10 से 5 की नौकरी और बंपर छुट्टियां, बॉम्बे हाई कोर्ट की इन वैकेंसीज में तुरंत कर लें अप्लाई

बॉम्बे हाई कोर्ट ने वर्ष 2025 के लिए बड़ी भर्ती की घोषणा की है, जो महाराष्ट्र के युवाओं के लिए एक शानदार सरकारी नौकरी का अवसर है. इस भर्ती के अंतर्गत क्लर्क, चपरासी, ड्राइवर और स्टेनोग्राफर जैसे पदों पर कुल 2,381 रिक्तियां निकाली गई हैं. यह भर्ती बॉम्बे स्थित मुख्य पीठ के साथ-साथ नागपुर और औरंगाबाद पीठों के लिए की जा रही है. जो उम्मीदवार लंबे समय से कोर्ट या सरकारी विभाग में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है ताकि उम्मीदवार आसानी से घर बैठे आवेदन कर सकें. इस भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना 8 दिसंबर 2025 को जारी की गई थी. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 5 जनवरी 2026 तक चलेगी. इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी जाती है.

कुल पदों का विवरण और योग्यता

इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक और कौशल योग्यता तय की गई है. क्लर्क (लिपिक) 1,382 पद में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation)टाइपिंग की जानकारी जरूरी, चपरासी 887 पद में मराठी भाषा पढ़ने और लिखने की क्षमता, ड्राइवर 37 पद में न10वीं पास और हल्के मोटर वाहन (LMV) का ड्राइविंग लाइसेंस, साथ ही कम से कम 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए. इसके बाद स्टेनोग्राफर (लोअर ग्रेड) 56 पद और स्टेनोग्राफर (हायर ग्रेड) में 19 पद शामिल हैं. इस भर्ती में न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 38 वर्ष है. इसके अलावा आयु की गणना की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2026 है. सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु में छूट दी जाएगी.

बॉम्बे हाई कोर्ट भर्ती 2025 के लिए आवेदन कैसे करें

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://bombayhighcourt.nic.in/recruitment.php पर जाएं .

2. 2025 भर्ती अधिसूचना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करें लिंक पर क्लिक करें.

3. पंजीकरण फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और संपर्क जानकारी भरें.

4. जरूरी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें.

5. आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें, फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें और उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखें.

यह भी पढ़ें: DDA ने ग्रुप A,B,C एग्जाम के लिए जारी किया एडमिट कार्ड, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI