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क्या आपका फोन हर पल बता रहा है आपकी लोकेशन? अभी बंद करें ये सेटिंग
Tech Tips: दरअसल, कुछ ऐप्स को बेहतर तरीके से काम करने के लिए लोकेशन की जरूरत होती है.
आज के समय में स्मार्टफोन हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है. हम मैसेज भेजने, ऑनलाइन खरीदारी करने, सोशल मीडिया चलाने और नेविगेशन जैसी कई जरूरतों के लिए मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन बहुत से लोग इस बात से अनजान रहते हैं कि कई ऐप उनकी लोकेशन की जानकारी सिर्फ इस्तेमाल के दौरान ही नहीं बल्कि बैकग्राउंड में भी जुटाते रहते हैं. इसका असर केवल आपकी निजता पर ही नहीं पड़ता बल्कि फोन की बैटरी और डेटा की खपत भी बढ़ सकती है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान सेटिंग्स बदलकर आप इस तरह की अनचाही लोकेशन ट्रैकिंग को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं.
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Published at : 17 Jun 2026 10:07 AM (IST)
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