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हिंदी न्यूज़ऑटोBS3 और BS4 कार वालों के लिए ये जानना बेहद जरूरी, E20 फ्यूल से गाड़ी पर क्या पड़ेगा असर?

BS3 और BS4 कार वालों के लिए ये जानना बेहद जरूरी, E20 फ्यूल से गाड़ी पर क्या पड़ेगा असर?

E20 Fuel in Cars: यह ऐसा फ्यूल है जिसमें 80 फीसदी सामान्य पेट्रोल और 20 फीसदी एथेनॉल मिलाया जाता है. एथेनॉल एक तरह का एल्कोहल बेस्ड बायोफ्यूल है, जिसे गन्ने, मक्का और अन्य उत्पादों से बनाया जाता है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 07 Jul 2026 10:03 AM (IST)
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देशभर में अब पेट्रोल पंप पर E20 पेट्रोल मिलने लगा है .ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह पेट्रोल पुरानी कारों के लिए सेफ है? खासकर BS3 और BS4 इंजन वाली गाड़ियों के मालिकों के मन में यह चिंता है कि कहीं E20 पेट्रोल से इंजन, माइलेज या फ्यूल सिस्टम पर बुरा असर तो नहीं पड़ेगा. आइए समझते हैं कि E20 पेट्रोल किन गाड़ियों के लिए सही है और किन मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए?

क्या होता है E20 पेट्रोल?

E20 पेट्रोल ऐसा फ्यूल है जिसमें 80 फीसदी सामान्य पेट्रोल और 20 फीसदी एथेनॉल मिलाया जाता है. एथेनॉल एक तरह का एल्कोहल बेस्ड बायोफ्यूल है, जिसे मुख्यतौर से गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है.सरकार इसका इस्तेमाल इसलिए बढ़ा रही है ताकि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हो, किसानों को फायदा मिले और प्रदूषण भी घटे. 

एक्सपर्ट्स की मानें तो जिन कारों को E20 के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया है, उनमें लंबे समय तक E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने पर कुछ हिस्सों पर असर पड़ सकता है. खासकर फ्यूल पाइप, रबर होज़, गैस्केट, सील और O-रिंग जैसे रबर वाले पार्ट्स समय के साथ जल्दी घिस सकते हैं. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि E20 डालते ही इंजन खराब हो जाएगा, लेकिन पुरानी गाड़ियों में जांच और समय पर सर्विस कराना ज्यादा जरूरी हो जाता है.

माइलेज में आ सकती है हल्की कमी

एथेनॉल में सामान्य पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा कम होती है. यही वजह है कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने पर कई गाड़ियों में माइलेज में हल्की कमी देखी जा सकती है. यह कमी आमतौर पर कुछ फीसदी तक हो सकती है और यह गाड़ी की स्थिति, इंजन की ट्यूनिंग, ड्राइविंग स्टाइल और मेंटेनेंस पर भी निर्भर करती है.

अगर आपकी कार BS3 या BS4 नॉर्म्स वाली है तो घबराने की जरूरत नहीं है. गाड़ी की समय-समय पर सर्विस कराएं, फ्यूल सिस्टम की जांच करवाते रहें और अगर किसी तरह की समस्या जैसे स्टार्ट होने में दिक्कत, इंजन की आवाज या माइलेज में अचानक बड़ी गिरावट महसूस हो तो सर्विस सेंटर पर जांच कराएं. नियमित मेंटेनेंस से कई समस्याओं से बचा जा सकता है.

अप्रैल 2023 के बाद लॉन्च हुई कई नई पेट्रोल कारों को E20 पेट्रोल के हिसाब से तैयार किया गया है. इन गाड़ियों में फ्यूल सिस्टम और इंजन के कई हिस्सों को ऐसे बनाया गया है कि वे 20 फीसदी एथेनॉल वाले पेट्रोल के साथ आसानी से काम कर सकें. इसलिए नई E20-बेस्ड गाड़ियों में किसी परेशानी की आशंका कम मानी जाती है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 07 Jul 2026 10:03 AM (IST)
Tags :
Auto News E20 Fuel Car News Ethanol Fuel BS3 And BS4
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