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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब सिर्फ एक टेक्स्ट लिखकर बना सकेंगे मजेदार गेम्स! Meta ले आया ये नया ऐप, जानें कैसे करें इस्तेमाल

अब सिर्फ एक टेक्स्ट लिखकर बना सकेंगे मजेदार गेम्स! Meta ले आया ये नया ऐप, जानें कैसे करें इस्तेमाल

Meta AI Pocket App: ये एक नया एआई ऐप है जिसमें यूजर्स को नए गेम्स तैयार करने का मौका मिलता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 04 Jul 2026 12:48 PM (IST)
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  • मेटा ने पॉकेट नामक नया AI ऐप लॉन्च किया है।
  • उपयोगकर्ता बिना कोडिंग के मजेदार गेम्स बना सकते हैं।
  • यह ऐप पहले अधिग्रहित गिज़मो तकनीक पर आधारित है।
  • मेटा ने अभी तक पॉकेट ऐप की औपचारिक घोषणा नहीं की है।

Meta AI Pocket App: मेटा अपने यूजर्स के लिए समय-समय पर नए अपडेट्स पेश करती रहती है. लेकिन अब मेटा ने अपना एक नया एआई ऐप पेश किया है जिसकी मदद से लोग बिना टेक्स्ट लिखे ही कई सारे मजेदार गेम्स को तैयार कर सकते हैं. जी हां, दरअसल, मेटा ने अपना नया AI ऐप Pocket लॉन्च किया है जिसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये ऐप बिना कोडिंग सीखे ही कई छोटे-मोटे गेम्स को आपके लिए तैयार कर सकता है.

क्या है Pocket ऐप

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ये एक नया एआई ऐप है जिसमें यूजर्स को नए गेम्स तैयार करने का मौका मिलता है. इस ऐप के जरिए लोग अपनी सोच के अनुसार ही अपना एक नया गेम तैयार कर सकते हैं. जानकारी के अनुसार, इस Pocket ऐप में एक स्क्रॉल करने वाला फीड दिया गया है जहां दूसरे यूजर्स द्वारा बनाए गए गेम्स और क्रिएशंस को देखा, खेला और शेयर भी किया जा सकता है. बता दें कि Meta ने इन AI से तैयार होने वाले प्रोजेक्ट्स को Gizmos नाम दिया है. कंपनी के अनुसार ये एक ऐसा क्रिएटिव प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपनी AI क्रिएशंस को बना सकते हैं और साथ ही दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं.

इस प्लेटफॉर्म से है रिश्ता

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Pocket कोई एक नया प्लेटफॉर्म या प्रोजेक्ट नहीं है. दरअसल, ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से Gizmo नाम के AI गेमिंग प्लेटफॉर्म की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है. बता दें कि Gizmo को मेटा ने कुछ समय पहले हासिल कर लिया था. ये प्लेटफॉर्म भी बिलकुल पॉकेट ऐप की तरह ही काम करता था जहां यूजर अपने दिमाग से जो प्रॉम्प्ट लिखते थे उसे प्लेटफॉर्म गेम के रूप में तैयार कर देता था.

अभी तक नहीं हुआ आधिकारिक ऐलान

बता दें कि दिलचस्प बात ये है कि Meta ने अभी तक Pocket ऐप की औपचारिक घोषणा नहीं की है. कंपनी ने इस बारे में किसी भी सवाल का आधिकारिक जवाब भी नहीं दिया है. जिस तरह ये ऐप बिना किसी प्रमोशन के लॉन्च किया गया है उससे ये अनुमाना लगाया जा रहा है कि ये ऐप फिलहाल टेस्टिंग फेज में है और इसमें कई सारे और अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं. ऐसे में पॉकेट ऐप को लोगों से अच्छा रिस्पांस तो मिल रहा है लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि इस ऐप में मेटा अपने यूजर्स को और क्या नया दे सकती है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 04 Jul 2026 12:48 PM (IST)
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