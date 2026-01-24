स्मार्ट टीवी स्लो चल रहा है? नया टीवी लेने से पहले ये सीक्रेट सेटिंग्स बदलें, हो जाएगा सुपरफास्ट

स्मार्ट टीवी स्लो होने की सबसे आम वजह स्टोरेज का भर जाना है. समय के साथ टीवी में कई ऐप्स, कैश फाइल्स और बेकार डेटा जमा हो जाता है जिससे परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है. सेटिंग्स में जाकर Storage या Device Care ऑप्शन खोलें और अनावश्यक ऐप्स व कैश डेटा को क्लियर करें. ऐसा करने के बाद टीवी की स्पीड में तुरंत फर्क नजर आएगा.