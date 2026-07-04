हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीधीरे-धीरे कम हो रही Instagram की Reach? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये बड़ी गलतियां

धीरे-धीरे कम हो रही Instagram की Reach? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये बड़ी गलतियां

Instagram Tips: Instagram उन अकाउंट्स को प्राथमिकता देता है जिन पर अच्छी Engagement होती है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 04 Jul 2026 07:24 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ऑडियंस से जुड़ें और पोस्ट करने का सही समय चुनें।
  • गलत हैशटैग और दोहराव वाला कंटेंट रीच घटाता है।
  • खराब क्वालिटी और अनियमित पोस्टिंग रीच कम करती है।

Instagram Tips: इंस्टाग्राम आज युवाओं के बीच काफी फेमश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है. इस प्लेटफॉर्म के जरिए आज कई लोग अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं. रील्स देखने से लेकर रील्स से पैसा कमाने तक, यूजर्स इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अक्सर, देखा गया है कि कई यूजर्स के अकाउंट्स पर धीरे-धीरे रीच कम होने लगती है. अगर आपके साथ ही ऐसा ही हो रहा है तो ये खबर आपके लिए ही है. दरअसल, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन गलतियों की वजह से इंस्टाग्राम पर रीच कम होने लगती हैं.

ऑडियंस से कनेक्ट न होना

Instagram उन अकाउंट्स को प्राथमिकता देता है जिन पर अच्छी Engagement होती है. अगर आप कमेंट्स का जवाब नहीं देते, DMs को नजरअंदाज करते हैं या अपने फॉलोअर्स से बातचीत नहीं करते हैं तो भी आपकी Reach कम हो सकती है. इसीलिए समय-समय पर अपने फॉलोअर्स से जुड़ने की कोशिश करें.

पोस्ट करने का सही समय

आपको बता दें कि अगर आपका कंटेंट बढ़िया है लेकिन वो सही समय पर पोस्ट नहीं हुआ तो भी धीरे—धीरे रीच कम हो जाती है. इसीलिए कोशिश करें कि आपकी ऑडियंस जब सबसे ज्यादा एक्टिव रहती हो, उसी समय पोस्ट करें. Instagram Insights की मदद से आप अपने फॉलोअर्स की एक्टिविटी का समय आसानी से देख सकते हैं.

गलत और फालतू के Hashtags का इस्तेमाल

अक्सर देखा गया है कि लोग बिना सोचे समझे कई सारे टैग्स का इस्तेमाल कर देते हैं जिससे उन्हें लगता है कि रीच बढ़ जाएगी. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है. दरअसल, बार-बार एक जैसे Hashtags इस्तेमाल करने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है. हमेशा अपने कंटेंट से जुड़े और लिमिटेड Hashtags का ही इस्तेमा करें.

लगातार एक जैसा ही कंटेंट पोस्ट करना

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंस्टाग्राम अब नए कंटेंट खोजता है. प्लेटफॉर्म पर बार-बार एक जैसा ही कंटेंट डालने से रीच कम हो सकती है. Instagram भी ऐसे अकाउंट्स की Reach सीमित कर देता है जिनका कंटेंट नया या दिलचस्प नहीं होता. इसलिए समय-समय पर नए फॉर्मेट जैसे Reels, Carousel पोस्ट और Stories का इस्तेमाल करना बेहतर ऑप्शन रहता है.

खराब क्वालिटी वाली पोस्ट

इंस्टाग्राम पर कोई भी पोस्ट करने से पहले अक्सर लोग फोटो की क्वालिटी नहीं चेक करते हैं. धुंधली फोटो, लो क्वालिटी वाले वीडियो या कई दिनों तक कोई पोस्ट न करना भी आपके अकाउंट की रीच को कम कर सकता है. इसीलिए अच्छी क्वालिटी के फोटो और वीडियो का इस्तेमाल करना चाहिए. साथ ही एक तय शेड्यूल बनाकर पोस्ट करना चाहिए.

