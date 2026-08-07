महाराष्ट्र में MBBS-BDS काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें पूरा शेड्यूल
इसके साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. नीट यूजी 2026 क्वालीफाई कर चुके उम्मीदवार अब राज्य कोटे की सीटों के लिए ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
Maharashtra NEET Counselling: महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने नीट यूजी 2026 राज्य काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. इसके साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. नीट यूजी 2026 क्वालीफाई कर चुके उम्मीदवार अब राज्य कोटे की सीटों के लिए ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आपको बता दें कि महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग में भाग लेने के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है. अगर किसी उम्मीदवार ने एमसीसी के ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पहले से रजिस्ट्रेशन किया है, तब भी उसे महाराष्ट्र राज्य काउंसलिंग के लिए अलग आवेदन करना होगा
राउंड वन का पूरा शेड्यूल
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन- 6 से 12 अगस्त 2026 (रात 11:59 बजे तक)
- रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने की अंतिम तिथि- 13 अगस्त 2026
- ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन-7 से 14 अगस्त 2026
- रजिस्टर्ड उम्मीदवारों की लिस्ट-15 अगस्त 2026
- प्रोविजनल मेरिट लिस्ट-15 अगस्त 2026
- आपत्तियां दर्ज करने की तिथि-16 से 17 अगस्त
- फाइनल मेरिट लिस्ट- 18 अगस्त 2026
- सीट मैट्रिक्स जारी- 18 अगस्त 2026
- चॉइस फिलिंग- 19 से 22 अगस्त (शाम 5:30 बजे तक)
- सीएपी राउंड-1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट- 23 अगस्त 2026
- आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग- 24 से 28 अगस्त 2026
कौन कर सकता है आवेदन?
राज्य काउंसलिंग में वही उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने नीट यूजी 2026 परीक्षा पास की है और एमबीबीएस या बीडीएस में प्रवेश लेना चाहते हैं. महाराष्ट्र राज्य कोटे की सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन सभी पात्रों उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य होगा. वहीं एनआरआई उम्मीदवारों को निर्धारित समय के अंदर फॉरेन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी उन्हें 15 प्रतिशत इंस्टीट्यूट कोटा सीटों के लिए पात्र माना जाएगा
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ओबीसी और एसईबीसी उम्मीदवारों को राहत
महाराष्ट्र सरकार के 2 जुलाई 2026 के सरकारी प्रस्ताव के अनुसार ओबीसी और एसईबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जमा करने के लिए सीएपी रजिस्ट्रेशन की तारीख से 6 महीने तक की छूट दी गई है. हालांकि तय अवधि के अंदर प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर प्रवेश रद्द किया जा सकता है और सीट लैप्स में से संबंधित नियम लागू होंगे.
आवेदन से पहले रखें यह डॉक्यूमेंट तैयार
महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीट यूजी 2026 स्कोरकार्ड, कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, महाराष्ट्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी होंगे.
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