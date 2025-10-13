एक्सप्लोरर
अगर आज बनाया YouTube चैनल तो कितने दिनों बाद मिलने लगते हैं पैसे?
YouTube Account: आज के समय में हर कोई ऑनलाइन पैसे कमाने का तरीका ढूंढ रहा है और YouTube इस दिशा में सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म बन चुका है.
आज के समय में हर कोई ऑनलाइन पैसे कमाने का तरीका ढूंढ रहा है और YouTube इस दिशा में सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म बन चुका है. लाखों लोग यहां अपने शौक, टैलेंट या नॉलेज को वीडियो के रूप में साझा करते हैं और अच्छी कमाई भी करते हैं. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है अगर आप आज एक नया YouTube चैनल बनाते हैं तो आखिर कितने दिनों में पैसे मिलना शुरू होते हैं? आइए जानते हैं विस्तार से.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 13 Oct 2025 10:24 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
6 Photos
फोन हैक हुआ या सिर्फ बैटरी ड्रेन? ये सीक्रेट नंबर डायल करते ही खुल जाएगा पूरा राज, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस
टेक्नोलॉजी
6 Photos
कब शुरू होगी 6G की टेस्टिंग, जानिए नई टेक्नोलॉजी आने के बाद कितनी हो जाएगी इंटरनेट स्पीड
टेक्नोलॉजी
5 Photos
ये 5 एंड्रॉयड कैमरा फोन iPhone 17 Pro को देते हैं कड़ी टक्कर, धांसू फीचर्स के साथ डिजाइन भी है स्टाइलिश
टेक्नोलॉजी
6 Photos
दिवाली सेल का जाल! फेक वेबसाइट और फ़िशिंग लिंक से ऐसे बचें वरना उड़ जाएंगे आपके पैसे, जानिए कैसे पहचानें
टेक्नोलॉजी
6 Photos
मात्र 35,000 में मिल रहा iPhone 16! इस दिवाली सेल में पहली बार इतना सस्ता हुआ आईफोन, जानिए कैसे मिलेगी डील
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार की 83 सीटों पर NDA या महागठबंधन किसका खेल बिगाड़ेंगे PK? सामने आया चौंकाने वाला सर्वे
बिहार
महागठबंधन में आज सीट बंटवारे की घोषणा संभव, जन सुराज के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट होगी जारी
इंडिया
NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
बॉलीवुड
सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड की 10 फोटोज, जवानी में थीं इतनी खूबसूरत कि नजरें नहीं हटेंगी
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion