है कि युद्ध जल्द ही खत्म होने वाला है, मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा समय तक टिक पाएंगे.'

लोगों की जान नहीं लेना चाहता

डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में युद्ध के बारे में बात की थी. उन्होंने कहा- 'हम उन पर हमला कर रहे हैं. मैं समझौता करना पसंद करूंगा क्योंकि मैं लोगों की जान नहीं लेना चाहता. हम दूसरे विश्व युद्ध के बाद के सबसे बड़े हमले के लिए तैयार थे. उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि प्लीज ऐसा न करें, आइए बात करते हैं. फिर उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कभी नहीं कहा था. वे हमारी इज्जत करते हैं... ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते.'

समझौते का ड्राफ्ट हुआ तैयार

बता दें अमेरिका और ईरान समझौते का ड्राफ्ट सामने आया है. मगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव बढ़ गया है. जब दोनों देश राजी होंगे उसके बाद ये तनाव कम हो सकता है. कतर के अधिकारियों के मुताबिक, US और ईरान के बीच एक संभावित समझौते के ड्राफ्ट पर चर्चा हो रही है और ये प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है. साथ ही इस बात पर जोर दिया कि ये एक अल्पकालिक कूटनीतिक समाधान के लिए है.

कब से चल रहा है युद्ध

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को छह महीने होने वाले हैं. इसकी शुरुआत फरवरी 2026 में हुई थी जब अमेरिका और इजराइल ने तेहरान पर बड़े पैमाने पर मिलकर हवाई हमले किए, जिसमें सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए. सीजफायर की बात करें तो अप्रैल 2026 में दो हफ्तों का सीजफायर हुआ था. उसके बाद जून 2026 में भी कुछ समय के लिए सीजफायर किया गया था.

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