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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर ट्रस्ट का बदलेगा कामकाज? नए CEO और ट्रेजरर ने समझाया सिस्टम

राम मंदिर ट्रस्ट का बदलेगा कामकाज? नए CEO और ट्रेजरर ने समझाया सिस्टम

अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में बदलाव शुरू. नए CEO जितेंद्र मिश्रा और ट्रेजरर महेश भट्ट अयोध्या पहुंचे. चढ़ावा चोरी के बाद भरोसा बहाली पर फोकस रहेगा.

Written By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या |  Updated at : 04 Sep 2026 08:21 AM (IST)
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अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के कामकाज में अब नई जिम्मेदारियों और बदलाव का दौर शुरू हो गया है. ट्रस्ट के नए CEO एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा और नए ट्रेजरर महेश भट्ट अयोध्या पहुंचे. दोनों नए पदाधिकारियों ने ट्रस्ट के महासचिव गोविंद देव गिरी के साथ बैठक की. इस दौरान उन्हें राम मंदिर परिसर, वर्कशॉप और ट्रस्ट के अलग-अलग कामकाज की पूरी जानकारी दी गई.

बैठक में ट्रस्ट के ट्रस्टी और वरिष्ठ अधिवक्ता मदन मोहन पांडे भी मौजूद रहे. नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी संभालने से पहले ट्रस्ट की मौजूदा व्यवस्था और काम करने के तरीके को समझाया गया. साथ ही आगे किस तरह काम किया जाना है, इसे लेकर भी चर्चा हुई.

गोविंद देव गिरी ने बताया कि नए CEO और ट्रेजरर को फिलहाल ट्रस्ट की पूरी व्यवस्था से परिचित कराया जा रहा है. ट्रस्ट का कामकाज काफी बड़ा है और इसमें कई तरह की जिम्मेदारियां शामिल हैं. इसलिए नए पदाधिकारियों के लिए पूरे सिस्टम को समझना जरूरी है.

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सुबह बैठक के बाद दोपहर में ट्रस्ट की वर्कशॉप में भी चर्चा हुई. इसके बाद शाम को नए CEO और ट्रेजरर को राम मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी गई. CEO की औपचारिक जॉइनिंग को लेकर आगे की प्रक्रिया पर भी चर्चा की जाएगी.

व्यवस्था में बदलाव नहीं, लेकिन सिस्टम होगा और मजबूत

गोविंद देव गिरी ने साफ किया कि ट्रस्ट की मूल भावना और उसकी नीतियों में किसी बड़े बदलाव की योजना नहीं है. हालांकि, भविष्य में किसी तरह की कमी न रह जाए, इसके लिए कामकाज को और व्यवस्थित करने पर जोर दिया जाएगा.

उन्होंने बताया कि ट्रस्ट की कार्यशैली, SOP और प्रशासनिक व्यवस्था को और स्पष्ट और मजबूत बनाया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया को वरिष्ठ अधिवक्ता के. परासरन के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाया जाएगा.

धार्मिक आयोजनों और परंपराओं पर भी रहेगा जोर

राम मंदिर से जुड़ी धार्मिक परंपराओं और त्योहारों को भी आने वाले समय में और व्यापक रूप से मनाने की तैयारी है. कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर विशेष आयोजन की तैयारी की गई है. इसके अलावा श्रृंगार आरती के दौरान भक्ति गीत और पद-गान की परंपरा शुरू करने की भी बात कही गई है.

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राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले के बाद ट्रस्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों का भरोसा मजबूत करने की है. गोविंद देव गिरी ने कहा कि इस घटना से जनता के विश्वास पर असर पड़ा है और उसे दोबारा मजबूत करना ट्रस्ट की प्राथमिकता है.

उन्होंने भरोसा जताया कि भगवान राम की कृपा और दृढ़ संकल्प के साथ ट्रस्ट अपनी व्यवस्थाओं को और बेहतर करेगा और लोगों के बीच पहले से ज्यादा विश्वास कायम करने की दिशा में काम करेगा.

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About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 04 Sep 2026 08:21 AM (IST)
Tags :
Ram Mandir Trust UP NEWS Ayodhya NEWS
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