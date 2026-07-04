हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAirtel ने बढ़ा दी Jio की टेंशन! Unlimited 5G के साथ इस नए प्लान में मिल रहे कई धांसू बेनिफिट्स

Airtel ने बढ़ा दी Jio की टेंशन! Unlimited 5G के साथ इस नए प्लान में मिल रहे कई धांसू बेनिफिट्स

Airtel New Recharge Plan: एयरटेल के इस रिचार्ज प्लान की कीमत महज 200 रुपये रखी है. इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है. बता दें कि ये प्लान आपके मौजूदा प्लान के साथ काम करेगा.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 04 Jul 2026 06:26 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • एयरटेल ने ₹200 का एक नया रिचार्ज प्लान पेश किया।
  • इसमें 30GB डेटा, अनलिमिटेड 5G और 20 OTT ऐप्स का एक्सेस है।
  • यह प्लान 28 दिनों की वैधता के साथ मौजूदा पैक के साथ काम करेगा।
  • नया एयरटेल प्लान जियो के ₹200 वाले डेटा पैक को चुनौती देगा।

Airtel New Recharge Plan: जहां एक तरफ स्मार्टफोन लोगों की जीवन का हिस्सा बन चुका है, वहीं, दूसरी तरफ, इंटरनेट ने भी लोगों की जिंदगी में अपनी एक खास जगह बना ली है. अब लोग इंटरनेट और स्मार्टफोन के बिना एक पल भी रहना पसंद नहीं करते हैं. अब देश में कई टेलीकॉम कंपनियां मौजूद हैं जो अपने यूजर्स को तरह-तरह के रिचार्ज प्लान ऑफर करती हैं.

इसी कड़ी में Airtel ने भी हाल ही में अपना एक नया रिचार्ज प्लान पेश किया है जिसमें यूजर्स को कई सारे धांसू बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे. इस प्लान की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसकी कीमत भी 200 रुपये है. आइए जानते हैं कि इस प्लान में यूजर्स को क्या-क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं.

Airtel का 200 रुपये वाला रिचार्ज प्लान

आपको बता दें कि एयरटेल के इस रिचार्ज प्लान की कीमत महज 200 रुपये रखी है. इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है. बता दें कि ये प्लान आपके मौजूदा प्लान के साथ काम करेगा. इस प्लान में यूजर्स को कुल 30GB इंटरनेट डेटा भी मिल जाता है जिससे लोग आसानी से इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे. साथ ही इस प्लान में यूजर्स को Unlimited 5G डेटा की भी सुविधा मिल रही है. हालांकि, इसके लिए यूजर्स के पास 5जी स्मार्टफोन होना जरुरी है और यूजर 5G एरिया में रह रहे हों.

इतना ही नहीं, इस नए रिचार्ज प्लान में यूजर्स को 28 दिनों तक JioHotstar Mobile का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा. इसके अलावा प्लान में यूजर्स को Airtel Xstream Play Premium का एक्सेस भी 28 दिनों तक मिलेगा. साथ ही प्लान में यूजर्स को और भी 18 ओटीटी ऐप्स के सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे.

Vi का 199 रुपये वाला प्लान

वोडाफोन-आईडिया के पास भी 199 रुपये वाला रिचार्ज प्लान मौजूद है. हालांकि, ये सिर्फ डेटा प्लान नहीं है बल्कि इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ ही 2जीबी इंटरनेट डेटा और 300 फ्री SMS जैसे बेनिफिट्स मिल जाते हैं. बता दें कि इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है.

Jio की बढ़ गई टेंशन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एयरटेल के इस प्लान ने जियो की टेंशन बढ़ा दी है. बता दें कि Jio भी अपने यूजर्स को 28 दिनों तक 30GB डेटा वाला प्लान ऑफर करता है. इसके अलावा जियो यूजर्स को इस प्लान में JioHotstar के साथ-साथ 16 और OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है. बता दें कि जियो के इस प्लान की कीमत भी 200 रुपये है और ये भी आपके मौजूद प्लान के साथ ही काम करता है.

