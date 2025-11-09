एक्सप्लोरर
iPhone 16 पर अब तक की सबसे बड़ी कटौती! पहली बार हो गया इतना सस्ता, यहां से खरीदने पर होगी तगड़ी बचत
iPhone 16 Discount Offer: Apple का iPhone 16 इस समय कंपनी के सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन्स में से एक है.
Apple का iPhone 16 इस समय कंपनी के सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन्स में से एक है. यह पिछले साल की फ्लैगशिप सीरीज़ का बेस मॉडल है जिसमें Apple का खुद का दमदार A18 प्रोसेसर और शानदार डुअल कैमरा सिस्टम दिया गया है. अब Flipkart ने इस फोन पर ऐसा ऑफर पेश किया है जिसे देखकर iPhone खरीदारों के बीच जबरदस्त उत्साह है.
Published at : 09 Nov 2025 01:11 PM (IST)
मोबाइल यूजर्स सावधान! ये 3 आदतें कर रहीं आपके स्मार्टफोन को खराब, जानिए क्या नहीं करना चाहिए
