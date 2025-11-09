iPhone 16 पर अब तक की सबसे बड़ी कटौती! पहली बार हो गया इतना सस्ता, यहां से खरीदने पर होगी तगड़ी बचत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 09 Nov 2025 01:12 PM (IST)
Apple का iPhone 16 इस समय कंपनी के सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन्स में से एक है. यह पिछले साल की फ्लैगशिप सीरीज़ का बेस मॉडल है जिसमें Apple का खुद का दमदार A18 प्रोसेसर और शानदार डुअल कैमरा सिस्टम दिया गया है. अब Flipkart ने इस फोन पर ऐसा ऑफर पेश किया है जिसे देखकर iPhone खरीदारों के बीच जबरदस्त उत्साह है.

Flipkart पर iPhone 16 (128GB) वेरिएंट की कीमत अब सिर्फ 62,999 रुपये हो गई है जबकि इसकी असली कीमत 79,900 रुपये है. यानी आपको सीधा 19,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. इसके अलावा, अगर आपके पास Flipkart Axis Bank या SBI क्रेडिट कार्ड है, तो आपको अतिरिक्त 2,500 रुपये की छूट भी मिलेगी. फोन पांच खूबसूरत रंगों Black, Pink, Ultramarine, White और Teal में उपलब्ध है.
iPhone 16 में Apple का A18 चिपसेट दिया गया है जो 5-कोर GPU के साथ आता है और स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए मशहूर है. यह फोन iOS 18 पर चलता है जिसमें Apple की ओर से कई आने वाले अपडेट्स का वादा किया गया है. बेस मॉडल में आपको 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है. साथ ही, यह फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है यानी यह धूल और पानी दोनों से सुरक्षित है.
कैमरे की बात करें तो iPhone 16 में 48MP प्राइमरी सेंसर और 12MP अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है जो 120-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू प्रदान करता है. फ्रंट पर 12MP का सेल्फी कैमरा मौजूद है जो वीडियो कॉल और सेल्फी के लिए परफेक्ट है.
इसमें लगी 3561mAh बैटरी 25W फास्ट चार्जिंग और MagSafe वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है. परफॉर्मेंस, कैमरा, और डिज़ाइन तीनों ही मामलों में यह फोन अपनी कीमत पर एक बेहतरीन विकल्प साबित होता है.
इसके अलावा Flipkart पर Samsung Galaxy S24 FE 5G पर भी भारी डिस्काउंट चल रहा है. बता दें कि इस फोन के 8+128GB वेरिएंट की असल कीमत 59,999 रुपये है लेकिन डिस्काउंट के बाद आप इस फोन को महज 31,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इसके अलावा इस फोन को आप आसान किस्तों पर भी अपने नाम कर सकते हैं.
Published at : 09 Nov 2025 01:11 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

