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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाGATE 2027- रजिस्ट्रेशन शुरू, IIT-IISc में पढ़ाई और PSU में नौकरी का मौका

GATE 2027- रजिस्ट्रेशन शुरू, IIT-IISc में पढ़ाई और PSU में नौकरी का मौका

अब गेट 2027 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं. आईआईटी मद्रास में गेट 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 04 Sep 2026 08:32 AM (IST)
अब गेट 2027 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं. आईआईटी मद्रास में गेट 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे पढ़ाई करने या पीएसयू में नौकरी का टारगेट रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अब गेट 2027 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं. आईआईटी मद्रास में गेट 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

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बिना लेट फीस के गेट 2027 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 सितंबर 2026 है, जो उम्मीदवार इस समय सीमा तक आवेदन नहीं कर पाएंगे. उन्हें लेट फीस के साथ 5 अक्टूबर तक आवेदन करने का मौका मिलेगा. आवेदन में सुधार के लिए करेक्शन विंडो 14 से 21 अक्टूबर 2026 तक खुली रहेंगी. वहीं आपको बता दें कि गेट 2027 का आयोजन फरवरी 2027 में अलग-अलग तारीखों पर किया जाएगा.
बिना लेट फीस के गेट 2027 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 सितंबर 2026 है, जो उम्मीदवार इस समय सीमा तक आवेदन नहीं कर पाएंगे. उन्हें लेट फीस के साथ 5 अक्टूबर तक आवेदन करने का मौका मिलेगा. आवेदन में सुधार के लिए करेक्शन विंडो 14 से 21 अक्टूबर 2026 तक खुली रहेंगी. वहीं आपको बता दें कि गेट 2027 का आयोजन फरवरी 2027 में अलग-अलग तारीखों पर किया जाएगा.
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इस बार गेट परीक्षा में एक नया पेपर शामिल किया गया है. आईआईटी मद्रास में रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन को गेट 2027 में नया पेपर बनाया है. इसके जुड़ने के बाद परीक्षा कुल 30 टेस्ट पेपर के लिए आयोजित की जाएगी.
इस बार गेट परीक्षा में एक नया पेपर शामिल किया गया है. आईआईटी मद्रास में रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन को गेट 2027 में नया पेपर बनाया है. इसके जुड़ने के बाद परीक्षा कुल 30 टेस्ट पेपर के लिए आयोजित की जाएगी.
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इसके अलावा कुछ मौजूद पेपर के सिलेबस में भी बदलाव किया गया है. बायोटेक्नोलॉजी पेपर के सिलेबस में अपडेट किया गया है. टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस और लाइफ साइंस में सेक्शनल पेपर कोड्स में भी बदलाव किए गए हैं. उम्मीदवारों का आवेदन करने से पहले अपने चुने हुए पेपर का अपडेटेड सिलेबस और उससे जुड़ी एलिजिबल शर्त पूरी करनी होगी.
इसके अलावा कुछ मौजूद पेपर के सिलेबस में भी बदलाव किया गया है. बायोटेक्नोलॉजी पेपर के सिलेबस में अपडेट किया गया है. टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस और लाइफ साइंस में सेक्शनल पेपर कोड्स में भी बदलाव किए गए हैं. उम्मीदवारों का आवेदन करने से पहले अपने चुने हुए पेपर का अपडेटेड सिलेबस और उससे जुड़ी एलिजिबल शर्त पूरी करनी होगी.
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वहीं गेट 2027 के लिए किसी तरह की अधिकतम आयु सीमा नहीं है. ऐसे उम्मीदवार जो किसी मान्य अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के फाइनल ईयर में है या जिन्होंने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, वह परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं.
वहीं गेट 2027 के लिए किसी तरह की अधिकतम आयु सीमा नहीं है. ऐसे उम्मीदवार जो किसी मान्य अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के फाइनल ईयर में है या जिन्होंने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, वह परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं.
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भारत के बाहर किसी संस्थान से डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवार भी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं भारतीय उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया में डिजिलॉकर के जरिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. आईआईटी मद्रास ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि आवेदन शुरू करने से पहले उनका डिजिलॉकर अकाउंट वेरीफाइड और अपडेट होना चाहिए.
भारत के बाहर किसी संस्थान से डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवार भी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं भारतीय उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया में डिजिलॉकर के जरिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. आईआईटी मद्रास ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि आवेदन शुरू करने से पहले उनका डिजिलॉकर अकाउंट वेरीफाइड और अपडेट होना चाहिए.
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गेट 2027 में उम्मीदवार एक या दो टेस्ट पेपर के लिए उपस्थित हो सकते हैं. हालांकि अगर कोई उम्मीदवार दो पेपर चुनता है, तो उसे प्राधिकरण की ओर से निर्धारित और मान्य पेपर कांबिनेशन में से ही चयन करना होगा. इसलिए दो पेपर चुनने वाले उम्मीदवारों का आवेदन करते समय कांबिनेशन को ध्यान से देखना होगा.
गेट 2027 में उम्मीदवार एक या दो टेस्ट पेपर के लिए उपस्थित हो सकते हैं. हालांकि अगर कोई उम्मीदवार दो पेपर चुनता है, तो उसे प्राधिकरण की ओर से निर्धारित और मान्य पेपर कांबिनेशन में से ही चयन करना होगा. इसलिए दो पेपर चुनने वाले उम्मीदवारों का आवेदन करते समय कांबिनेशन को ध्यान से देखना होगा.
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वहीं गेट 2027 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद उन्हें एनरोलमेंट आईडी मिलेगी. इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरकर फोटो, सिग्नेचर और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करके आवेदन फीस जमा करके आवेदन सबमिट करना होगा. 
वहीं गेट 2027 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद उन्हें एनरोलमेंट आईडी मिलेगी. इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरकर फोटो, सिग्नेचर और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करके आवेदन फीस जमा करके आवेदन सबमिट करना होगा. 
Published at : 04 Sep 2026 08:32 AM (IST)
Tags :
Education News GATE 2027 Registration Begin GATE 2027

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