दिल्ली में आज भी बारिश, जगह-जगह जलभराव, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर में मानसूनी बारिश जारी है, जिससे शहर के तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है. आज सुबह से आसमान में बादल छाये हुए हैं और बूंदाबांदी जारी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार (7 अगस्त) को दिल्ली-एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी और NCR के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश होती रही, जिससे कई जगहों पर भारी जलभराव देखने को मिल रहा है. जलभराव की स्थिति ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है.

IMD के अनुसार, गुरुवार (6 अगस्त) को शहर का न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम है. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 27.6 डिग्री रहा, जो सामान्य से 6.6 डिग्री कम था. इस दौरान दिनभर आसमान में बादल छाये रहे और रुक-रुक कर शहर में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश देखने को मिली.

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पिछले 24 घंटों में क्या रहा हाल?

दिन के दौरान दिल्ली में ज़्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 3-6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23-26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. दिन के दौरान दिल्ली में 10-15 किमी/घंटा की गति से पश्चिमी हवाएं चलीं.

आज भी दिल्ली में जारी रहेगी बारिश

विभाग के अनुसार, आज शुक्रवार (7 अगस्त) को आसमान में बादल छाये रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है. इसके बाद शाम या रात के समय भी हल्की से हल्की बारिश का अनुमान है. आज अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22-24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

विभाग का अनुमान है कि अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा. विभाग का पूर्वानुमान है कि 8 अगस्त से 10 अगस्त के बीच शहर में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.

दिल्ली में जगह-जगह जलभराव ने किया परेशान

दिल्ली में बारिश के चलते जगह-जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को आवगमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. गुरुवार को बारिश के चलते कनॉट प्लेस, जनपथ, भारत मंडपम रोड, बाराखंबा रोड, ITO के पास मथुरा रोड और कालिंदी कुंज समेत कई सड़कें और निचले इलाके पानी में डूब गए.पानी जमा होने से ट्रैफिक की गति धीमी हो गई, और लोगों को पानी से भरी सड़कों से गुजरना पड़ा.

गुरुवार को लाजपत नगर अंडरपास, कर्तव्य पथ, ग्रेटर कैलाश-II, हौज खास, आरके पुरम, शंकर विहार के पास NH-8, एम्स (AIIMS) के पास NH-48, दिल्ली-नोएडा रोड, कालिंदी कुंज, विकास मार्ग, लोधी रोड और अन्य मुख्य सड़कों पर जलभराव के कारण ट्रैफिक जाम की खबर मिली.

मौसम विभाग ने बारिश को देखते हुए लोगों से अपील की है कि वो घर से निकलने से पहले अपने मार्ग पर ट्रैफिक एडवाइजरी जरुर चेक कर लें. प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी सलाहों का पालन करने और ऐसे इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी है, जहां अक्सर जलभराव की समस्या रहती है.

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