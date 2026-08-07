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हिंदी न्यूज़शिक्षामहाराष्ट्र में MBBS-BDS काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें पूरा शेड्यूल

महाराष्ट्र में MBBS-BDS काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें पूरा शेड्यूल

इसके साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. नीट यूजी 2026 क्वालीफाई कर चुके उम्मीदवार अब राज्य कोटे की सीटों के लिए ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 07 Aug 2026 06:39 AM (IST)
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Maharashtra NEET Counselling: महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने नीट यूजी 2026 राज्य काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. इसके साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. नीट यूजी 2026 क्वालीफाई कर चुके उम्मीदवार अब राज्य कोटे की सीटों के लिए ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आपको बता दें कि महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग में भाग लेने के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है. अगर किसी उम्मीदवार ने एमसीसी के ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पहले से रजिस्ट्रेशन किया है, तब भी उसे महाराष्ट्र राज्य काउंसलिंग के लिए अलग आवेदन करना होगा 

राउंड वन का पूरा शेड्यूल 

  • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन- 6 से 12 अगस्त 2026 (रात 11:59 बजे तक) 
  • रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने की अंतिम तिथि- 13 अगस्त 2026 
  • ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन-7 से 14 अगस्त 2026 
  • रजिस्टर्ड उम्मीदवारों की लिस्ट-15 अगस्त 2026 
  • प्रोविजनल मेरिट लिस्ट-15 अगस्त 2026 
  • आपत्तियां दर्ज करने की तिथि-16 से 17 अगस्त 
  • फाइनल मेरिट लिस्ट- 18 अगस्त 2026 
  • सीट मैट्रिक्स जारी- 18 अगस्त 2026 
  • चॉइस फिलिंग- 19 से 22 अगस्त (शाम 5:30 बजे तक) 
  • सीएपी राउंड-1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट- 23 अगस्त 2026 
  • आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग- 24 से 28 अगस्त 2026 

कौन कर सकता है आवेदन? 

राज्य काउंसलिंग में वही उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने नीट यूजी 2026 परीक्षा पास की है और एमबीबीएस या बीडीएस में प्रवेश लेना चाहते हैं.  महाराष्ट्र राज्य कोटे की सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन सभी पात्रों उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य होगा. वहीं एनआरआई उम्मीदवारों को निर्धारित समय के अंदर फॉरेन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी उन्हें 15 प्रतिशत इंस्टीट्यूट कोटा सीटों के लिए पात्र माना जाएगा 

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ओबीसी और एसईबीसी उम्मीदवारों को राहत 

महाराष्ट्र सरकार के 2 जुलाई 2026 के सरकारी प्रस्ताव के अनुसार ओबीसी और एसईबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जमा करने के लिए सीएपी रजिस्ट्रेशन की तारीख से 6 महीने तक की छूट दी गई है. हालांकि तय अवधि के अंदर प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर प्रवेश रद्द किया जा सकता है और सीट लैप्स में से संबंधित नियम लागू होंगे. 

आवेदन से पहले रखें यह डॉक्यूमेंट तैयार 

महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीट यूजी 2026 स्कोरकार्ड, कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, महाराष्ट्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो  जरूरी होंगे. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 07 Aug 2026 06:39 AM (IST)
Tags :
NEET UG 2026 Maharashtra NEET Counselling Maharashtra MBBS Counselling
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