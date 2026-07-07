WhatsApp ओपन करते ही चल जाएगा पता कौन है ऑनलाइन, आ रहा यह धाकड़ फीचर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्हाट्सऐप नया 'ऑनलाइन' फीचर लाएगा, यूज़र्स ऑनलाइन दिखेंगे।

प्रोफाइल तस्वीर के नीचे हरा डॉट ऑनलाइन स्टेटस दर्शाएगा।

यूज़र्स को ऑनलाइन स्टेटस छिपाने का प्राइवेसी विकल्प मिलेगा।

एंड्रॉइड पर दिखा, अब आईफोन पर परीक्षण, जल्द उपलब्ध।

WhatsApp New Feature: यूजरनेम फीचर को लेकर भारत में मुश्किलों का सामना कर रही व्हाट्सऐप एक और नए फीचर की तैयारी में जुट गई है. यह एक सिंपल, लेकिन बहुत जरूरी फीचर होने वाला है. रिपोर्ट्स के अनुसार, व्हाट्सऐप इन दिनों एक ऐसे फीचर पर काम कर रही है, जिसकी मदद से यूजर जान पाएंगे कि उनके कौन-से व्हाट्सऐप कॉन्टैक्ट ऑनलाइन हैं. मेटा के दूसरे प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर आदि पर यह फीचर पहले से मौजूद है. इसमें ऑनलाइन एक्टिव यूजर्स के नाम के सामने ग्रीन डॉट नजर आती है. अब व्हाट्सऐप पर भी इस फीचर को रोलआउट किया जा सकता है.

चैट ओपन करने की नहीं रहेगी जरूरत

यह फीचर आने के बाद यूजर को कोई चैट ओपन कर यह नहीं देखना पड़ेगा कि सामने वाला कॉन्टैक्ट ऑनलाइन या नहीं. उन्हें कॉन्टैक्ट की प्रोफाइल पिक्चर के नीचे एक ग्रीन डॉट नजर आएगा. इसका मतलब होगा कि सामने वाला व्यक्ति इस समय ऐप पर एक्टिव है. डॉट नजर नहीं आने का मतलब होगा कि वह ऐप पर एक्टिव नहीं है. हालांकि, शुरुआत में यह फीचर कॉन्टैक्ट इंफो पेज पर ही दिखेगा. व्हाट्सऐप पर किसी की प्रोफाइल फोटो पर टैप करने के बाद जो पेज ओपन होता है, वह कॉन्टैक्ट इंफो पेज होता है और शुरुआत में ग्रीन डॉट इसी पर नजर आएगा. माना जा रहा है कि आगे चलकर इसे चैट लिस्ट या कन्वर्सेशन स्क्रीन पर भी अवेलेबल करवाया जा सकता है.

प्राइवेसी का क्या होगा?

ग्रीन डॉट फीचर अवेलेबल होने के बाद प्राइवेसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा. यूजर्स के पास पहले की ही तरह इसे शो या हाइड करने का ऑप्शन होगा. अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑनलाइन रहना किसी को नजर न आए तो सेटिंग में जाकर आप हाइड कर सकते हैं. यह मौजूदा ऑनलाइन स्टेटस की तरह ही काम करेगा. अगर यह पहले से विजिबल है तो ग्रीन डॉट भी विजिबल रहेगा. अगर आपने इसे डिसेबल किया हुआ है तो ग्रीन डॉट भी इसी सेटिंग को फॉलो करेगा.

एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए आएगा नया फीचर

बता दें कि यह फीचर सबसे पहले एंड्रॉयड के लिए स्पॉट किया गया था और अब आईफोन पर भी इसकी टेस्टिंग शुरू हो गई है. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में इस फीचर को रोलआउट किया जा सकता है. इसके पहले आईफोन यूजर्स के लिए अवेलेबल होने का अनुमान है. हालांकि, कंपनी की तरफ से इसे लेकर कुछ नहीं बताया गया है.

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