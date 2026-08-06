आसमान से गिरी बिजली, 24 साल के खिलाड़ी की मौत; वीडियो वायरल 

आसमान से बिजली गिरने पर 24 साल के खिलाड़ी ने अपनी जान गंवा दी. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो वाकई बहुत दर्दनाक है. यह घटना थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से हुई, जहां एक लोकल मैच के दौरान फुटबॉलर सोफवान अवाए (Sofwan Awae) की मृत्यु हो गई. इसके अलावा घटना में करीब एक दर्जन और खिलाड़ी को भी चोट लगी.

वीडियो में देखा जा सकता है कि भारी बारिश के बीच फुटबॉल का मैच चल रहा था. अचानक आसमान से तेज बिजली गिरती है, जिसने सोफवान की जान ले ली. खिलाड़ी जमीन पर गिरने के बाद दोबारा हिल भी नहीं पाया. टीम के बाकी खिलाड़ी उसकी तरफ तेजी से दौड़े.

'द इंडिपेंडेंट' के मुताबिक, गंभीर चोटों के चलते सोफवान ने जान गंवा दी. वहीं लोकल टूर्नामेंट का नाम FA कप बताया गया. इस टूर्नामेंट में एमेच्योर और थाई-मलेशियन टीमें भी खेलती हैं. टूर्नामेंट में सोफवान SAMCOLTS टीम के लिए खेल रहा था.

Horrifying footage from Thailand.



24yo footballer Sofwan Awar was struck dead by lightning mid-match.



The bolt also sent 12 other players to the hospital.



None of us knows when our time is up. pic.twitter.com/iejaA0yq8Y — Chay Bowes (@BowesChay) August 5, 2026

वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने इस तरह के सवाल भी खड़े किए कि तेज बारिश के कारण मैच को रोक देना चाहिए था, जिससे इस घटना को टाला जा सकता था. लोगों ने आयोजकों की जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े किए.

मलेशिया की न्यूज एजेंसी 'बरनामा' के अनुसार, पुलिस प्रमुख थुन सिरिखुंट ने कहा, "इमरजेंसी मेडिकल टीम ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन घटना में लगी गंभीर चोटों के कारण पीड़ित की जान चली गई."

थाईलैंड में बिजली गिरने से मौत होना आम बात

रिपोर्ट्स के मुताबिक, थाईलैंड में बिजली गिरने से मौत होना आम बात मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद मैच को नहीं रुकवाया गया. डिपार्टमेंट ऑफ डिजीज कंट्रोल के डेटा के अनुसार, 2020 से 2024 के बीच 283 लोगों की बिजली गिरने के कारण मौत हो गई थी. इस आंकड़े को जानने के बाद भी मैच नहीं रुकवाया गया, जो वाकई दुखद है.

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