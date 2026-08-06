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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलआसमान से गिरी बिजली, 24 साल के खिलाड़ी की मौत; वीडियो वायरल 

आसमान से गिरी बिजली, 24 साल के खिलाड़ी की मौत; वीडियो वायरल 

आसमान से बिजली गिरी और 24 साल के खिलाड़ी की जान ले गई. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. तो आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 06 Aug 2026 11:16 PM (IST)
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आसमान से बिजली गिरने पर 24 साल के खिलाड़ी ने अपनी जान गंवा दी. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो वाकई बहुत दर्दनाक है. यह घटना थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से हुई, जहां एक लोकल मैच के दौरान फुटबॉलर सोफवान अवाए (Sofwan Awae) की मृत्यु हो गई. इसके अलावा घटना में करीब एक दर्जन और खिलाड़ी को भी चोट लगी. 

वीडियो में देखा जा सकता है कि भारी बारिश के बीच फुटबॉल का मैच चल रहा था. अचानक आसमान से तेज बिजली गिरती है, जिसने सोफवान की जान ले ली. खिलाड़ी जमीन पर गिरने के बाद दोबारा हिल भी नहीं पाया. टीम के बाकी खिलाड़ी उसकी तरफ तेजी से दौड़े. 

'द इंडिपेंडेंट' के मुताबिक, गंभीर चोटों के चलते सोफवान ने जान गंवा दी. वहीं लोकल टूर्नामेंट का नाम FA कप बताया गया. इस टूर्नामेंट में एमेच्योर और थाई-मलेशियन टीमें भी खेलती हैं. टूर्नामेंट में सोफवान SAMCOLTS टीम के लिए खेल रहा था. 

वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने इस तरह के सवाल भी खड़े किए कि तेज बारिश के कारण मैच को रोक देना चाहिए था, जिससे इस घटना को टाला जा सकता था. लोगों ने आयोजकों की जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े किए.

मलेशिया की न्यूज एजेंसी 'बरनामा' के अनुसार, पुलिस प्रमुख थुन सिरिखुंट ने कहा, "इमरजेंसी मेडिकल टीम ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन घटना में लगी गंभीर चोटों के कारण पीड़ित की जान चली गई."

थाईलैंड में बिजली गिरने से मौत होना आम बात 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, थाईलैंड में बिजली गिरने से मौत होना आम बात मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद मैच को नहीं रुकवाया गया. डिपार्टमेंट ऑफ डिजीज कंट्रोल के डेटा के अनुसार, 2020 से 2024 के बीच 283 लोगों की बिजली गिरने के कारण मौत हो गई थी. इस आंकड़े को जानने के बाद भी मैच नहीं रुकवाया गया, जो वाकई दुखद है. 

 

यह भी पढ़ें: 2024 में डेब्यू, 25 साल का खिलाड़ी अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर

Published at : 06 Aug 2026 11:16 PM (IST)
Tags :
Football THAILAND Sofwan Awae
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