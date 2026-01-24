स्मार्ट टीवी स्लो चल रहा है? नया टीवी लेने से पहले ये सीक्रेट सेटिंग्स बदलें, हो जाएगा सुपरफास्ट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीस्मार्ट टीवी स्लो चल रहा है? नया टीवी लेने से पहले ये सीक्रेट सेटिंग्स बदलें, हो जाएगा सुपरफास्ट

Smart TV: आज के समय में स्मार्ट टीवी सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रहा बल्कि यह इंटरनेट, ऐप्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म का पूरा सेंटर बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 24 Jan 2026 02:57 PM (IST)
आज के समय में स्मार्ट टीवी सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रहा बल्कि यह इंटरनेट, ऐप्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म का पूरा सेंटर बन चुका है. लेकिन कई बार कुछ महीनों या सालों के इस्तेमाल के बाद स्मार्ट टीवी अचानक स्लो हो जाता है. ऐप्स खुलने में समय लगने लगता है, रिमोट का रिस्पॉन्स धीमा पड़ जाता है और टीवी हैंग करने लगता है. ऐसे में लोग नया टीवी खरीदने का मन बना लेते हैं जबकि असल में जरूरत सिर्फ कुछ सेटिंग्स बदलने की होती है.

स्मार्ट टीवी स्लो होने की सबसे आम वजह स्टोरेज का भर जाना है. समय के साथ टीवी में कई ऐप्स, कैश फाइल्स और बेकार डेटा जमा हो जाता है जिससे परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है. सेटिंग्स में जाकर Storage या Device Care ऑप्शन खोलें और अनावश्यक ऐप्स व कैश डेटा को क्लियर करें. ऐसा करने के बाद टीवी की स्पीड में तुरंत फर्क नजर आएगा.
ज्यादातर स्मार्ट टीवी में कई ऐप्स बैकग्राउंड में चलते रहते हैं जो RAM का इस्तेमाल करते हैं. इसका नतीजा यह होता है कि टीवी सुस्त हो जाता है. सेटिंग्स में जाकर Running Apps या App Manager में देखें कि कौन-कौन से ऐप्स एक्टिव हैं और जिनकी जरूरत नहीं है, उन्हें बंद कर दें. इससे टीवी की रफ्तार बेहतर होती है.
Published at : 24 Jan 2026 02:57 PM (IST)
Tags :
Smart TV Smart TV  TECH NEWS HINDI

