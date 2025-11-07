हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीभारत का AI पर सख्त कदम! अब हर टेक कंपनी को माननी होंगी Do No Harm गाइडलाइंस, जानिए क्या है नया नियम

भारत का AI पर सख्त कदम! अब हर टेक कंपनी को माननी होंगी Do No Harm गाइडलाइंस, जानिए क्या है नया नियम

Artificial Intelligence: भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नई AI गवर्नेंस गाइडलाइंस जारी की हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 07 Nov 2025 03:38 PM (IST)
Artificial Intelligence: भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नई AI गवर्नेंस गाइडलाइंस जारी की हैं.

भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नई AI गवर्नेंस गाइडलाइंस जारी की हैं. इन नियमों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि देश में एआई का इस्तेमाल जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ हो ताकि किसी व्यक्ति, समुदाय या पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे. ये दिशा-निर्देश इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने अपने IndiaAI मिशन के तहत जारी किए हैं.

1/5
इस पहल के दौरान भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने बताया कि देश अब Do No Harm यानी “किसी को नुकसान न पहुंचाने” के सिद्धांत पर आगे बढ़ेगा. उनका कहना है कि एआई तकनीक का इस्तेमाल समाज के विकास के लिए होना चाहिए न कि किसी के खिलाफ या नुकसान पहुंचाने के लिए.
इस पहल के दौरान भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने बताया कि देश अब Do No Harm यानी “किसी को नुकसान न पहुंचाने” के सिद्धांत पर आगे बढ़ेगा. उनका कहना है कि एआई तकनीक का इस्तेमाल समाज के विकास के लिए होना चाहिए न कि किसी के खिलाफ या नुकसान पहुंचाने के लिए.
2/5
मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि भारत का नया एआई फ्रेमवर्क पूरी तरह से मानव-केंद्रित (Human-Centric) रहेगा. इसका उद्देश्य एआई को ऐसा उपकरण बनाना है जो इंसानों की मदद करे, उन्हें सशक्त बनाए लेकिन उनकी जगह न ले. सरकार चाहती है कि एआई तकनीक भरोसेमंद, पारदर्शी और नैतिक ढंग से विकसित हो जिससे इसका फायदा हर नागरिक तक पहुंचे.
मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि भारत का नया एआई फ्रेमवर्क पूरी तरह से मानव-केंद्रित (Human-Centric) रहेगा. इसका उद्देश्य एआई को ऐसा उपकरण बनाना है जो इंसानों की मदद करे, उन्हें सशक्त बनाए लेकिन उनकी जगह न ले. सरकार चाहती है कि एआई तकनीक भरोसेमंद, पारदर्शी और नैतिक ढंग से विकसित हो जिससे इसका फायदा हर नागरिक तक पहुंचे.
3/5
इन गाइडलाइंस के तहत एआई डेवलपर्स और टेक कंपनियों के लिए 7 प्रमुख नैतिक सिद्धांत और 6 बड़े गवर्नेंस पिलर्स तय किए गए हैं जिनमें डेटा प्राइवेसी, सुरक्षा, जवाबदेही और बायस रोकने जैसे अहम बिंदु शामिल हैं.
इन गाइडलाइंस के तहत एआई डेवलपर्स और टेक कंपनियों के लिए 7 प्रमुख नैतिक सिद्धांत और 6 बड़े गवर्नेंस पिलर्स तय किए गए हैं जिनमें डेटा प्राइवेसी, सुरक्षा, जवाबदेही और बायस रोकने जैसे अहम बिंदु शामिल हैं.
4/5
इस फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए सरकार ने एक विशेष विशेषज्ञ समिति बनाई थी जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर बलरामन रविंद्रन ने की. इस कमेटी में नीति आयोग, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया, आईआईटी मद्रास और iSPIRT फाउंडेशन के विशेषज्ञ शामिल थे जिन्होंने मिलकर इस एआई नीति का ढांचा तैयार किया.
इस फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए सरकार ने एक विशेष विशेषज्ञ समिति बनाई थी जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर बलरामन रविंद्रन ने की. इस कमेटी में नीति आयोग, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया, आईआईटी मद्रास और iSPIRT फाउंडेशन के विशेषज्ञ शामिल थे जिन्होंने मिलकर इस एआई नीति का ढांचा तैयार किया.
5/5
सरकार ने साथ ही इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की भी घोषणा की है जो फरवरी 2026 में दिल्ली में आयोजित होगा. इस सम्मेलन में दुनिया भर के एआई विशेषज्ञ, नीति निर्माता और इंडस्ट्री लीडर्स शामिल होंगे, जहां एआई को जिम्मेदारी से समाज के हित में इस्तेमाल करने पर गहन चर्चा होगी.
सरकार ने साथ ही इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की भी घोषणा की है जो फरवरी 2026 में दिल्ली में आयोजित होगा. इस सम्मेलन में दुनिया भर के एआई विशेषज्ञ, नीति निर्माता और इंडस्ट्री लीडर्स शामिल होंगे, जहां एआई को जिम्मेदारी से समाज के हित में इस्तेमाल करने पर गहन चर्चा होगी.
Published at : 07 Nov 2025 03:31 PM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence TECH NEWS HINDI Do No Harm AI New Rule

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
विश्व
'मुझे सुरक्षित पनाह देने के लिए मैं भारत की आभारी हूं', मोहम्मद यूनुस को लेकर क्या बोलीं शेख हसीना?
'मुझे सुरक्षित पनाह देने के लिए मैं भारत की आभारी हूं', मोहम्मद यूनुस को लेकर क्या बोलीं शेख हसीना?
मूवी रिव्यू
Baramulla Review: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है, मानव कौल का सबसे अलग अवतार हैरान कर देगा
बारामूला रिव्यू: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
विश्व
'मुझे सुरक्षित पनाह देने के लिए मैं भारत की आभारी हूं', मोहम्मद यूनुस को लेकर क्या बोलीं शेख हसीना?
'मुझे सुरक्षित पनाह देने के लिए मैं भारत की आभारी हूं', मोहम्मद यूनुस को लेकर क्या बोलीं शेख हसीना?
मूवी रिव्यू
Baramulla Review: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है, मानव कौल का सबसे अलग अवतार हैरान कर देगा
बारामूला रिव्यू: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है
क्रिकेट
'पिछली गलतियों से सीखा...', ऑस्ट्रेलिया से चौथा टी-20 जीतकर क्या बोले अक्षर पटेल
'पिछली गलतियों से सीखा...', ऑस्ट्रेलिया से चौथा टी-20 जीतकर क्या बोले अक्षर पटेल
हेल्थ
Gallbladder Problems: ये 4 लक्षण नजर आएं तो समझ जाएं गॉलब्लैडर में बनने लगा स्टोन, 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं इग्नोर
ये 4 लक्षण नजर आएं तो समझ जाएं गॉलब्लैडर में बनने लगा स्टोन, 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं इग्नोर
ट्रेंडिंग
1 ट्रिलियन डॉलर सैलरी पर एलन मस्क का अनोखा जश्न, रोबोट संग डांस फ्लोर पर नाचे
1 ट्रिलियन डॉलर सैलरी पर एलन मस्क का अनोखा जश्न, रोबोट संग डांस फ्लोर पर नाचे
जनरल नॉलेज
इस देश में जाते ही करोड़पति बन जाते हैं भारतीय, सिर्फ 1000 में मिल जाता है फाइव स्टार होटल
इस देश में जाते ही करोड़पति बन जाते हैं भारतीय, सिर्फ 1000 में मिल जाता है फाइव स्टार होटल
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
Embed widget