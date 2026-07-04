धीरे-धीरे कम हो रही Instagram की Reach? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये बड़ी गलतियां

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऑडियंस से जुड़ें और पोस्ट करने का सही समय चुनें।

गलत हैशटैग और दोहराव वाला कंटेंट रीच घटाता है।

खराब क्वालिटी और अनियमित पोस्टिंग रीच कम करती है।

Instagram Tips: इंस्टाग्राम आज युवाओं के बीच काफी फेमश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है. इस प्लेटफॉर्म के जरिए आज कई लोग अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं. रील्स देखने से लेकर रील्स से पैसा कमाने तक, यूजर्स इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अक्सर, देखा गया है कि कई यूजर्स के अकाउंट्स पर धीरे-धीरे रीच कम होने लगती है. अगर आपके साथ ही ऐसा ही हो रहा है तो ये खबर आपके लिए ही है. दरअसल, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन गलतियों की वजह से इंस्टाग्राम पर रीच कम होने लगती हैं.

ऑडियंस से कनेक्ट न होना

Instagram उन अकाउंट्स को प्राथमिकता देता है जिन पर अच्छी Engagement होती है. अगर आप कमेंट्स का जवाब नहीं देते, DMs को नजरअंदाज करते हैं या अपने फॉलोअर्स से बातचीत नहीं करते हैं तो भी आपकी Reach कम हो सकती है. इसीलिए समय-समय पर अपने फॉलोअर्स से जुड़ने की कोशिश करें.

पोस्ट करने का सही समय

आपको बता दें कि अगर आपका कंटेंट बढ़िया है लेकिन वो सही समय पर पोस्ट नहीं हुआ तो भी धीरे—धीरे रीच कम हो जाती है. इसीलिए कोशिश करें कि आपकी ऑडियंस जब सबसे ज्यादा एक्टिव रहती हो, उसी समय पोस्ट करें. Instagram Insights की मदद से आप अपने फॉलोअर्स की एक्टिविटी का समय आसानी से देख सकते हैं.

गलत और फालतू के Hashtags का इस्तेमाल

अक्सर देखा गया है कि लोग बिना सोचे समझे कई सारे टैग्स का इस्तेमाल कर देते हैं जिससे उन्हें लगता है कि रीच बढ़ जाएगी. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है. दरअसल, बार-बार एक जैसे Hashtags इस्तेमाल करने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है. हमेशा अपने कंटेंट से जुड़े और लिमिटेड Hashtags का ही इस्तेमा करें.

लगातार एक जैसा ही कंटेंट पोस्ट करना

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंस्टाग्राम अब नए कंटेंट खोजता है. प्लेटफॉर्म पर बार-बार एक जैसा ही कंटेंट डालने से रीच कम हो सकती है. Instagram भी ऐसे अकाउंट्स की Reach सीमित कर देता है जिनका कंटेंट नया या दिलचस्प नहीं होता. इसलिए समय-समय पर नए फॉर्मेट जैसे Reels, Carousel पोस्ट और Stories का इस्तेमाल करना बेहतर ऑप्शन रहता है.

खराब क्वालिटी वाली पोस्ट

इंस्टाग्राम पर कोई भी पोस्ट करने से पहले अक्सर लोग फोटो की क्वालिटी नहीं चेक करते हैं. धुंधली फोटो, लो क्वालिटी वाले वीडियो या कई दिनों तक कोई पोस्ट न करना भी आपके अकाउंट की रीच को कम कर सकता है. इसीलिए अच्छी क्वालिटी के फोटो और वीडियो का इस्तेमाल करना चाहिए. साथ ही एक तय शेड्यूल बनाकर पोस्ट करना चाहिए.

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