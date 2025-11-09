iPhone 16 पर अब तक की सबसे बड़ी कटौती! पहली बार हो गया इतना सस्ता, यहां से खरीदने पर होगी तगड़ी बचत

iPhone 16 में Apple का A18 चिपसेट दिया गया है जो 5-कोर GPU के साथ आता है और स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए मशहूर है. यह फोन iOS 18 पर चलता है जिसमें Apple की ओर से कई आने वाले अपडेट्स का वादा किया गया है. बेस मॉडल में आपको 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है. साथ ही, यह फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है यानी यह धूल और पानी दोनों से सुरक्षित है.