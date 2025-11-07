भारत का AI पर सख्त कदम! अब हर टेक कंपनी को माननी होंगी Do No Harm गाइडलाइंस, जानिए क्या है नया नियम

मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि भारत का नया एआई फ्रेमवर्क पूरी तरह से मानव-केंद्रित (Human-Centric) रहेगा. इसका उद्देश्य एआई को ऐसा उपकरण बनाना है जो इंसानों की मदद करे, उन्हें सशक्त बनाए लेकिन उनकी जगह न ले. सरकार चाहती है कि एआई तकनीक भरोसेमंद, पारदर्शी और नैतिक ढंग से विकसित हो जिससे इसका फायदा हर नागरिक तक पहुंचे.