यह भी पढ़ें:

आपका Google Account है खतरे में? आज ही बदलें ये 5 जरूरी Settings नहीं तो बाद में पड़ेगा पछताना

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 04 Jul 2026 07:24 PM (IST)
Tags :
Instagram TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
धीरे-धीरे कम हो रही Instagram की Reach? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये बड़ी गलतियां
धीरे-धीरे कम हो रही Instagram की Reach? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये बड़ी गलतियां
टेक्नोलॉजी
Airtel ने बढ़ा दी Jio की टेंशन! Unlimited 5G के साथ इस नए प्लान में मिल रहे कई धांसू बेनिफिट्स
Airtel ने बढ़ा दी Jio की टेंशन! Unlimited 5G के साथ इस नए प्लान में मिल रहे कई धांसू बेनिफिट्स
टेक्नोलॉजी
ऑनलाइन पेमेंट किया, लेकिन सामान कभी डिलीवर ही नहीं हुआ! तेजी से बढ़ रहे हैं साइबर फ्रॉड के तरीके, जानें कैसे रहें सुरक्षित
ऑनलाइन पेमेंट किया, लेकिन सामान कभी डिलीवर ही नहीं हुआ! तेजी से बढ़ रहे हैं साइबर फ्रॉड के तरीके, जानें कैसे रहें सुरक्षित
टेक्नोलॉजी
Coding Apps For Kids: यूट्यूब पर फालतू कार्टून छुड़वाने वाले 5 सीक्रेट ऐप, जो खेल-खेल में सिखा देंगे कोडिंग और साइंस
यूट्यूब पर फालतू कार्टून छुड़वाने वाले 5 सीक्रेट ऐप, जो खेल-खेल में सिखा देंगे कोडिंग और साइंस
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: 😱Dhruv-Aarambhi को समझ आया Avantika का गेम, क्या फेल होगा नया प्लान? #sbs
Bollywood News: 'धमाल 4' सेंसर बोर्ड से पास, मिला U/A 13+ सर्टिफिकेट, पर मेकर्स को करने पड़े ये बड़े बदलाव (04-07-2026)
2025 New Yezdi Scrambler Review | पहले से कितनी बेहतर हुई? #scrambler #yezdi #autolive
Renault Duster vs Volkswagen Taigun -Which One Is More Fun to Drive? #duster #taigun #autolive
Ketan Murder Case : मंगेतर Siya Goyal का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया || Chetan Chaudhary | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाक डिप्टी पीएम इशाक डार के रिश्तेदार की घिनौनी करतूत, विदेशी महिलाओं से गैंगरेप के बाद वसूली 1 लाख डॉलर की फिरौती!
पाक डिप्टी PM के रिश्तेदार की घिनौनी करतूत, विदेशी महिलाओं से गैंगरेप के बाद वसूली 1 लाख डॉलर की फिरौती!
जम्मू और कश्मीर
Amarnath Yatra 2026: पंजीकरण में गड़बड़ी पर LG मनोज सिन्हा सख्त, बिना वैध परमिट यात्रा न करने की अपील
अमरनाथ यात्रा: पंजीकरण में गड़बड़ी पर LG मनोज सिन्हा सख्त, बिना वैध परमिट यात्रा न करने की अपील
फ़ुटबॉल
लियोनेल मेसी ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', FIFA वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने
लियोनेल मेसी ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', FIFA वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने
बॉलीवुड
आमिर खान की गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी की तैयारियां शुरू, सजा एक्टर का घर, सामने आई पहली फोटो
आमिर खान की गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी की तैयारियां शुरू, सजा एक्टर का घर, सामने आई पहली फोटो
विश्व
'मैडम सो रही हैं', 1991 के प्लेन हाईजैक के बाद जब डिप्लोमैट ने PM बेनजीर भुट्टो को लगाया था फोन
'मैडम सो रही हैं', 1991 के प्लेन हाईजैक के बाद जब डिप्लोमैट ने PM बेनजीर भुट्टो को लगाया था फोन
विश्व
Khamenei Funeral Live Updates: ईरान ने अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए 4 जुलाई का दिन ही क्यों चुना? सामने आई ये वजह
Live: ईरान ने खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए 4 जुलाई का दिन ही क्यों चुना? सामने आई ये वजह
टेक्नोलॉजी
अब एक क्लिक में 15 भाषाओं में मिलेगा Caption! Instagram ले आया कमाल के एआई टूल्स
अब एक क्लिक में 15 भाषाओं में मिलेगा Caption! Instagram ले आया कमाल के एआई टूल्स
शिक्षा
राम मंदिर में कैसे मिलती है काउंटिंग कर्मचारी की नौकरी, जानिए कैसे होता है इसमें सेलेक्शन?
राम मंदिर में कैसे मिलती है काउंटिंग कर्मचारी की नौकरी, जानिए कैसे होता है इसमें सेलेक्शन?
ABP NEWS
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
ABP NEWS
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
ABP NEWS
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
ABP NEWS
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
ABP NEWS
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Embed widget