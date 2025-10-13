अगर आज बनाया YouTube चैनल तो कितने दिनों बाद मिलने लगते हैं पैसे?

YouTube ने अपने प्लेटफॉर्म पर कमाई के लिए कुछ मापदंड तय किए हैं. अगर आप शॉर्ट्स या लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको इनमें से कोई एक शर्त पूरी करनी होगी. पिछले 12 महीनों में 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम या पिछले 90 दिनों में 1,000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज. जैसे ही आप इनमें से कोई एक शर्त पूरी करते हैं आप YouTube Partner Program के लिए आवेदन कर सकते हैं.