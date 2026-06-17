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क्या आपका फोन हर पल बता रहा है आपकी लोकेशन? अभी बंद करें ये सेटिंग

Tech Tips: दरअसल, कुछ ऐप्स को बेहतर तरीके से काम करने के लिए लोकेशन की जरूरत होती है.

Reported By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 17 Jun 2026 10:07 AM (IST)
Tech Tips: दरअसल, कुछ ऐप्स को बेहतर तरीके से काम करने के लिए लोकेशन की जरूरत होती है.

आज के समय में स्मार्टफोन हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है. हम मैसेज भेजने, ऑनलाइन खरीदारी करने, सोशल मीडिया चलाने और नेविगेशन जैसी कई जरूरतों के लिए मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन बहुत से लोग इस बात से अनजान रहते हैं कि कई ऐप उनकी लोकेशन की जानकारी सिर्फ इस्तेमाल के दौरान ही नहीं बल्कि बैकग्राउंड में भी जुटाते रहते हैं. इसका असर केवल आपकी निजता पर ही नहीं पड़ता बल्कि फोन की बैटरी और डेटा की खपत भी बढ़ सकती है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान सेटिंग्स बदलकर आप इस तरह की अनचाही लोकेशन ट्रैकिंग को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं.

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दरअसल, कुछ ऐप्स को बेहतर तरीके से काम करने के लिए लोकेशन की जरूरत होती है. मैप्स ऐप्स रास्ता दिखाने के लिए, कैब सर्विसेज पिकअप पॉइंट पहचानने के लिए और मौसम से जुड़े ऐप्स आपके क्षेत्र की सटीक जानकारी देने के लिए लोकेशन एक्सेस मांगते हैं. लेकिन इसके अलावा कई सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स और विज्ञापन आधारित ऐप्स भी आपकी लोकेशन का डेटा एकत्र करते हैं. इस जानकारी की मदद से कंपनियां आपकी पसंद, घूमने-फिरने की आदतों और खरीदारी के व्यवहार को समझने की कोशिश करती हैं ताकि आपको ज्यादा टारगेटेड विज्ञापन दिखाए जा सकें.
दरअसल, कुछ ऐप्स को बेहतर तरीके से काम करने के लिए लोकेशन की जरूरत होती है. मैप्स ऐप्स रास्ता दिखाने के लिए, कैब सर्विसेज पिकअप पॉइंट पहचानने के लिए और मौसम से जुड़े ऐप्स आपके क्षेत्र की सटीक जानकारी देने के लिए लोकेशन एक्सेस मांगते हैं. लेकिन इसके अलावा कई सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स और विज्ञापन आधारित ऐप्स भी आपकी लोकेशन का डेटा एकत्र करते हैं. इस जानकारी की मदद से कंपनियां आपकी पसंद, घूमने-फिरने की आदतों और खरीदारी के व्यवहार को समझने की कोशिश करती हैं ताकि आपको ज्यादा टारगेटेड विज्ञापन दिखाए जा सकें.
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अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो लोकेशन ट्रैकिंग को सीमित करना काफी आसान है. इसके लिए फोन की सेटिंग्स में जाकर लोकेशन सेक्शन खोलें और ऐप परमिशन की सूची देखें. यहां आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन से ऐप्स आपकी लोकेशन तक पहुंच रखते हैं. जिन ऐप्स को हर समय लोकेशन की जरूरत नहीं होती उनके लिए परमिशन को केवल ऐप इस्तेमाल करते समय तक सीमित किया जा सकता है या फिर पूरी तरह बंद भी किया जा सकता है.
अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो लोकेशन ट्रैकिंग को सीमित करना काफी आसान है. इसके लिए फोन की सेटिंग्स में जाकर लोकेशन सेक्शन खोलें और ऐप परमिशन की सूची देखें. यहां आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन से ऐप्स आपकी लोकेशन तक पहुंच रखते हैं. जिन ऐप्स को हर समय लोकेशन की जरूरत नहीं होती उनके लिए परमिशन को केवल ऐप इस्तेमाल करते समय तक सीमित किया जा सकता है या फिर पूरी तरह बंद भी किया जा सकता है.
Published at : 17 Jun 2026 10:07 AM (IST)
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