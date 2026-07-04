Airtel ने बढ़ा दी Jio की टेंशन! Unlimited 5G के साथ इस नए प्लान में मिल रहे कई धांसू बेनिफिट्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एयरटेल ने ₹200 का एक नया रिचार्ज प्लान पेश किया।

इसमें 30GB डेटा, अनलिमिटेड 5G और 20 OTT ऐप्स का एक्सेस है।

यह प्लान 28 दिनों की वैधता के साथ मौजूदा पैक के साथ काम करेगा।

नया एयरटेल प्लान जियो के ₹200 वाले डेटा पैक को चुनौती देगा।

Airtel New Recharge Plan: जहां एक तरफ स्मार्टफोन लोगों की जीवन का हिस्सा बन चुका है, वहीं, दूसरी तरफ, इंटरनेट ने भी लोगों की जिंदगी में अपनी एक खास जगह बना ली है. अब लोग इंटरनेट और स्मार्टफोन के बिना एक पल भी रहना पसंद नहीं करते हैं. अब देश में कई टेलीकॉम कंपनियां मौजूद हैं जो अपने यूजर्स को तरह-तरह के रिचार्ज प्लान ऑफर करती हैं.

इसी कड़ी में Airtel ने भी हाल ही में अपना एक नया रिचार्ज प्लान पेश किया है जिसमें यूजर्स को कई सारे धांसू बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे. इस प्लान की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसकी कीमत भी 200 रुपये है. आइए जानते हैं कि इस प्लान में यूजर्स को क्या-क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं.

Airtel का 200 रुपये वाला रिचार्ज प्लान

आपको बता दें कि एयरटेल के इस रिचार्ज प्लान की कीमत महज 200 रुपये रखी है. इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है. बता दें कि ये प्लान आपके मौजूदा प्लान के साथ काम करेगा. इस प्लान में यूजर्स को कुल 30GB इंटरनेट डेटा भी मिल जाता है जिससे लोग आसानी से इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे. साथ ही इस प्लान में यूजर्स को Unlimited 5G डेटा की भी सुविधा मिल रही है. हालांकि, इसके लिए यूजर्स के पास 5जी स्मार्टफोन होना जरुरी है और यूजर 5G एरिया में रह रहे हों.

इतना ही नहीं, इस नए रिचार्ज प्लान में यूजर्स को 28 दिनों तक JioHotstar Mobile का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा. इसके अलावा प्लान में यूजर्स को Airtel Xstream Play Premium का एक्सेस भी 28 दिनों तक मिलेगा. साथ ही प्लान में यूजर्स को और भी 18 ओटीटी ऐप्स के सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे.

Vi का 199 रुपये वाला प्लान

वोडाफोन-आईडिया के पास भी 199 रुपये वाला रिचार्ज प्लान मौजूद है. हालांकि, ये सिर्फ डेटा प्लान नहीं है बल्कि इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ ही 2जीबी इंटरनेट डेटा और 300 फ्री SMS जैसे बेनिफिट्स मिल जाते हैं. बता दें कि इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है.

Jio की बढ़ गई टेंशन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एयरटेल के इस प्लान ने जियो की टेंशन बढ़ा दी है. बता दें कि Jio भी अपने यूजर्स को 28 दिनों तक 30GB डेटा वाला प्लान ऑफर करता है. इसके अलावा जियो यूजर्स को इस प्लान में JioHotstar के साथ-साथ 16 और OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है. बता दें कि जियो के इस प्लान की कीमत भी 200 रुपये है और ये भी आपके मौजूद प्लान के साथ ही काम करता है.

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