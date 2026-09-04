GATE 2027- रजिस्ट्रेशन शुरू, IIT-IISc में पढ़ाई और PSU में नौकरी का मौका

बिना लेट फीस के गेट 2027 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 सितंबर 2026 है, जो उम्मीदवार इस समय सीमा तक आवेदन नहीं कर पाएंगे. उन्हें लेट फीस के साथ 5 अक्टूबर तक आवेदन करने का मौका मिलेगा. आवेदन में सुधार के लिए करेक्शन विंडो 14 से 21 अक्टूबर 2026 तक खुली रहेंगी. वहीं आपको बता दें कि गेट 2027 का आयोजन फरवरी 2027 में अलग-अलग तारीखों पर किया जाएगा.