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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी...तो इसलिए फोल्डेबल फोन पर इतना पैसा खर्च करते हैं लोग, सामने आ गया राज

...तो इसलिए फोल्डेबल फोन पर इतना पैसा खर्च करते हैं लोग, सामने आ गया राज

Foldable Phones Features: फोल्डेबल फोन की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है. इसके पीछे कारण भी है. दरअसल, फोल्डेबल फोन में ऐसे कई फीचर्स हैं, जो नॉर्मल फोन से पूरी तरह गायब हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 07 Jul 2026 10:16 AM (IST)
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  • फोल्डेबल फोन फोन और टैबलेट दोनों का काम करते हैं।
  • बड़ी स्क्रीन पर स्प्लिट-स्क्रीन मल्टीटास्किंग आसान हो जाती है।
  • स्प्लिट कीबोर्ड और ऐप कंटिन्यूटी सहज अनुभव देते हैं।

Foldable Phones Features: फोल्डेबल फोन की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है. ज्यादा कीमत होने के बाद भी लोग इन्हें खूब खरीद रहे हैं. सितंबर में ऐप्पल का फोल्डेबल आईफोन लॉन्च होने के बाद इस सेगमेंट के पंख लगने की उम्मीद की जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन की डिमांड में इजाफा होने की उम्मीद है. दरअसल, फोल्डेबल फोन में ऐसे कई फीचर्स हैं, जो नॉर्मल स्मार्टफोन से गायब हैं. यही कारण है कि लोग इनके लिए ज्यादा पैसा खर्च करने को भी तैयार रहते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि फोल्डेबल फोन में ऐसे क्या फीचर्स हैं, जो बाकी फोन में नहीं मिलते.

Tablet Mode

फोल्डेबल फोन एक साथ दो काम आ सकते हैं. ये फोन के साथ-साथ Tablet की तरह भी काम करते हैं. अगर आपको नॉर्मल यूज करना है तो फोल्ड कर इसे फोन की तरह यूज किया जा सकता है. वहीं अगर आपको प्रोडक्टिविटी से जुड़े किसी काम के लिए Tablet की जरूरत पड़ती है तो फोल्डेबल फोन उस जरूरत को भी पूरा कर सकता है. इसकी बड़ी स्क्रीन किताब पढ़ने से लेकर गेमिंग तक के लिए आपको पर्याप्त स्पेस देती है.

Split-screen multitasking

अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो एंड्रॉयड फोन में आपको स्क्रीन  स्प्लिट करने का फीचर मिलता है, लेकिन नॉर्मल फोन में स्क्रीन साइज छोटा होने के कारण इस फीचर का पूरा मजा नहीं लिया जा सकता. फोल्डेबल फोन इस झंझट को दूर कर देते हैं. बड़ी स्क्रीन के कारण इस पर मल्टीटास्किंग आसान हो जाती है.

Split keyboard

फोल्डेबल फोन पर आपको सिर्फ स्प्लिट स्क्रीन का ही ऑप्शन नहीं मिलता है. बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन में कई कंपनियां स्प्लिट कीबोर्ड का फीचर भी देने लगी है. यानी इस फोन की दो स्क्रीन को आप दो फोन की तरह पूरी तरह अलग-अलग कामों में यूज कर सकते हैं. 

App continuity

यह ऐसा फीचर है, जो लंबे समय से फोल्डेबल फोन यूज कर रहे यूजर्स को भी लुभा रहा है. इसमें कवर स्क्रीन पर आप जिस ऐप को यूज कर रहे हैं, फोन के अनफोल्ड होते ही वह मेन स्क्रीन पर भी ओपन हो जाती है. यह मक्खन जैसा स्मूद ट्रांजिशन होता है और आपको वीडियो देखने या काम करने के लिए बड़ा स्क्रीन स्पेस मिल जाता है. इसी तरह प्रोसेस इनवर्स भी होती है. यानी जब आप फोन को फोल्ड करेंगे तो मेन डिस्प्ले पर ओपन ऐप बंद होकर सिर्फ कवर डिस्प्ले पर आ जाएगी. 

ये भी पढ़ें- तबाही से बचा लेगी यह टेक्नोलॉजी, जापान ने बनाया भूकंप आते ही हवा में उठ जाने वाला घर

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 07 Jul 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
Foldable Phone TECH NEWS IPhone Ultra
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