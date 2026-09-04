'बे-सिर-पैर की बातें...', राहुल गांधी पर FIR पर नैनीताल पुलिस का बयान

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ हल्द्वानी में एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को लेकर राजनीति तेज हो गई है. पुलिस की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी की ओर से जमकर विरोध देखा जा रहा है. इस पूरे मामले को लेकर नैनीताल पुलिस का बयान आया है. पुलिस ने कहा कि राहुल गांधी पर दर्ज एफआईआर की जाँच की जा रही है और तथ्य इकट्ठा किए जा रहे हैं.

राहुल गांधी पर एफआईआर को लेकर नैनीताल पुलिस ने बयान जारी किया है. पुलिस ने कहा कि हल्द्वानी कोतवाली में 30 अगस्त को दिल्ली में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और हल्द्वानी की घटना मामले में FIR दर्ज की गई थी. यह एक संवेदनशील मामला है. कुछ असामाजिक तत्व समाज में शांति बिगाड़ने और जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं.

नैनीताल पुलिस की ओर से आया बयान

पुलिस ने अधिकारी ने कहा कि ये अभियोग सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से अति संवेदनशील है, देखा गया है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर समाज की शांति व्यवस्था और जाँच को डीरेल करने की कोशिश और विभिन्न उद्देश्य से भ्रामक तथ्यहीन और मनगढ़ंत सूचनाओं को प्रसारित किया गया है. लोगों में भ्रामक और बे-सिर-पैर जानकारी फैलाई जा रही है.

हम बताना चाहेंगे कि ये विवेचना अभी विवेचनाधीन है. तथ्यों के आधार पर सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं. जाँच के दौरान हम कोई भी अपडेट नहीं देते हैं. बिना अधिकारिक पुष्टि या अधिकारिक वीडियो बाइट्स के बिना है कुछ तत्वों द्वारा भ्रामक सूचनाएं फैलाकर समाज में एक तरीके से अफ़वाह फैलाने का काम कर रहे हैं. उन तत्वों को भी हम सचेत करना चाहते हैं कि आप आधिकारिक पुष्टि के मनगढ़ंत चीजें न फैलाएं. उन पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी.

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हल्द्वानी में शुद्धिकरण से जुड़ा है मामला

बता दें कि ये मामला 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद हिन्दू संगठनों द्वारा किए गए शुद्धिकरण अनुष्ठान से जुड़ा हुआ है. जिसके बाद दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर सवाल उठाए थे और आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने की माँग की. राहुल गांधी ने इसे खरगे का अपमान बताया था.

हालांकि राहुल गांधी ने जब इस घटना पर सवाल उठाए तो उनके ख़िलाफ़ ही एससी एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज करा दी गई, जिसके बाद से काँग्रेस और बीजेपी आमने-सामने आ गई है. काँग्रेस पार्टी इसके विरोध में अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रही है.

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