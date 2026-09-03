iPhone Air vs Galaxy S25 Edge.... कौन है ज्यादा पावरफुल?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom डिस्प्ले, प्रोसेसर में iPhone आगे; कैमरा, बैटरी में सैमसंग.

स्मार्टफोन अब मार्केट में बड़ा डिस्प्ले, ज्यादा कैमरा या बड़ी बैटरी ही चर्चा में नहीं है, फ्लैगशिप यूजर्स के लिए बड़ा अट्रेक्शन बन चुका यह भी है कि फोन कितना पतला और हल्का है . ऐसे में कॉम्पैक्ट और स्लीक स्मार्टफोन्स की रेस तेज हो गई है. इस सेगमेंट में Apple का iPhone Air और Samsung Galaxy S25 Edge खास तौर पर चर्चा में हैं.

यह दोनों फोन करीब 1 लाख रुपये के प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं और बेहद पतली बॉडी के साथ पेश किए गए हैं. हालांकि सिर्फ डिजाइन ही नहीं, दोनों में दमदार प्रोसेसर, हाई-रिफ्रेश-रेट डिस्प्ले और एडवांस कैमरा फीचर्स भी मिलते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कीमत, डिजाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी के मामले में कौन-सा फोन ज्यादा पावरफुल है.

कीमत में कौन आगे?

iPhone Air के 256GB मॉडल की कीमत 1,19,900 रुपये, 512GB मॉडल की कीमत 1,39,900 रुपये और 1TB वेरिएंट की कीमत 1,59,900 रुपये है. वहीं Galaxy S25 Edge का 256GB मॉडल 1,09,999 रुपये और 512GB मॉडल 1,21,999 रुपये में आता है. ऐसे में शुरुआती कीमत के मामले में Samsung का फोन सस्ता है.

डिजाइन, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस में कौन-सा फोन ज्यादा पावरफुल?

iPhone Air की मोटाई सिर्फ 5.64mm है, जबकि Galaxy S25 Edge 5.8mm मोटा है. यह दोनों में Titanium फ्रेम मिलता है और दोनों ही IP68 रेटिंग के साथ आते हैं. iPhone Air 165 ग्राम और Galaxy S25 Edge 163 ग्राम का है. iPhone Air में 6.5-इंच 120Hz Super Retina XDR OLED डिस्प्ले और Apple A19 Pro चिप मिलती है. वहीं Galaxy S25 Edge में 6.7-इंच 120Hz 2X Dynamic AMOLED डिस्प्ले और Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया गया है. स्क्रीन साइज और रेजोल्यूशन में Samsung आगे है, जबकि iPhone Air में 3000 nits की पीक ब्राइटनेस दी गई है.

किस फोन का कैमरा है सबसे बेस्ट?

iPhone Air में 48MP रियर और 18MP Center Stage फ्रंट कैमरा है. Galaxy S25 Edge में 200MP + 12MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप और 12MP सेल्फी कैमरा मिलता है. रियर कैमरा सेटअप और फोटोग्राफी ऑप्शन के मामले में Galaxy S25 Edge ज्यादा पावरफुल नजर आता है.

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बैटरी और चार्जिंग

iPhone Air में अनुमानित 3,149mAh बैटरी बताई गई है और कंपनी 27 घंटे तक वीडियो प्लेबैक का दावा करती है. फोन 20W फास्ट और 30W MagSafe चार्जिंग सपोर्ट करता है. Galaxy S25 Edge में 3,900mAh बैटरी, 25W फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग मिलती है.

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