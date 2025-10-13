हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अगर आज बनाया YouTube चैनल तो कितने दिनों बाद मिलने लगते हैं पैसे?

अगर आज बनाया YouTube चैनल तो कितने दिनों बाद मिलने लगते हैं पैसे?

YouTube Account: आज के समय में हर कोई ऑनलाइन पैसे कमाने का तरीका ढूंढ रहा है और YouTube इस दिशा में सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 13 Oct 2025 10:40 AM (IST)
YouTube Account: आज के समय में हर कोई ऑनलाइन पैसे कमाने का तरीका ढूंढ रहा है और YouTube इस दिशा में सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म बन चुका है.

आज के समय में हर कोई ऑनलाइन पैसे कमाने का तरीका ढूंढ रहा है और YouTube इस दिशा में सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म बन चुका है. लाखों लोग यहां अपने शौक, टैलेंट या नॉलेज को वीडियो के रूप में साझा करते हैं और अच्छी कमाई भी करते हैं. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है अगर आप आज एक नया YouTube चैनल बनाते हैं तो आखिर कितने दिनों में पैसे मिलना शुरू होते हैं? आइए जानते हैं विस्तार से.

1/6
YouTube से पैसे कमाने के लिए सबसे पहला कदम है YouTube Partner Program (YPP) में शामिल होना. इस प्रोग्राम में शामिल होने के बाद ही आपके वीडियो पर विज्ञापन (Ads) दिखाए जाते हैं और वहीं से आपकी कमाई शुरू होती है. लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं.
YouTube से पैसे कमाने के लिए सबसे पहला कदम है YouTube Partner Program (YPP) में शामिल होना. इस प्रोग्राम में शामिल होने के बाद ही आपके वीडियो पर विज्ञापन (Ads) दिखाए जाते हैं और वहीं से आपकी कमाई शुरू होती है. लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं.
2/6
YouTube ने अपने प्लेटफॉर्म पर कमाई के लिए कुछ मापदंड तय किए हैं. अगर आप शॉर्ट्स या लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको इनमें से कोई एक शर्त पूरी करनी होगी. पिछले 12 महीनों में 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम या पिछले 90 दिनों में 1,000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज. जैसे ही आप इनमें से कोई एक शर्त पूरी करते हैं आप YouTube Partner Program के लिए आवेदन कर सकते हैं.
YouTube ने अपने प्लेटफॉर्म पर कमाई के लिए कुछ मापदंड तय किए हैं. अगर आप शॉर्ट्स या लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको इनमें से कोई एक शर्त पूरी करनी होगी. पिछले 12 महीनों में 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम या पिछले 90 दिनों में 1,000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज. जैसे ही आप इनमें से कोई एक शर्त पूरी करते हैं आप YouTube Partner Program के लिए आवेदन कर सकते हैं.
3/6
जब आप YPP के लिए आवेदन करते हैं तो YouTube आपकी चैनल की समीक्षा करता है. यह प्रक्रिया आमतौर पर 2 से 4 हफ्तों तक चलती है. इस दौरान YouTube यह जांचता है कि आपके वीडियो किसी भी पॉलिसी का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं जैसे कॉपीराइट या स्पैम कंटेंट.
जब आप YPP के लिए आवेदन करते हैं तो YouTube आपकी चैनल की समीक्षा करता है. यह प्रक्रिया आमतौर पर 2 से 4 हफ्तों तक चलती है. इस दौरान YouTube यह जांचता है कि आपके वीडियो किसी भी पॉलिसी का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं जैसे कॉपीराइट या स्पैम कंटेंट.
4/6
अगर आपका चैनल नियमों पर खरा उतरता है तो आपको मॉनेटाइजेशन अप्रूवल मिल जाता है. इसके बाद आपके वीडियो पर विज्ञापन दिखने लगते हैं और वहीं से आपकी कमाई की शुरुआत होती है.
अगर आपका चैनल नियमों पर खरा उतरता है तो आपको मॉनेटाइजेशन अप्रूवल मिल जाता है. इसके बाद आपके वीडियो पर विज्ञापन दिखने लगते हैं और वहीं से आपकी कमाई की शुरुआत होती है.
5/6
YouTube से जो भी कमाई होती है, वह आपके Google AdSense अकाउंट में जाती है. लेकिन ध्यान रहे AdSense अकाउंट तभी एक्टिव होता है जब आपकी कुल कमाई $100 (लगभग 8,000 रुपये) से ज्यादा हो जाती है. कमाई हर महीने की 21 से 26 तारीख के बीच आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है.
YouTube से जो भी कमाई होती है, वह आपके Google AdSense अकाउंट में जाती है. लेकिन ध्यान रहे AdSense अकाउंट तभी एक्टिव होता है जब आपकी कुल कमाई $100 (लगभग 8,000 रुपये) से ज्यादा हो जाती है. कमाई हर महीने की 21 से 26 तारीख के बीच आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है.
6/6
अगर आप नियमित रूप से क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते हैं, दर्शकों से जुड़ते हैं और YouTube के गाइडलाइंस का पालन करते हैं तो औसतन 3 से 6 महीनों के भीतर आपके चैनल पर मॉनेटाइजेशन का मौका मिल सकता है. हालांकि, यह पूरी तरह आपकी मेहनत, कंटेंट की गुणवत्ता और दर्शकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है.
अगर आप नियमित रूप से क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते हैं, दर्शकों से जुड़ते हैं और YouTube के गाइडलाइंस का पालन करते हैं तो औसतन 3 से 6 महीनों के भीतर आपके चैनल पर मॉनेटाइजेशन का मौका मिल सकता है. हालांकि, यह पूरी तरह आपकी मेहनत, कंटेंट की गुणवत्ता और दर्शकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है.
Published at : 13 Oct 2025 10:24 AM (IST)
Tags :
YOUTUBE TECH NEWS HINDI YouTube Online Income

Photo Gallery

View More
प्राइवेसी पॉलिसी

