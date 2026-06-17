क्या आपका फोन हर पल बता रहा है आपकी लोकेशन? अभी बंद करें ये सेटिंग

दरअसल, कुछ ऐप्स को बेहतर तरीके से काम करने के लिए लोकेशन की जरूरत होती है. मैप्स ऐप्स रास्ता दिखाने के लिए, कैब सर्विसेज पिकअप पॉइंट पहचानने के लिए और मौसम से जुड़े ऐप्स आपके क्षेत्र की सटीक जानकारी देने के लिए लोकेशन एक्सेस मांगते हैं. लेकिन इसके अलावा कई सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स और विज्ञापन आधारित ऐप्स भी आपकी लोकेशन का डेटा एकत्र करते हैं. इस जानकारी की मदद से कंपनियां आपकी पसंद, घूमने-फिरने की आदतों और खरीदारी के व्यवहार को समझने की कोशिश करती हैं ताकि आपको ज्यादा टारगेटेड विज्ञापन दिखाए जा सकें.