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GATE 2027- रजिस्ट्रेशन शुरू, IIT-IISc में पढ़ाई और PSU में नौकरी का मौका
अब गेट 2027 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं. आईआईटी मद्रास में गेट 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं.
इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे पढ़ाई करने या पीएसयू में नौकरी का टारगेट रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अब गेट 2027 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं. आईआईटी मद्रास में गेट 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं.
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Published at : 04 Sep 2026 08:32 AM (IST)
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