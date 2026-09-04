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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीOnePlus Nord CE 6 पर बड़ा प्राइस ड्रॉप, यहां मिल रहा डिस्काउंट

OnePlus Nord CE 6 पर बड़ा प्राइस ड्रॉप, यहां मिल रहा डिस्काउंट

OnePlus Nord CE 6 खरीदने का प्लान है, तो अभी 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला यह फोन डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है और ऑफर्स के बाद इसकी कीमत 35 हजार रुपये से भी कम हो जाती है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 04 Sep 2026 06:52 AM (IST)
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  • फोटोग्राफी के लिए 50MP रियर और 32MP फ्रंट कैमरा मौजूद.

अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं और आपकी प्रिफरेंस दमदार प्रोसेसर के साथ बड़ी बैटरी और हाई-रिफ्रेश-रेट डिस्प्ले है, तो OnePlus Nord CE 6 पर मिल रहा मौजूदा ऑफर आपके लिए खास हो सकता है. Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर से लैस यह फोन फिलहाल ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है. बैंक ऑफर और कीमत में मिल रहे  डिस्काउंट  के बाद फोन की प्रभावी कीमत 35 हजार रुपये से कम हो जाती है. इसके अलावा पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर कीमत और कम हो सकती है. तो आइए जानते हैं कि  OnePlus Nord CE 6 की कीमत, ऑफर और इसके खास फीचर्स क्या हैं. 

OnePlus Nord CE 6 की कीमत और ऑफर

OnePlus Nord CE 6 का 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला Lunar Pearl वेरिएंट Flipkart पर 40,999 रुपए की लिस्टेड कीमत की जगह 36,750 रुपए में मिल रहा है, ऑफर लागू करने के बाद इसकी सबसे कम प्रभावी कीमत 34,912 बताई गई है. इसके अलावा Flipkart Axis और SBI क्रेडिट कार्ड जैसे बैंक ऑफर्स पर 1,838 तक की बचत, BHIM और Mobikwik पर 100 तक का कैशबैक भी मिल सकता है. इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराने फोन को देने पर 29,250 रुपये तक की अतिरिक्त कीमत कम हो सकती है. 

OnePlus Nord CE 6  के खास फीचर्स क्या हैं?

OnePlus Nord CE 6 में 6.78 इंच की 1.5K FHD+ AMOLED स्क्रीन दी गई है, इसका रेजोल्यूशन 2772 बाय 1272 पिक्सल है और यह 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. डिस्प्ले में 450ppi पिक्सल डेंसिटी, 19.6:9 आस्पेक्ट रेशियो और 3840Hz PWM डिमिंग मिलती है. इसकी पीक ब्राइटनेस 3600 निट्स तक है. 

Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर

परफॉर्मेंस के लिए फोन में Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर और Adreno 810 GPU दिया गया है. सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह Android 16 पर आधारित OxygenOS 16 पर चलता है.फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है. 

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8000mAh की बड़ी बैटरी

OnePlus Nord CE 6 में 8000mAh की बैटरी दी गई है. इसे 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. साथ ही फोन 27W रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, डुअल 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS और USB Type-C 2.0 पोर्ट दिए गए हैं. 

कैसा है इसका कैमरा?

फोटोग्राफी के लिए रियर पैनल पर 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जो f1.8 अपर्चर और OIS सपोर्ट करता है. इसके साथ 2MP का मोनोक्रोम कैमरा दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 04 Sep 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
Technology OnePlus Nord CE 6 Price Drop Smartphones Discount
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