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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp ओपन करते ही चल जाएगा पता कौन है ऑनलाइन, आ रहा यह धाकड़ फीचर

WhatsApp ओपन करते ही चल जाएगा पता कौन है ऑनलाइन, आ रहा यह धाकड़ फीचर

WhatsApp New Feature: यूजरनेम फीचर को लेकर विवादों में घिरी व्हाट्सऐप एक नए ग्रीन डॉट फीचर पर काम कर रही है. इसे पहले आईफोन यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 07 Jul 2026 10:50 AM (IST)
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  • व्हाट्सऐप नया 'ऑनलाइन' फीचर लाएगा, यूज़र्स ऑनलाइन दिखेंगे।
  • प्रोफाइल तस्वीर के नीचे हरा डॉट ऑनलाइन स्टेटस दर्शाएगा।
  • यूज़र्स को ऑनलाइन स्टेटस छिपाने का प्राइवेसी विकल्प मिलेगा।
  • एंड्रॉइड पर दिखा, अब आईफोन पर परीक्षण, जल्द उपलब्ध।

WhatsApp New Feature: यूजरनेम फीचर को लेकर भारत में मुश्किलों का सामना कर रही व्हाट्सऐप एक और नए फीचर की तैयारी में जुट गई है. यह एक सिंपल, लेकिन बहुत जरूरी फीचर होने वाला है. रिपोर्ट्स के अनुसार, व्हाट्सऐप इन दिनों एक ऐसे फीचर पर काम कर रही है, जिसकी मदद से यूजर जान पाएंगे कि उनके कौन-से व्हाट्सऐप कॉन्टैक्ट ऑनलाइन हैं. मेटा के दूसरे प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर आदि पर यह फीचर पहले से मौजूद है. इसमें ऑनलाइन एक्टिव यूजर्स के नाम के सामने ग्रीन डॉट नजर आती है. अब व्हाट्सऐप पर भी इस फीचर को रोलआउट किया जा सकता है. 

चैट ओपन करने की नहीं रहेगी जरूरत

यह फीचर आने के बाद यूजर को कोई चैट ओपन कर यह नहीं देखना पड़ेगा कि सामने वाला कॉन्टैक्ट ऑनलाइन या नहीं. उन्हें कॉन्टैक्ट की प्रोफाइल पिक्चर के नीचे एक ग्रीन डॉट नजर आएगा. इसका मतलब होगा कि सामने वाला व्यक्ति इस समय ऐप पर एक्टिव है. डॉट नजर नहीं आने का मतलब होगा कि वह ऐप पर एक्टिव नहीं है. हालांकि, शुरुआत में यह फीचर कॉन्टैक्ट इंफो पेज पर ही दिखेगा. व्हाट्सऐप पर किसी की प्रोफाइल फोटो पर टैप करने के बाद जो पेज ओपन होता है, वह कॉन्टैक्ट इंफो पेज होता है और शुरुआत में ग्रीन डॉट इसी पर नजर आएगा. माना जा रहा है कि आगे चलकर इसे चैट लिस्ट या कन्वर्सेशन स्क्रीन पर भी अवेलेबल करवाया जा सकता है.

प्राइवेसी का क्या होगा?

ग्रीन डॉट फीचर अवेलेबल होने के बाद प्राइवेसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा. यूजर्स के पास पहले की ही तरह इसे शो या हाइड करने का ऑप्शन होगा. अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑनलाइन रहना किसी को नजर न आए तो सेटिंग में जाकर आप हाइड कर सकते हैं. यह मौजूदा ऑनलाइन स्टेटस की तरह ही काम करेगा. अगर यह पहले से विजिबल है तो ग्रीन डॉट भी विजिबल रहेगा. अगर आपने इसे डिसेबल किया हुआ है तो ग्रीन डॉट भी इसी सेटिंग को फॉलो करेगा.

एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए आएगा नया फीचर

बता दें कि यह फीचर सबसे पहले एंड्रॉयड के लिए स्पॉट किया गया था और अब आईफोन पर भी इसकी टेस्टिंग शुरू हो गई है. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में इस फीचर को रोलआउट किया जा सकता है. इसके पहले आईफोन यूजर्स के लिए अवेलेबल होने का अनुमान है. हालांकि, कंपनी की तरफ से इसे लेकर कुछ नहीं बताया गया है. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 07 Jul 2026 10:49 AM (IST)
Tags :
WhatsApp WhatsApp New Feature TECH NEWS
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