मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में आज भी बारिश, जगह-जगह जलभराव, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

दिल्ली में आज भी बारिश, जगह-जगह जलभराव, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

Delhi Weather Today: IMD के अनुसार,  गुरुवार (6 अगस्त) को शहर का न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम है. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 27.6 डिग्री रहा.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 07 Aug 2026 06:43 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-एनसीआर में मानसूनी बारिश जारी है, जिससे शहर के तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है. आज सुबह से आसमान में बादल छाये हुए हैं और बूंदाबांदी जारी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार (7 अगस्त) को दिल्ली-एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी और NCR के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश होती रही, जिससे कई जगहों पर भारी जलभराव देखने को मिल रहा है. जलभराव की स्थिति ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है. 

IMD के अनुसार,  गुरुवार (6 अगस्त) को शहर का न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम है. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 27.6 डिग्री रहा, जो सामान्य से 6.6 डिग्री कम था. इस दौरान दिनभर आसमान में बादल छाये रहे और रुक-रुक कर शहर में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश देखने को मिली. 

गुरुग्राम में बारिश का कहर, सड़क और गलियों में भरा पानी, लगा जाम

पिछले 24 घंटों में क्या रहा हाल?

दिन के दौरान दिल्ली में ज़्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 3-6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है.  इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23-26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. दिन के दौरान दिल्ली में 10-15 किमी/घंटा की गति से पश्चिमी हवाएं चलीं. 

आज भी दिल्ली में जारी रहेगी बारिश

विभाग के अनुसार, आज शुक्रवार (7 अगस्त) को आसमान में बादल छाये रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है. इसके बाद शाम या रात के समय भी हल्की से हल्की बारिश का अनुमान है. आज अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22-24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

विभाग का अनुमान है कि अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा. विभाग का पूर्वानुमान है कि 8 अगस्त से 10 अगस्त के बीच शहर में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.  

दिल्ली में जगह-जगह जलभराव ने किया परेशान

दिल्ली में बारिश के चलते जगह-जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को आवगमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. गुरुवार को बारिश के चलते कनॉट प्लेस, जनपथ, भारत मंडपम रोड, बाराखंबा रोड, ITO के पास मथुरा रोड और कालिंदी कुंज समेत कई सड़कें और निचले इलाके पानी में डूब गए.पानी जमा होने से ट्रैफिक की गति धीमी हो गई, और लोगों को पानी से भरी सड़कों से गुजरना पड़ा.

गुरुवार को लाजपत नगर अंडरपास, कर्तव्य पथ, ग्रेटर कैलाश-II, हौज खास, आरके पुरम, शंकर विहार के पास NH-8, एम्स (AIIMS) के पास NH-48, दिल्ली-नोएडा रोड, कालिंदी कुंज, विकास मार्ग, लोधी रोड और अन्य मुख्य सड़कों पर जलभराव के कारण ट्रैफिक जाम की खबर मिली.

मौसम विभाग ने बारिश को देखते हुए लोगों से अपील की है कि वो घर से निकलने से पहले अपने मार्ग पर ट्रैफिक एडवाइजरी जरुर चेक कर लें. प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी सलाहों का पालन करने और ऐसे इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी है, जहां अक्सर जलभराव की समस्या रहती है. 

Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बारिश का अलर्ट, अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह
 

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
Read More
Published at : 07 Aug 2026 06:43 AM (IST)
Tags :
Delhi Rain IMD Waterlogging RAIN DELHI NEWS DELHI WEATHER UPDATE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में आज भी बारिश, जगह-जगह जलभराव, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
दिल्ली में आज भी बारिश, जगह-जगह जलभराव, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली में नई स्टेम इनोवेशन लैब, CM रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन
दिल्ली में नई स्टेम इनोवेशन लैब, CM रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन
दिल्ली NCR
दिल्ली विश्वविद्यालय ने मानीं मांगें! 8 दिन बाद खत्म हुई NSUI की भूख हड़ताल
दिल्ली विश्वविद्यालय ने मानीं मांगें! 8 दिन बाद खत्म हुई NSUI की भूख हड़ताल
दिल्ली NCR
गुरुग्राम में भारी बारिश का कहर, पुलिस ने कंपनियों से कहा, 'लोगों को घर से ही करने दें काम'
गुरुग्राम में भारी बारिश का कहर, पुलिस ने कंपनियों से कहा, 'लोगों को घर से ही करने दें काम'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी को BJP में कौन नेता पसंद? दिया जवाब, 'हैलो अंकल...'
राहुल गांधी को BJP में कौन नेता पसंद? दिया जवाब, 'हैलो अंकल...'
इंडिया
सरकार की कमी, पैलेट गन, 6% शिक्षा बजट..., Gen Z के सामने मोहन भागवत का कबूलनामा
सरकार की कमी, पैलेट गन, 6% शिक्षा बजट..., Gen Z के सामने मोहन भागवत का कबूलनामा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांवड़ियों पर टिप्पणी को लेकर साजिद रशीदी पर भड़के BJP विधायक, NSA लगाने की मांग
कांवड़ियों पर टिप्पणी को लेकर साजिद रशीदी पर भड़के BJP विधायक, NSA लगाने की मांग
फ़ुटबॉल
आसमान से गिरी बिजली, 24 साल के खिलाड़ी की मौत; वीडियो वायरल 
आसमान से गिरी बिजली, 24 साल के खिलाड़ी की मौत; वीडियो वायरल 
ओटीटी
Friday OTT Releases: फ्राइडे को ओटीटी पर साउथ की 7 फिल्मों का धमाका, लिस्ट में 'लेनिन' समेत और कौन
OTT Releases: फ्राइडे को ओटीटी पर साउथ की 7 फिल्मों का धमाका, लिस्ट में 'लेनिन' समेत और कौन
इंडिया
AI डीपफेक पर सरकार का एक्शन, फर्जी फोटो-वीडियो पर 3 घंटे में होगी कार्रवाई
AI डीपफेक पर सरकार का एक्शन, फर्जी फोटो-वीडियो पर 3 घंटे में होगी कार्रवाई
जनरल नॉलेज
कुर्सी पर तौलिया से कैसे बढ़ती है शान, क्या कहीं और ऐसा होता है?
कुर्सी पर तौलिया से कैसे बढ़ती है शान, क्या कहीं और ऐसा होता है?
शिक्षा
महाराष्ट्र में MBBS-BDS काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें पूरा शेड्यूल
महाराष्ट्र में MBBS-BDS काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें पूरा शेड्यूल
ABP NEWS
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
ABP NEWS
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
ABP NEWS
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
ABP NEWS
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Embed widget