यह भी पढ़ें:

Telegram की बढ़ी मुश्किलें, सरकार ने पाइरेटेड फिल्में हटाने के लिए दिया 15 दिन का अल्टीमेटम

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 04 Jul 2026 06:26 PM (IST)
Tags :
Airtel Jio TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Airtel ने बढ़ा दी Jio की टेंशन! Unlimited 5G के साथ इस नए प्लान में मिल रहे कई धांसू बेनिफिट्स
Airtel ने बढ़ा दी Jio की टेंशन! Unlimited 5G के साथ इस नए प्लान में मिल रहे कई धांसू बेनिफिट्स
टेक्नोलॉजी
ऑनलाइन पेमेंट किया, लेकिन सामान कभी डिलीवर ही नहीं हुआ! तेजी से बढ़ रहे हैं साइबर फ्रॉड के तरीके, जानें कैसे रहें सुरक्षित
ऑनलाइन पेमेंट किया, लेकिन सामान कभी डिलीवर ही नहीं हुआ! तेजी से बढ़ रहे हैं साइबर फ्रॉड के तरीके, जानें कैसे रहें सुरक्षित
टेक्नोलॉजी
Coding Apps For Kids: यूट्यूब पर फालतू कार्टून छुड़वाने वाले 5 सीक्रेट ऐप, जो खेल-खेल में सिखा देंगे कोडिंग और साइंस
यूट्यूब पर फालतू कार्टून छुड़वाने वाले 5 सीक्रेट ऐप, जो खेल-खेल में सिखा देंगे कोडिंग और साइंस
टेक्नोलॉजी
अब एक क्लिक में 15 भाषाओं में मिलेगा Caption! Instagram ले आया कमाल के एआई टूल्स
अब एक क्लिक में 15 भाषाओं में मिलेगा Caption! Instagram ले आया कमाल के एआई टूल्स
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: 😱Dhruv-Aarambhi को समझ आया Avantika का गेम, क्या फेल होगा नया प्लान? #sbs
Bollywood News: 'धमाल 4' सेंसर बोर्ड से पास, मिला U/A 13+ सर्टिफिकेट, पर मेकर्स को करने पड़े ये बड़े बदलाव (04-07-2026)
2025 New Yezdi Scrambler Review | पहले से कितनी बेहतर हुई? #scrambler #yezdi #autolive
Renault Duster vs Volkswagen Taigun -Which One Is More Fun to Drive? #duster #taigun #autolive
Ketan Murder Case : मंगेतर Siya Goyal का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया || Chetan Chaudhary | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'होर्मुज को अखाड़ा न बनाएं, नहीं तो...', UK और फ्रांस पर भड़का ईरान, दे डाली खुली धमकी
'होर्मुज को अखाड़ा न बनाएं, नहीं तो...', UK और फ्रांस पर भड़का ईरान, दे डाली खुली धमकी
बिहार
बिहार में जनता को फौरन न्याय दिलाने के लिए सम्राट चौधरी सरकार का बड़ा कदम, लिया ये फैसला
बिहार में जनता को फौरन न्याय दिलाने के लिए सम्राट चौधरी सरकार का बड़ा कदम, लिया ये फैसला
फ़ुटबॉल
लियोनेल मेसी ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', FIFA वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने
लियोनेल मेसी ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', FIFA वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने
बॉलीवुड
आमिर खान की गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी की तैयारियां शुरू, सजा एक्टर का घर, सामने आई पहली फोटो
आमिर खान की गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी की तैयारियां शुरू, सजा एक्टर का घर, सामने आई पहली फोटो
विश्व
'मैडम सो रही हैं', 1991 के प्लेन हाईजैक के बाद जब डिप्लोमैट ने PM बेनजीर भुट्टो को लगाया था फोन
'मैडम सो रही हैं', 1991 के प्लेन हाईजैक के बाद जब डिप्लोमैट ने PM बेनजीर भुट्टो को लगाया था फोन
विश्व
Khamenei Funeral Live Updates: ईरान ने अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए 4 जुलाई का दिन ही क्यों चुना? सामने आई ये वजह
Live: ईरान ने खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए 4 जुलाई का दिन ही क्यों चुना? सामने आई ये वजह
शिक्षा
राम मंदिर में कैसे मिलती है काउंटिंग कर्मचारी की नौकरी, जानिए कैसे होता है इसमें सेलेक्शन?
राम मंदिर में कैसे मिलती है काउंटिंग कर्मचारी की नौकरी, जानिए कैसे होता है इसमें सेलेक्शन?
एग्रीकल्चर
अगली फसल देगी डबल मुनाफा, बस अभी से खेत में कर लें यह एक छोटा सा काम
अगली फसल देगी डबल मुनाफा, बस अभी से खेत में कर लें यह एक छोटा सा काम
ABP NEWS
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
ABP NEWS
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
ABP NEWS
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
ABP NEWS
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
ABP NEWS
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Embed widget