एक्सप्लोरर
भारत का AI पर सख्त कदम! अब हर टेक कंपनी को माननी होंगी Do No Harm गाइडलाइंस, जानिए क्या है नया नियम
Artificial Intelligence: भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नई AI गवर्नेंस गाइडलाइंस जारी की हैं.
भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नई AI गवर्नेंस गाइडलाइंस जारी की हैं. इन नियमों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि देश में एआई का इस्तेमाल जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ हो ताकि किसी व्यक्ति, समुदाय या पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे. ये दिशा-निर्देश इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने अपने IndiaAI मिशन के तहत जारी किए हैं.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 07 Nov 2025 03:31 PM (IST)
टेक्नोलॉजी
5 Photos
भारत का AI पर सख्त कदम! अब हर टेक कंपनी को माननी होंगी Do No Harm गाइडलाइंस, जानिए क्या है नया नियम
टेक्नोलॉजी
5 Photos
WhatsApp पर RTO चालान का मैसेज आया? भूलकर भी क्लिक न करें, साइबर ठगों ने बिछाया है बड़ा जाल
टेक्नोलॉजी
7 Photos
Vibe Hacking का कहर! अब आपके पैसों नहीं, दिमाग और भावनाओं पर होगा साइबर अटैक का कब्जा
टेक्नोलॉजी
5 Photos
गूगल की चेतावनी! अगर आपको ये मैसेज मिलें तो तुरंत डिलीट कर दें, वरना हैकर्स मिनटों में कर देंगे आपका बैंक खाली
टेक्नोलॉजी
6 Photos
अब भूल जाइए पासवर्ड टाइप करना! जानिए क्या है पासकी फीचर जिससे बस एक क्लिक में होगा लॉगिन आसान
टेक्नोलॉजी
5 Photos
जल्द बढ़ने वाली है सस्ते स्मार्टफोन्स की कीमत! जानिए वो वजह जिससे आपकी जेब पर पड़ेगा असर!
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Samsung Galaxy S25 Ultra Vs iPhone 17 Pro Max: कैमरा, स्पीड और डिस्प्ले की जंग में कौन निकला असली बादशाह?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
विश्व
'मुझे सुरक्षित पनाह देने के लिए मैं भारत की आभारी हूं', मोहम्मद यूनुस को लेकर क्या बोलीं शेख हसीना?
मूवी रिव्यू
बारामूला रिव्यू: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
भारत का AI पर सख्त कदम! अब हर टेक कंपनी को माननी होंगी Do No Harm गाइडलाइंस, जानिए क्या है नया नियम
टेक्नोलॉजी
5 Photos
WhatsApp पर RTO चालान का मैसेज आया? भूलकर भी क्लिक न करें, साइबर ठगों ने बिछाया है बड़ा जाल
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion